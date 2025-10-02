Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Volební kalkulačky se staly nepostradatelným nástrojem před každými volbami. Umožňují rychle porovnat vlastní postoje s programy stran a během pár minut nabídnou orientační doporučení. Zjednodušují složitou politickou realitu a mají i osvětový efekt, ale nelze je vnímat jako náhradu důkladného sledování politiky. EuroZprávy.cz proto přinášejí přehled kalkulaček, které jsou dostupné, efektivní a spolehlivé.
V období před volbami se internet plní volebními kalkulačkami. Jde o nástroje, které mají pomoci voličům zorientovat se v programech politických stran a porovnat je s vlastními názory. Pro řadu lidí, zejména mladší generaci, představují kalkulačky jeden z klíčových zdrojů informací při rozhodování, komu dát hlas.
Hlavní výhoda kalkulaček spočívá v rychlé orientaci. Během několika minut si uživatel projde soubor otázek k ekonomickým, sociálním i kulturním tématům a dostane výsledek ukazující, která strana je jeho postojům nejbližší. Politické programy mají desítky až stovky stran, kalkulačka je zjednodušuje do desítek konkrétních tvrzení, na něž lze odpovědět souhlasem či nesouhlasem.
Nástroj má také významný osvětový efekt. Uživatel je nucen zamyslet se nad otázkami, které by jinak možná přehlédl, a konfrontuje se s vlastními postoji. Pokud je kalkulačka připravena seriózně a s důrazem na neutralitu, může nabídnout férové srovnání mezi voliči a stranami.
Má to ale svá úskalí. Politiku nelze redukovat jen na soubor otázek a odpovědí. Kalkulačka nepostihne širší hodnotový rámec, osobnostní kvality lídrů ani schopnost stran hledat kompromisy. Výsledky mohou být zkreslené i tím, jaké otázky autoři do dotazníku zahrnou – už samotný výběr témat totiž určuje, co se považuje za „důležité“. Pokud není algoritmus průhledný, otevírá se prostor pro podezření z manipulace ve prospěch určitého subjektu.
EuroZprávy.cz vám proto přinášejí přehled volebních kalkulaček, které lze považovat za efektivní a spolehlivé. Každá z nich je označena hypertextovým odkazem, na který je možné kliknout na počítači i mobilu a kalkulačku si rovnou vyplnit.
Například tradiční portál Volební kalkulačka nabízí hned několik možností: klasickou kalkulačku s 42 otázkami, která porovná postoje uživatele s jednotlivými stranami, a také takzvanou Inventuru hlasování. V ní lze zjistit, s kterými kandidáty se volič shoduje na klíčových hlasováních uplynulého volebního období.
Pro ty, kteří nemají mnoho času, je určena Expresní kalkulačka – zahrnuje jen 25 otázek a zabere přibližně pět minut. Autoři ji označují za „nejužitečnější věc pět minut před volbami“.
Na opačném konci spektra stojí Ultimátní kalkulačka se všemi 100 otázkami, určená pro ty, kteří chtějí maximální detail. Vedle toho existují i specializované varianty, například kalkulačka Pro mladé nebo tematicky zaměřená Klimatická kalkulačka. Další variantou je Volební kompas, který nabízí výhradně hodnotové otázky.
Další kalkulačka se nachází na webu Programy do voleb. Nabízí celkem 40 otázek ve formátu ano nebo ne, podobně jako u tradiční Volební kalkulačky lze odpovědi přeskakovat nebo označovat jako důležité. „Nezapomeňte, kalkulačka pracuje se zjednodušeným pohledem na často velmi složité otázky. Je jen příjemným doplňkem a pomocníkem v předvolebním období, ale nemůže nahradit poctivé sledování politiky ani volební programy stran,“ zdůrazňují autoři. Odpovědi do této kalkulačky zaslaly všechny strany s výjimkou ANO, Motoristů sobě, Balbínovy poetické strany a Pravého Bloku.
Jiná forma, lehce komplikovanější, existuje na stránkách Volbiště. Nacházejí se tu dvě formy dotazníků „Základní volební ring“ nebo „Rozšířený volební ring“. Zde je možnost vybírat z více odpovědí na otázky z různých oblastí, načež se po vyplnění průzkumu zobrazí graf toho, s kým má respondent největší shodu.
Související
Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík
Vypršely volební lhůty. Průkaz ani korespondenční hlasování už nezajistíte
Volby , volby do Poslanecké sněmovny 2025
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru
před 1 hodinou
Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček
před 1 hodinou
ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti
před 2 hodinami
Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti
před 3 hodinami
Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur
před 3 hodinami
Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?
před 4 hodinami
Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů
Aktualizováno před 4 hodinami
Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví
před 5 hodinami
Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá
před 5 hodinami
Pavla Novotného propustili z vězení. Trest si odseděl v celé délce
před 6 hodinami
Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík
před 7 hodinami
Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu
před 8 hodinami
Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy
před 8 hodinami
Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily
před 9 hodinami
Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění
před 10 hodinami
Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou
před 11 hodinami
Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď
včera
Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá
včera
Vypršely volební lhůty. Průkaz ani korespondenční hlasování už nezajistíte
včera
Porážka s nováčkem ze Zlína už byla moc. V Plzni se rozloučili s trenérem Koubkem
Dosud v české nejvyšší fotbalové soutěži působil coby nejstarší trenér, nyní bude Chance liga o zkušeného čtyřiasedmdesátiletého stratéga chudší. Řeč je o Miroslavu Koubkovi, který vedl od předloňského léta Viktorii Plzeň. Klub nyní opouští poté, co ztratili Viktoriáni na začátku sezóny 2025/26 několik bodů, přičemž naposledy v neděli doma padli s nováčkem ze Zlína 0:1 a zůstávají tak daleko za očekáváním. Aktuálně jim po deseti kolech patří v ligové tabulce až páté místo s tím, že na vedoucí Spartu ztrácejí deset bodů.
Zdroj: David Holub