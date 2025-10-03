Letos je to poprvé, co občané při volbách mohou používat elektronické doklady neboli eDoklady. A rovnou se vyskytly problémy, které znemožnily jejich použití.
O selhání některých eDokladů informovala Digitální a informační agentura (DIA) na sociální síti X. „Část uživatelů eDokladů se momentálně může setkat s problémem, kdy jim nejde aktualizovat doklad (digitální výpis) v aplikaci,“ napsala DIA.
Problémem je zřejmě neučiněná aktualizace. „Ti, kteří mají aktualizovaný doklad, se mohou bez problému prokázat,“ doplnila agentura.
Ta rovněž reagovala na kritiku, že doklady nefungují „vůbec nikomu“: „To není pravda. Těm, kteří si dle doporučení aktualizovali doklad dříve, se mohou bez potíží prokázat. Také máme již potvrzeno, že v několika případech došlo k aktualizaci dokladu.“
Jeden z uživatelů agentuře vytýkal, že vůbec nezaznamenal nic o nutné aktualizaci. „Aplikace si doklad aktualizuje automaticky sama, za normálních okolností by to nebyl problém,“ informovala.
eDoklady jsou mobilní aplikace, která umožňuje občanům prokazovat svou totožnost digitálně, bez nutnosti fyzického občanského průkazu. V aplikaci se po ověření identity načte elektronický výpis z občanského průkazu, který má stejnou právní váhu jako plastová karta.
Lze je použít u úřadů, v bankách, na poště či při volbách. Výhodou je rychlost a pohodlí, nevýhodou může být závislost na funkčnosti aplikace a telefonu.
Související
OBRAZEM: Volby v plném proudu: Pavel očekává krušná vyjednávání, Babiš volil v Ostravě
Online Volby do Sněmovny 2025 provází problémy. Někteří lidé s eDoklady nemohou volit
Volby , volby do Poslanecké sněmovny 2025
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Nefunkční eDoklady rozčílily u voleb Pekarovou Adamovou
před 51 minutami
Občané mohou u voleb poprvé využít eDoklady. Některé ale přestaly fungovat
před 1 hodinou
OBRAZEM: Volby v plném proudu: Pavel očekává krušná vyjednávání, Babiš volil v Ostravě
Aktualizováno před 2 hodinami
Online Volby do Sněmovny 2025 provází problémy. Někteří lidé s eDoklady nemohou volit
před 2 hodinami
Jak poznám svou volební místnost?
před 3 hodinami
Proč došlo k shutdownu americké vlády? Za vším stojí Obamův "pozoruhodně nezdolatelný" zákon
před 4 hodinami
Volby jako hra o menší zlo. Propadlé hlasy a izolace stran přetvářejí českou demokracii
před 4 hodinami
Ruské plány v Záporoží: Jak by Moskva mohla využít blackout pro získání největší evropské jaderné elektrárny?
před 5 hodinami
Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně
před 5 hodinami
Možné volební vítězství Andreje Babiše děsí Evropu, píše německý tisk
před 5 hodinami
Kdo se uchází o naše hlasy? Velký přehled všech 26 kandidujících subjektů
před 5 hodinami
Jak chce Moravské Zemské Hnutí zvrátit trend: Bytová krize, inflace a ochrana přírody na první místě
před 6 hodinami
Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti
před 6 hodinami
Žádný východ, zdůraznil Babiš při debatě s Fialou. Oba muži se vzácně shodli, že největší hrozbou je Rusko
před 7 hodinami
Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny
před 8 hodinami
Další záhadné drony v Evropě. Mnichovské letiště muselo přerušit provoz
před 8 hodinami
Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: Českem se prožene silný vítr
včera
Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?
včera
Pohár trpělivosti přetekl. Evropa se začne bránit ruské stínové flotile, oznámil Macron
Evropské státy začnou bránit plavidlům ruské „stínové flotily“ ve vstupu do svých vod. Prohlásil to ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron v Kodani po zasedání Evropského politického společenství. Toto rozhodnutí je považováno za další krok v boji proti Rusku, které se pomocí této flotily vyhýbá mezinárodním sankcím.
Zdroj: Libor Novák