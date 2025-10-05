Motoristé podle Babiše říkají nesmysly. Prozradil, co nabídne Okamurovi výměnou za podporu vlády

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš by mohl nabídnout šéfovi SPD Tomiu Okamurovi vysokou funkci výměnou za podporu jeho menšinové vlády. V rozhovoru pro iDnes.cz Babiš prozradil, že Okamura v čele Poslanecké sněmovny je jednou z možných variant. Naopak nesouhlasí s klíčovým požadavkem hnutí Motoristé sobě na dosažení vyrovnaného státního rozpočtu do čtyř let.
Babiš odmítl podrobněji komentovat budoucí podobu vlády. Uvedl, že sobotní schůzky s SPD a Motoristy, se kterými jedná o potenciálním kabinetu, byly pouze informační. Už nyní je ale jisté, že některým požadavkům stran nevyhoví.
Hnutí ANO má například absolutní prioritu na ministerstvo zdravotnictví. Tam chce dosadit bývalého šéfa resortu Adama Vojtěcha. Motoristé přitom úřad navrhovali pro svého pražského lídra Borise Šťastného. „Zdravotnictví nedáme nikomu, to je pro nás absolutní priorita. Víc už to ale komentovat nebudu,“ řekl Babiš.
Předseda ANO odmítá požadavek Motoristů dosáhnout do čtyř let vyrovnaného státního rozpočtu. Vláda totiž potřebuje masivně investovat do důležitých projektů.
„Motoristé mluví o vyrovnaném rozpočtu do čtyř let, což je samozřejmě nesmysl, protože my potřebujeme investovat. Máme tady Dukovany, chceme investovat do dopravní infrastruktury. To se nesmíme zastavit,“ vysvětlil Babiš svůj postoj. Plánovaný letošní schodek je přitom 241 miliard korun.
Babiš zároveň potvrdil, že s SPD jedná o možnosti, že by do vlády nominovala nestranické odborníky. Klíčovou nabídkou za podporu menšinové vlády by však mohlo být křeslo šéfa Sněmovny.
„Ano, to je pravda. Je ve hře, že by SPD měla šéfa Sněmovny,“ uvedl Babiš. Spekulace o tom, že by předsedou dolní komory s měsíčním platem 294 tisíc korun mohl být přímo Tomio Okamura, se tak zřejmě potvrdí.
Babiš naopak ponechal bez komentáře dotazy na obsazení ministerstva zahraničí volebním lídrem Motoristů Filipem Turkem a ministerstva životního prostředí předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Zopakoval, že svůj střet zájmů vyřeší v souladu se zákonem do 30 dnů od případného jmenování premiérem.
Související
Babiš nemá zásady. Slovenský scénář ale zatím nehrozí, Fico je oproti němu skutečný zločinec, říká sociolog
Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru
volby do Poslanecké sněmovny 2025 , Andrej Babiš , Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Motoristé , hnutí ANO , Tomio Okamura
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Motoristé podle Babiše říkají nesmysly. Prozradil, co nabídne Okamurovi výměnou za podporu vlády
před 1 hodinou
Turek byl po volbách napaden v baru. Člen ochranky skončil v nemocnici
před 1 hodinou
Babiš nemá zásady. Slovenský scénář ale zatím nehrozí, Fico je oproti němu skutečný zločinec, říká sociolog
před 2 hodinami
Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru
před 3 hodinami
Populista, spojenec Orbána a Trumpa, chce vládnout sám... Zahraniční média píší o volbách, ostře kritizují Babiše
před 3 hodinami
Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat
před 4 hodinami
Pavel: Nová vláda bude začátkem listopadu. Pověření o jejím sestavení je předčasné
před 5 hodinami
Zrada voličů? SPD chce do vlády, od referenda o EU a NATO může ustoupit
před 5 hodinami
Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá
před 6 hodinami
Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD
před 7 hodinami
Babiš SPD potřebuje, prohlásil po schůzce s Pavlem Výborný
před 8 hodinami
Na Hrad dorazil Výborný. Pokládám za logické, že vítěz voleb sestaví vládu, řekl Fiala po jednání s Pavlem
před 9 hodinami
Pavel Babiše premiérem nejmenoval, na Hrad dorazil Fiala
před 10 hodinami
Prezident Pavel zahájil povolební setkání s lídry. Jako první dorazil Babiš
před 11 hodinami
Volby do PS: Kompletně sečteno. ANO ovládlo všechny kraje kromě Prahy, SPD a komunisté propadli
před 19 hodinami
OBRAZEM: ANO po oslavách rozpustilo štáb. Babiš odjel jednat s Motoristy a SPD
včera
Triumf Babiše otřásá EU: Populista slibuje konec pomoci Ukrajině a boj proti Green Dealu, píše Politico
Aktualizováno včera
Volby ovládlo hnutí ANO. Zvažuje koalici s Motoristy, většinu ve Sněmovně ale nesestaví
včera
Nová Sněmovna: Babiš získal nejvíc preferenčních hlasů, Stanjura neuspěl, Spolu řeší rozpad
včera
OBRAZEM: Lídři Spolu se ve štábu jen "zastavili". Po tiskovce promptně zmizeli
Historie si pamatuje jen vítěze. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, triumfovala ve sněmovních volbách před čtyřmi lety a doufala, že si to zopakuje i letos. Marně. Tentokrát jasně kralovalo hnutí ANO Andreje Babiše. Premiér Petr Fiala mu na tiskové konferenci pogratuloval, ale zároveň ho varoval, že nepřestane bojovat proti populismu a extremismu.
Zdroj: Jan Hrabě