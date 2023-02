Na Ruzyni se loni řešilo o 42 procent méně porušení předpisů. Ubylo převozů drog

Dohromady loni celníci na ruzyňském letišti zaznamenali 1329 případů porušení právních předpisů souvisejících s nelegálním dovozem a vývozem zboží. Ve srovnání s údaji za rok 2021 to bylo o 42 procent případů méně. Přitom třeba počet odbavených cestujících na Letišti Václava Havla loni stoupl více než dvojnásobně na 10,7 milionu. "Je to dáno i tím, že účinkuje naše preventivní působení," komentovala úbytek deliktů Miškovská. "Kontrolujeme i poštovní zásilky společně s Českou poštou a dalšími subjekty," dodala. Navíc podle ní funguje spolupráce na kontrolách mezi zeměmi Evropské unie.

Nejvýrazněji ubylo případů dovozu nebo vývozu drog, a to o 40 procent na 305. "Nejčastěji šlo o marihuanu, kokain, hašiš, metamfetamin a prekurzory amfetaminů v celkovém množství 325 kilogramů," uvedli celníci. V jednom z těchto případů byl odhalen osmapadesátiletý cizinec cestující do Prahy z venezuelského Caracasu přes Istanbul, který spolykal skoro kilogram tekutého kokainu v kapslích. Ještě větší množství kokainu - asi tři kilogramy - zase loni pašovala třiapadesátiletá cizinka v zavazadle.

Značně pokleslo i množství případů zadržených padělků zboží. Loni jich bylo 762, meziročně o 29 procent méně. Pachatelé převáželi třeba padělky elektroniky od firem Apple nebo Samsung, náramkových hodinek značky Rolex, šperků a módních doplňků luxusních značek jako Louis Vuitton, Dior nebo Versace i bot od firem Adidas a Nike. "Propuštěním padělků do volného oběhu by majitelům ochranných známek byla způsobena škoda ve výši 101 milionů korun," sdělili celníci. V jednom případě loni dokonce ruzyňští celníci zabránili dovozu padělaných šperků, které by v originále stály 45 milionů korun.

Třeba v ilegálním obchodu se zvířaty a s anaboliky loni naopak počet případů značně vzrostl. Tyto delikty ale tvořily méně než pětinu celkového množství nelegálních převozů na ruzyňském letišti.

V nelegálním obchodu s nejpřísněji chráněnými živočichy uvedenými na mezinárodním seznamu CITES ruzyňští celníci loni odhalili 94 případů dovozu a vývozu. Nejčastěji se jednalo o produkty tradiční asijské medicíny, lastury, mušle nebo korály. "Tam je to pořád o nevědomosti cestujících, že to nemohou převážet," řekla mluvčí celníků. Na nárůstu případů měl podle ní podíl loňský zvýšený počet cestujících po uvolnění protipandemických opatření.

Podobně mohlo přispět větší množství cestujících spolu s nevědomostí i k nárůstu případů nelegálního převozu anabolik, tedy prostředků podporujících růst svalů. "Některé látky jsou mimo Českou republiku volně prodejné, třeba v Americe, ale ne v Evropské unii," dodala mluvčí.