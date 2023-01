Nerudová volila v Kuřimi. Hlas dala sobě, za úspěch by považovala 20 procent

"Volila jsem sama sebe, protože věřím, že bych tuto funkci vykonávala dobře. Za úspěch považuji už to, že jsem se dostala takhle daleko, tak daleko se ještě žádná žena nedostala," řekla poté, co odevzdala svůj hlas. Ráda by, aby její příklad posloužil jako inspirace pro mladé lidi. "Že se mohou podílet na změně, být její součástí," uvedla kandidátka, která je jednou ze tří favoritů prezidentské volby.

Volební místnost bývá v sále sousedícím s hospodou v Kuřimi-Podlesí pravidelně. V osadě, která patří ke Kuřimi, jiný příhodný prostor není. Hostinský Marek Sattler jako při každých volbách připravil guláš, hospůdka kvůli volbám otevřela skoro o dvě hodiny dřív, v době otevření sousední volební místnosti. Volby účast hostů v maličké hospodě příliš nezvyšuje, větším lákadlem jsou sportovní zápasy.

Z pozornosti novinářů je poněkud nesvá předsedkyně volební komise. "Je to trochu rozptylující, ale dokud to nepřekáží voličům, tak to nevadí," řekla ČTK Květoslava Múčková. K 16:00 přišlo v Podlesí s 383 oprávněnými voliči odevzdat svůj hlas už 25 procent oprávněných voličů a šest lidí s voličským průkazem. Účast u voleb tu tradičně bývá vysoká. "V komunálních i parlamentních mezi 55 a 60 procenty, jen druhé kolo senátních voleb bylo slabší," dodala předsedkyně volební komise v Podlesí.