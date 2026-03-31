Zimní olympijské i paralympijské hry jsou sice minulostí, ale jejich atmosféra se dnes na chvíli přenesla z Itálie na Pražský hrad. Prezident Petr Pavel totiž přijal členy obou českých výprav. Dorazili medailisté i další účastníci sportovních klání v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Pražský hrad o dnešním programu informoval na webových stránkách. "Prezident republiky Petr Pavel a paní Eva Pavlová v úterý dne 31. března v Míčovně Pražského hradu přijali české sportovkyně a sportovce, kteří reprezentovali Českou republiku na zimních olympijských a paralympijských hrách," uvedla prezidentská kancelář.
Účast sportovců byla hojná, nechyběli všichni medailisté z olympijských her. Zlatými medailemi se pochlubili snowboardistka Zuzana Maděrová a rychlobruslař Metoděj Jílek, který na milánské dráze vybojoval i stříbro. Pro druhé místo si v Livignu dojela další snowboardistka Eva Adamczyková. Českou medailovou sbírku zkompletovala bronzová biatlonistka Tereza Voborníková.
Úspěšná byla v Itálii i paralympijská výprava. Zásluhou Cariny Edlingerové a Simony Bubeníčkové přivezla do Česka jednu zlatou, čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili, které dvojice získala v biatlonu a běžeckém lyžování.
Pod pěti kruhy se bude opět sportovat za dva roky v americkém Los Angeles, které bude hostitelským městem letních olympijských her. Příští zimní edice největší sportovní události se uskuteční v roce 2030 ve Francii.
Související
Olympijské hry 2026 , sport , Petr Pavel , Zuzana Maděrová , Metoděj Jílek , Tereza Voborníková (biatlonistka) , Eva Samková (snowboardistka)
Aktuálně se děje
před 37 minutami
OBRAZEM: Pavel obdivoval olympijské a paralympijské mediale. Nechyběli Jílek a Maděrová
před 1 hodinou
Trump označil Lukašenka za vysoce respektovaného prezidenta
před 2 hodinami
Školní rok v Česku skončí dříve, než se původně předpokládalo
před 2 hodinami
Válka USA s Íránem má nečekaného "vítěze". Překonal i Trumpa
před 3 hodinami
Spoluúčast u havarijního pojištění: Jak ovlivňuje cenu a plnění?
před 3 hodinami
Sežeňte si ropu sami. Budeme si pamatovat, že jste nám nepomohli, vzkázal rozlícený Trump Evropě
před 4 hodinami
Orbán překročil meze. EU doufá, že volby znovu nevyhraje
před 5 hodinami
Světový trh s ropou se zmítá v hluboké krizi. Existuje naděje na stabilizaci dodávek?
před 6 hodinami
Pentagon zvažuje, že zbraně určené pro Ukrajinu pošle na Blízký východ
před 6 hodinami
K útoku na budovu Ruského střediska se dobrovolně přihlásil cizinec
před 7 hodinami
Západní metropole vědomě brzdí zřízení tribunálu pro potrestání Ruska, tvrdí ukrajinský tisk
před 8 hodinami
Frustrace v Bruselu dosáhla vrcholu. EU chystá plán v případě, že Orbán vyhraje volby
před 9 hodinami
Zelenskyj zveřejnil svoje příjmy. Prezidentský plat má nižší než je minimální mzda v Česku
před 10 hodinami
Velikonoční předpověď. Počasí bude stabilní, oteplí se až na 20 stupňů
včera
První jméno pro letošní StarDance. Tančit bude Marta Jandová
včera
Zemřel Jaroslav Feyereisl. Dlouhá léta šéfoval Ústavu pro péči o matku a dítě
včera
Kongresmani poslali dopis do Británie. Jde o vyšetřování Epsteinových zločinů
včera
Připravuje se úprava valorizace důchodů. Systém nezatíží, tvrdí ministerstvo
včera
Počasí bude proměnlivé. Na horách připadne sníh, na víkend se má oteplit
včera
Po boji a nervech sen o MS stále žije. Češi při Koubkově premiéře porazili Iry na penalty
Česká fotbalová reprezentace stále může postoupit na letošní světový šampionát v USA, Mexiku a Kanadě. To proto, že v úvodním barážovém duelu dokázala přejít přes Irsko, navzdory tomu, že se duel s ostrovním celkem nevyvíjel pro české fotbalisty vůbec dobře.
Zdroj: David Holub