Noční vlaková nehoda v Kolíně výrazně ovlivnila železniční provoz

Noční nehoda nákladního vlaku v Kolíně výrazně ovlivnila železniční provoz během středečního dne. Ve stanici ve středočeském městě nad ránem vykolejily dva vagony. Incidentem se zabývá Drážní inspekce.
Podle drážních inspektorů došlo k nehodě krátce před půl druhou v noci z úterý na středu. "Dnes 15. 10. 2025 v 1:23 hodin ve stanici Kolín vykolejily dva vozy nákladního vlaku. Nehoda se obešla bez zranění," uvedla inspekce na webu.
Přesná výše škody zatím není známá. Na místě ve středu pracovali dva inspektoři, kteří zahájili vlastní šetření mimořádné události. Havárie ovlivnila osobní i nákladní železniční dopravu.
České dráhy informovaly, že kvůli vykolejení vagonů ve stanici Kolín musel být přerušen provoz vlaků v úseku Velký Osek - Kolín - Kutná Hora hl.n. Zavedena byla náhradní doprava, dálkové i regionální vlaky zastoupily autobusy.
Potíže přiznal i jeden z nákladních dopravců. "Mimořádná událost, která se stala v noci v Kolíně, výrazně omezila provoz v tomto železničním uzlu. Omezení má dopad i na nákladní vlaky ČD Cargo," sdělila zmíněná společnost.
