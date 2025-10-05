Motoristé podle Babiše říkají nesmysly. Prozradil, co nabídne Okamurovi výměnou za podporu vlády

Libor Novák

5. října 2025 19:22

Volební štáb ANO
Volební štáb ANO Foto: Cyril Popek / INCORP images

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš by mohl nabídnout šéfovi SPD Tomiu Okamurovi vysokou funkci výměnou za podporu jeho menšinové vlády. V rozhovoru pro iDnes.cz Babiš prozradil, že Okamura v čele Poslanecké sněmovny je jednou z možných variant. Naopak nesouhlasí s klíčovým požadavkem hnutí Motoristé sobě na dosažení vyrovnaného státního rozpočtu do čtyř let.

Babiš odmítl podrobněji komentovat budoucí podobu vlády. Uvedl, že sobotní schůzky s SPD a Motoristy, se kterými jedná o potenciálním kabinetu, byly pouze informační. Už nyní je ale jisté, že některým požadavkům stran nevyhoví.

Hnutí ANO má například absolutní prioritu na ministerstvo zdravotnictví. Tam chce dosadit bývalého šéfa resortu Adama Vojtěcha. Motoristé přitom úřad navrhovali pro svého pražského lídra Borise Šťastného. „Zdravotnictví nedáme nikomu, to je pro nás absolutní priorita. Víc už to ale komentovat nebudu,“ řekl Babiš.

Předseda ANO odmítá požadavek Motoristů dosáhnout do čtyř let vyrovnaného státního rozpočtu. Vláda totiž potřebuje masivně investovat do důležitých projektů.

„Motoristé mluví o vyrovnaném rozpočtu do čtyř let, což je samozřejmě nesmysl, protože my potřebujeme investovat. Máme tady Dukovany, chceme investovat do dopravní infrastruktury. To se nesmíme zastavit,“ vysvětlil Babiš svůj postoj. Plánovaný letošní schodek je přitom 241 miliard korun. 

Babiš zároveň potvrdil, že s SPD jedná o možnosti, že by do vlády nominovala nestranické odborníky. Klíčovou nabídkou za podporu menšinové vlády by však mohlo být křeslo šéfa Sněmovny.

„Ano, to je pravda. Je ve hře, že by SPD měla šéfa Sněmovny,“ uvedl Babiš. Spekulace o tom, že by předsedou dolní komory s měsíčním platem 294 tisíc korun mohl být přímo Tomio Okamura, se tak zřejmě potvrdí.

Babiš naopak ponechal bez komentáře dotazy na obsazení ministerstva zahraničí volebním lídrem Motoristů Filipem Turkem a ministerstva životního prostředí předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Zopakoval, že svůj střet zájmů vyřeší v souladu se zákonem do 30 dnů od případného jmenování premiérem.

volby do Poslanecké sněmovny 2025 Andrej Babiš Svoboda a přímá demokracie (SPD) Motoristé hnutí ANO Tomio Okamura

