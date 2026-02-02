Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů

Plánování zimních radovánek vyžaduje přesné načasování. Jarní prázdniny v Česku republice trvají tradičně jeden týden, ale jejich termín se liší podle toho, v jakém okrese se nachází škola vašeho dítěte. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje republiku do šesti vln, které se střídají od začátku února až do poloviny března.
První vlna prázdnin odstartuje v pondělí 2. února 2026. Volno si užijí žáci v okresech Mladá Boleslav a Příbram, ale také na jihu Čech v Táboře či Prachaticích. Na severu se přidá Ústí nad Labem a Chomutov, zatímco na východě republiky osiří školy v Olomouci, Šumperku nebo Opavě. Pro milovníky lyžování v Jeseníkách je to ideální čas, než se na sjezdovky nahrnou další regiony.
Druhý únorový týden, od 9. do 15. února, vystřídá štafetu další skupina měst. Do hor vyrazí rodiny z Českých Budějovic, Klatov nebo východočeských Pardubic a Chrudimi. Prázdniny v tomto termínu čekají i na obyvatele Ostravy-města a Trutnova, což je klíčová zpráva pro vytíženost krkonošských středisek.
Polovina února (16.2.-22.2.) bude patřit první polovině hlavního města, konkrétně obvodům Praha 1 až 5. Spolu s nimi mají volno všechny jihomoravské okresy včetně Brna, Znojma a Břeclavi. Tento termín tradičně patří k nejoblíbenějším, proto doporučujeme rezervovat ubytování na horách s velkým předstihem.
Na přelomu února a března se dočkají zbývající pražské části (Praha 6 až 10). K nim se připojí celé Karlovarsko, Děčínsko a také Přerov s Frýdkem-Místkem. Je to období, kdy se dny začínají prodlužovat, což ocení zejména ti, kteří dávají přednost jarnímu lyžování za slunečného počasí.
První ryze březnový týden si od školních povinností odpočinou děti ze Zlínského kraje, Plzeňska a okolí Prahy (Praha-východ i západ). Volno hlásí také Hradec Králové nebo Teplice. V tomto čase už bývají ranní mrazy mírnější, což je ideální pro rodiny s menšími dětmi, které se učí lyžovat.
Celý kolotoč prázdnin uzavře týden od 9. do 15. března. Poslední vlna zahrnuje celý Liberecký kraj, Vysočinu (Jihlava, Třebíč) a okresy jako Kladno či Písek. I když jde o pozdní termín, vyšší polohy Krkonoš či Jizerských hor obvykle stále nabízejí dostatek sněhu pro kvalitní zimní vyžití.
