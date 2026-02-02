Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů

Jan Hrabě

Jan Hrabě

2. února 2026 20:11

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Plánování zimních radovánek vyžaduje přesné načasování. Jarní prázdniny v Česku republice trvají tradičně jeden týden, ale jejich termín se liší podle toho, v jakém okrese se nachází škola vašeho dítěte. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje republiku do šesti vln, které se střídají od začátku února až do poloviny března. 

První vlna prázdnin odstartuje v pondělí 2. února 2026. Volno si užijí žáci v okresech Mladá Boleslav a Příbram, ale také na jihu Čech v Táboře či Prachaticích. Na severu se přidá Ústí nad Labem a Chomutov, zatímco na východě republiky osiří školy v Olomouci, Šumperku nebo Opavě. Pro milovníky lyžování v Jeseníkách je to ideální čas, než se na sjezdovky nahrnou další regiony.

Druhý únorový týden, od 9. do 15. února, vystřídá štafetu další skupina měst. Do hor vyrazí rodiny z Českých Budějovic, Klatov nebo východočeských Pardubic a Chrudimi. Prázdniny v tomto termínu čekají i na obyvatele Ostravy-města a Trutnova, což je klíčová zpráva pro vytíženost krkonošských středisek.

Polovina února (16.2.-22.2.) bude patřit první polovině hlavního města, konkrétně obvodům Praha 1 až 5. Spolu s nimi mají volno všechny jihomoravské okresy včetně Brna, Znojma a Břeclavi. Tento termín tradičně patří k nejoblíbenějším, proto doporučujeme rezervovat ubytování na horách s velkým předstihem.

Na přelomu února a března se dočkají zbývající pražské části (Praha 6 až 10). K nim se připojí celé Karlovarsko, Děčínsko a také Přerov s Frýdkem-Místkem. Je to období, kdy se dny začínají prodlužovat, což ocení zejména ti, kteří dávají přednost jarnímu lyžování za slunečného počasí.

První ryze březnový týden si od školních povinností odpočinou děti ze Zlínského kraje, Plzeňska a okolí Prahy (Praha-východ i západ). Volno hlásí také Hradec Králové nebo Teplice. V tomto čase už bývají ranní mrazy mírnější, což je ideální pro rodiny s menšími dětmi, které se učí lyžovat.

Celý kolotoč prázdnin uzavře týden od 9. do 15. března. Poslední vlna zahrnuje celý Liberecký kraj, Vysočinu (Jihlava, Třebíč) a okresy jako Kladno či Písek. I když jde o pozdní termín, vyšší polohy Krkonoš či Jizerských hor obvykle stále nabízejí dostatek sněhu pro kvalitní zimní vyžití.

před 1 hodinou

Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Týká se statisíců lidí

Související

Více souvisejících

Školství děti

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Ilustrační fotografie.

Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů

Plánování zimních radovánek vyžaduje přesné načasování. Jarní prázdniny v Česku republice trvají tradičně jeden týden, ale jejich termín se liší podle toho, v jakém okrese se nachází škola vašeho dítěte. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje republiku do šesti vln, které se střídají od začátku února až do poloviny března. 

před 1 hodinou

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala

Na závěr ligové fáze fotbalové Ligy mistrů byl Slavii nalosován zdánlivě papírově nejslabší soupeř v podobě kyperského Pafosu, nováček v nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži. Proto se už před rozehráním ligové fáze tak trochu počítalo s tím, že by právě na jeho mohla Slavia bodovat a dokonce i vyhrát. Postupem času se věřilo, že právě tento zápas by mohl být pro Slavii tím prvním vítězným nejen v rámci tohoto ročníku, ale i od roku 2007. Jenže zmýlená neplatí, Pražanům se závěrečný duel v letošní Lize mistrů hrubě nevydařil, především ve druhé půli se jejich hra totálně rozsypala a nenapomohl jim ani fakt, že je oslabil svým vyloučením Bořil. To všechno zapříčinilo prohru 1:4.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Počasí

Počasí má v části Česka dělat do středy potíže. Platí výstraha

Nástrahy zimního počasí jsou různé a projeví se i během prvního ryze únorového týdne. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal varování před námrazou. Její tloušťka může být větší než tři centimetry, upozornili meteorologové. Problémy navíc přetrvají až do středy. 

před 4 hodinami

Ben Hodges

Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál

Bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges varoval, že Rusko je v současnosti v otevřené válce s Evropou, i když si to mnozí odmítají připustit. Na konferenci v Oslu kritizoval používání termínu „hybridní válka“, který podle něj dostatečně nevystihuje vážnost ruských nepřátelských aktivit. Cílem Moskvy je podle generála donutit evropské státy, aby přestaly podporovat Ukrajinu.

před 4 hodinami

Aleš Juchelka na zasedání nové vlády

Vláda schválila odsunutí termínu pro vyplácení superdávky. Macinka začne komunikovat jinak, oznámil Babiš

Vláda podpořila plán ministra práce Aleše Juchelky na odsunutí termínu pro vyplácení nové superdávky. Příjemci dosavadních příspěvků na bydlení, živobytí a děti tak budou tyto podpory dostávat podle starých pravidel až do července, místo původně plánovaného dubna. První platby v nové výši by tak lidé měli obdržet v srpnu. Vláda se dnes také pokusila uklidnit vyhrocenou situaci mezi Pražským hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou.

před 5 hodinami

Jens-Frederik Nielsen

Nic se nezměnilo. Trump chce stále ovládnout Grónsko, varuje premiér

Grónský premiér Jens Frederik-Nielsen varoval, že ačkoliv americký prezident Donald Trump vyloučil použití vojenské síly, Washington se v jádru stále snaží ovládnout tento arktický ostrov. Podle premiéra se pohled Spojených států na Grónsko nezměnil a USA stále usilují o to, aby bylo území připojeno k jejich federaci a řízeno přímo odtud.

před 6 hodinami

Oto Klempíř

Klempíř si na ministerstvo pozve umělce, kteří ho kritizovali na nedělní demonstraci

Ministr kultury Oto Klempíř reaguje na kritiku, která se na jeho osobu snesla během nedělního protestu na Staroměstském náměstí. Člen vládního kabinetu za hnutí Motoristé oznámil, že hodlá zúčastněné umělce pozvat k osobnímu setkání přímo na svůj úřad. Cílem této schůzky má být přímá konfrontace názorů, aby se předešlo dalšímu vzájemnému osočování skrze mediální výstupy.

před 7 hodinami

Masúd Pezeškján

Íránský prezident vydal pokyn k zahájení rozhovorů se Spojenými státy

Íránský prezident Masúd Pezeškiján vydal pokyn k zahájení jaderných rozhovorů se Spojenými státy. Tato informace se v pondělí objevila v tamních médiích. Rozhodnutí přichází poté, co americký lídr Donald Trump vyjádřil naději v uzavření dohody. Ta by měla odvrátit případný vojenský zásah proti islámské republice.

před 8 hodinami

Stanislav Přibyl

Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Stanislava Přibyla

Současný arcibiskup Jan Graubner, který úřad zastával od května 2022, na jaře definitivně skončí. Sedmasedmdesátiletý duchovní sice podal rezignaci již před dvěma lety po dosažení kanonického věku, ale papež ho tehdy požádal, aby ve funkci ještě setrval.

před 8 hodinami

Rusko, Kreml

Propaganda mě označuje za nepřítele, lidé na ulicích mi ale děkují, říká moskevský novinář BBC

Práce zahraničního zpravodaje v dnešním Rusku připomíná chůzi po laně nad minovým polem. Steve Rosenberg, dlouholetý editor BBC v Moskvě, o tom ví své. V ruských státních médiích se stal terčem nevybíravých útoků – například známý moderátor Vladimir Solovjov ho ve svém pořadu nazval „vědomým nepřítelem země“ a posměšně ho přirovnal k „vyprazdňující se veverce“.

před 9 hodinami

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

Izrael otevřel stěžejní přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Pustí do něj 50 Palestinců

Hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem se v pondělí znovu otevřel pro omezený pohyb osob. Podle vyjádření izraelského bezpečnostního představitele je přechod přístupný pro pěší, což umožní limitovanému počtu Palestinců opustit enklávu nebo se do ní vrátit. Egyptský úředník upřesnil, že během prvního dne fungování by mělo hranici překročit padesát osob v každém směru.

před 10 hodinami

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Turek tvrdí, že má od právníků připravený návrh žaloby na Pavla

Poslanec za hnutí Motoristé sobě Filip Turek oznámil, že má od právníků připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti směřující proti prezidentu Petru Pavlovi. Spor mezi oběma muži se vyostřil poté, co hlava státu odmítla Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Turek o postupu informoval v pondělí před jednáním koaliční rady ve Strakově akademii s tím, že chce další kroky nejprve probrat s koaličními partnery.

před 10 hodinami

Palestina, pásmo Gazy

Desetitisíce mrtvých, beztrestné mučení a znásilňování. Analytici odhalili, jak se mění svět

Rozsáhlá studie 23 ozbrojených konfliktů za posledních 18 měsíců dospěla k závěru, že mezinárodní právo snažící se zmírnit dopady válek se ocitlo na bodu zlomu. Zpráva s názvem War Watch uvádí, že bylo zabito více než 100 000 civilistů, přičemž mučení a znásilňování jsou páchány téměř beztrestně. Dokument vypracovala Ženevská akademie mezinárodního humanitárního práva a lidských práv.

před 11 hodinami

Jeffrey Epstein

V kontaktu s Epsteinem byla i norská a švédská královská rodina, odhalily nové spisy

Korunní princezna Mette-Marit se v souvislosti s kontakty na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina odkázala na svůj „špatný úsudek“. Jméno princezny se v nově zveřejněných dokumentech ministerstva spravedlnosti USA objevuje v letech 2011–2014 hned několikrát. Tato odhalení přicházejí v době, kdy norskou královskou rodinu čeká sledování ostře sledovaného soudního procesu s jejím synem.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

Ruské nálety zasáhly autobus plný horníků a porodnici. 21 mrtvých

Ruský nálet bezpilotním letounem v jihovýchodní Dněpropetrovské oblasti zasáhl autobus převážející horníky, přičemž zahynulo 15 zaměstnanců. Energetická společnost DTEK potvrdila, že všichni mrtví i sedm zraněných byli jejími pracovníky, kteří se právě vraceli z noční směny. Incident se odehrál ve městě Terenivka a ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal jej označil za úmyslný a cynický útok na energetický sektor v období tuhé zimy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy