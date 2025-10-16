Neshody kvůli rozpočtu pokračují. Pavel se sejde s Fialou, Babiše pokáral

Prezident Petr Pavel se chystá jednat s premiérem Petrem Fialou o návrhu státního rozpočtu na nadcházející rok. Hlava státu hodlá předsedu vlády vyzvat, aby zvážil možnost předložení rozpočtu nově zvolené Poslanecké sněmovně.
„V situaci, kdy končící Sněmovna nemůže rozpočet projednat, považuji za naprosto oprávněné, aby se tím zabývala ta nová. Až budu mluvit s panem premiérem, upozorním ho na to, že by předložení rozpočtu i nové Sněmovně bylo vstřícným krokem,“ sdělil prezident serveru Seznam Zprávy. Prezident navíc dodal, že hodlá premiéra kvůli rozpočtu kontaktovat ještě během dnešního čtvrtka.
K tomuto kroku vyzval prezidenta Andrej Babiš, který ve čtvrtek zveřejnil video na sociálních sítích. Bývalý premiér v něm prohlásil: „Pořád se snažím přesvědčit Fialovu vládu, aby poslala rozpočet do Sněmovny. Bylo by dobré, kdyby nám s tím pan prezident pomohl a donutil je, aby to do Sněmovny dali.“
Prezident Pavel na Babišovu žádost reagoval s tím, že ji považuje za relevantní. Zároveň si ale neodpustil drobnou výtku. „Osobně bych uvítal, kdyby mi to Andrej Babiš zavolal nebo řekl přímo, a nemusel mi to vzkazovat prostřednictvím médií,“ dodal Petr Pavel.
Vláda Petra Fialy předložila svůj návrh rozpočtu ještě předchozí Sněmovně. Ta ovšem nestihla návrh projednat, a nově zvolení poslanci se nemohou zabývat tisky, které byly předloženy v minulém volebním období.
V minulosti bylo běžné, že končící vláda předložila svůj návrh rozpočtu i nově ustavené Sněmovně. Jak s ním naloží, bylo poté na nové vládě. Končící kabinet nicméně oznámil, že svůj návrh do Sněmovny znovu nepředloží.
Petr Fiala se k věci vyjádřil na sociální síti X. Podle jeho slov se Andrej Babiš snaží jen vytvořit alibi, aby mohl navyšovat deficity a zadlužovat zemi. „V tom mu nebudeme pomáhat,“ napsal.
Premiér uvedl, že Babišova vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak slibovala před volbami, a nic jí v tom nebrání. „Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do sněmovny,“ dodal Fiala.
Dále premiér rozpočet označil jako proinvestiční, prorůstový a odpovědný. „Babiš o něm pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do sněmovny ke schválení znovu poslali. Zdá se vám to celé absurdní? Nejste sami,“ uvedl Fiala. Podle něj to jen ukazuje, že tvrzení hnutí ANO o jejich připravenosti na vládnutí byla jen předvolební lež, jelikož si nevědí rady pár dní po volbách.
