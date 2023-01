Oběd ve školní jídelně se kvůli financím nebude týkat každého šestého dítěte

Programy na poskytování bezplatné stravy pro děti z nízkopříjmových rodin mají i další organizace a instituce.

Loni se W4W o obědy zdarma přihlásilo 18.765 žáků, což je o 30 procent více než v roce 2021. Letos by to podle organizace mohlo být ještě více, a to až 20.000 dětí. Strava pro téměř 19.000 dětí stála W4W zhruba 60 milionů korun. V tomto roce by mohla organizace za obědy platit až 100 milionů Kč. Nejvíce žáků, jimž organizace obědy loni platila, navštěvovalo základní školy (ZŠ) v Moravskoslezském kraji. V tomto a Středočeském kraji bylo také nejvíce do projektu zapojených škol. Obědy dotované organizací svým žákům loni poskytovalo 27 procent ze všech ZŠ v českých krajích.

W4W nabízí pomoc prostřednictvím ZŠ. Vytipování potřebných dětí mají na starosti učitelé a ředitelé škol. Aby mohlo dítě získat školní obědy zdarma, musí jeho rodiče splňovat několik kritérií. Nutné podle W4W je, aby se rodiče o dítě starali, komunikovali a spolupracovali se školou a v případně nutnosti obědy řádně odhlašovali. Organizace hradí svůj projekt penězi od dárců a z dotace od ministerstva školství (MŠMT).

Mnohé školní jídelny v Česku loni kvůli růstu cen za energie a potraviny ceny obědů zdražily. Podle MŠMT je nyní průměrná cena obědu ve školní jídelně 34 korun, což je o deset korun víc než před šesti lety. Zástupci W4W uvedli, že školní jídelny budou muset na růst cen zboží a energií reagovat i v tomto roce. MŠMT letos avizovalo, že dá neziskovým organizacím na obědy pro školáky více peněz. Plánuje rozdělit 100 milionů korun, tedy o 40 milionů více než loni.

Program na podporu školního stravování dětí, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, má i ministerstvo práce a sociálních věcí. Díky jeho projektu Obědy do škol zdarma ve školním roce 2021/2022 obědvalo 14.158 dětí z téměř tisícovky škol. Pomoc nabízí i některé radnice. Třeba městská část Praha 6 loni na obědy pro děti vyhradila ze svého rozpočtu 12 milionů korun, na obědy školákům se rozhodlo přispívat i město Znojmo.

Školní jídelny mohou od 1. února moci navýšit ceny hlavních jídel o 20 procent. Přesnídávky a odpolední svačiny budou moci zdražit o 30 procent. Jídelnám to umožní novela vyhlášky o školním stravování, kterou připravilo MŠMT. Maximální cena oběda pro žáky ve věku od sedmi do deseti let tak bude proti stávajícím 39 korunám o osm korun vyšší. Děti od 11 do 14 let budou namísto nynější nejvyšší ceny 41 korun za oběd platit nejvýše 50 korun.