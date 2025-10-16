Neshody kvůli rozpočtu pokračují. Pavel se sejde s Fialou, Babiše pokáral

Libor Novák

16. října 2025 15:33

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel se chystá jednat s premiérem Petrem Fialou o návrhu státního rozpočtu na nadcházející rok. Hlava státu hodlá předsedu vlády vyzvat, aby zvážil možnost předložení rozpočtu nově zvolené Poslanecké sněmovně.

„V situaci, kdy končící Sněmovna nemůže rozpočet projednat, považuji za naprosto oprávněné, aby se tím zabývala ta nová. Až budu mluvit s panem premiérem, upozorním ho na to, že by předložení rozpočtu i nové Sněmovně bylo vstřícným krokem,“ sdělil prezident serveru Seznam Zprávy. Prezident navíc dodal, že hodlá premiéra kvůli rozpočtu kontaktovat ještě během dnešního čtvrtka.

K tomuto kroku vyzval prezidenta Andrej Babiš, který ve čtvrtek zveřejnil video na sociálních sítích. Bývalý premiér v něm prohlásil: „Pořád se snažím přesvědčit Fialovu vládu, aby poslala rozpočet do Sněmovny. Bylo by dobré, kdyby nám s tím pan prezident pomohl a donutil je, aby to do Sněmovny dali.“

Prezident Pavel na Babišovu žádost reagoval s tím, že ji považuje za relevantní. Zároveň si ale neodpustil drobnou výtku. „Osobně bych uvítal, kdyby mi to Andrej Babiš zavolal nebo řekl přímo, a nemusel mi to vzkazovat prostřednictvím médií,“ dodal Petr Pavel.

Vláda Petra Fialy předložila svůj návrh rozpočtu ještě předchozí Sněmovně. Ta ovšem nestihla návrh projednat, a nově zvolení poslanci se nemohou zabývat tisky, které byly předloženy v minulém volebním období.

V minulosti bylo běžné, že končící vláda předložila svůj návrh rozpočtu i nově ustavené Sněmovně. Jak s ním naloží, bylo poté na nové vládě. Končící kabinet nicméně oznámil, že svůj návrh do Sněmovny znovu nepředloží.

Petr Fiala se k věci vyjádřil na sociální síti X. Podle jeho slov se Andrej Babiš snaží jen vytvořit alibi, aby mohl navyšovat deficity a zadlužovat zemi. „V tom mu nebudeme pomáhat,“ napsal.

Premiér uvedl, že Babišova vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak slibovala před volbami, a nic jí v tom nebrání. „Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do sněmovny,“ dodal Fiala.

Dále premiér rozpočet označil jako proinvestiční, prorůstový a odpovědný. „Babiš o něm pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do sněmovny ke schválení znovu poslali. Zdá se vám to celé absurdní? Nejste sami,“ uvedl Fiala. Podle něj to jen ukazuje, že tvrzení hnutí ANO o jejich připravenosti na vládnutí byla jen předvolební lež, jelikož si nevědí rady pár dní po volbách.

před 2 hodinami

Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka

Související

Petr Pavel

Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém

Prezident Petr Pavel označil za zásadní problém případné potvrzení informací o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, které jsou připisovány nově zvolenému poslanci a čestnému prezidentovi hnutí Motoristé sobě, Filipu Turkovi. Pavel to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

Více souvisejících

Petr Pavel Petr Fiala (ODS) Andrej Babiš

Aktuálně se děje

před 3 minutami

před 7 minutami

Andrej Babiš

Babišovy sliby padají dva týdny po volbách. A to ještě ani nesložil vládu

Andrej Babiš sliboval štíhlejší stát a méně zbytečných úřadů. Místo toho předvádí kosmetickou hru s názvy a kompetencemi. Ruší ministerstva pro vědu a výzkum a evropských záležitosti, aby vytvořil nové – sportu, prevence a zdraví. Výsledek? Ne menší, ale složitější stát s nejasnou odpovědností, rozpůlenou agendou a rizikem, že se rozdělení kompetencí promění v naprostý chaos. Jeho šaráda se dotkne i tak důležitých ministerstev, jako zdravotnictví, školství nebo zahraničí.

před 24 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Doubravka Olšáková

Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka

Francouzská vláda se opět otřásá poté, co její poslední premiér Sébastien Lecornu odevzdal minulé pondělí svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi, aby jej tentýž Macron minulý pátek večer jmenoval novým premiérem a pověřil sestavením vlády. Jakým směrem se bude francouzská politická situace ubírat dál, pro EuroZprávy.cz uvedla historička a politoložka z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Doubravka Olšáková 

před 3 hodinami

expediční ponorka Titan od společnosti OceanGate.

Vyšetřování odhalilo, co stálo za implozí ponorky Titan

Chybná konstrukce experimentální ponorky Titan, při jejíž implozi zemřelo pět lidí směřujících k vraku Titaniku, byla příčinou katastrofy. K tomuto závěru dospěla americká Národní rada pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve své závěrečné zprávě vydané ve středu.

před 4 hodinami

Maduro, Nicolas

Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.

před 4 hodinami

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

před 5 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina

Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.

před 6 hodinami

Izrael, ilustrační foto

Spor o mrtvá těla graduje. Izrael hrozí Hamásu obnovením bojů

Hnutí Hamás oznámilo, že odevzdalo ostatky všech zesnulých izraelských rukojmích, ke kterým má přístup. U zbývajících těl tvrdí, že k jejich vyproštění z trosek Gazy potřebuje specializované vybavení. Toto prohlášení přichází v době, kdy Izrael hrozí obnovením bojů, pokud nebudou dodrženy podmínky příměří.

před 7 hodinami

Prezident Trump

Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zvážil umožnění izraelskému premiéru Benjaminu Netanjahuovi obnovit vojenské operace v Gaze. Stalo by se tak v případě, že by hnutí Hamás nedodrželo podmínky dohody o příměří. Pro CNN uvedl, že se izraelské síly mohou do ulic vrátit „jakmile řeknu“.

před 8 hodinami

včera

Vláda ČR

Fialova vláda se ještě zabývala vojenskou pomocí Ukrajině. Řešily se i Dukovany

Zhruba 12 miliard korun chce Česko vynaložit v následujících letech na řešení dopadů, které s sebou přináší projekt dostavby dvou jaderných bloků v Dukovanech. Akční plán s 35 konkrétními opatřeními schválila vláda na středečním zasedání. Kabinet se zabýval také souhrnem dosavadní vojenské pomoci Ukrajině a vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Okázalost a populismus vyměnil za poctivost. Fiala pomohl zvednout ODS ze dna, zbytek bude na ostatních

Když Petr Fiala převzal ODS v roce 2014, nacházela se na pokraji politického zániku – oslabená, nedůvěryhodná a bez jasné vize. Z akademika, který působil spíše jako tichý a nudný úředník, se během let stal sebevědomý politik, a nakonec i přesvědčivý státník. Dokázal obnovit vnitřní stabilitu, vrátit pravici důvěru a dovést koalici Spolu k volebnímu vítězství. Po dvanácti letech odchází jako muž, který proměnil nejen svou stranu, ale i sám sebe.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy