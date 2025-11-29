Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně

Nároky na důchody sice v nominální výši rostou, ale jejich celková hodnota loni poklesla o několik procent. Oznámili to statistici jen několik týdnů předtím, než v Česku proběhne další pravidelná lednová valorizace penzí.
Celková hodnota penzijních nároků ke konci loňského roku poklesla o pět procentních bodů. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se na tom podílely dva protichůdné vlivy, konkrétně růst hodnoty nároků o 11,1 procenta a souběžný růst nominálního HDP o 16,1 procenta.
"Absolutní hodnota penzijních nároků se v roce 2024 meziročně zvýšila o 865,7 miliardy Kč. Tento růst byl způsoben především změnami modelových parametrů, které vedou k tzv. přecenění nároků. Klíčovou roli v tomto ohledu sehrály koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu a koeficient růstu mezd," uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.
Důchody se v Česku v příštím roce opět zvýší. Základní výměra důchodů od 1. ledna 2026 stoupne o 240 korun, procentní výměra pak o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýší o 668 korun, což je navýšení o 3,1 procenta. Konkrétní hodnoty pro návrh vládního nařízení, které upravuje řádnou valorizaci penzí na příští rok, stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Výše průměrného důchodu tak dosáhne 21 839 korun.
Zvýšení důchodů se momentálně odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. Výpočet vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu porovnávaných podle zákona o důchodovém pojištění.
23. listopadu 2025 19:01
Důchodci dostanou poslední penzi v současné výši. Lednové úpravy jsou již dané
Důchodci dostanou poslední penzi v současné výši. Lednové úpravy jsou již dané
Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady
Americký prezident Donald Trump upustil od svého termínu pro uzavření mírové dohody na Ukrajině, stanoveného na Den díkuvzdání, navzdory touze být vnímán jako mírotvorce. Jde o jasný signál, že nadcházející vyvrcholení jeho mírové iniciativy, v rámci setkání jeho vyslance Steva Witkoffa s Kremlem v Moskvě, pravděpodobně nepovede k náhlé dohodě o ukončení ruské invaze. Přetrvávající rozpory mezi Kyjevem a Moskvou jsou příliš zřejmé a důvody pro tvrdohlavost obou stran jsou prolnuté oběťmi, úzkostí a krví.
Zdroj: Libor Novák