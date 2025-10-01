Okamura chce i nechce revidovat pobyty Ukrajinců, Rakušan mu přisoudil titul mistra světa

V úterní debatě na CNN Prima News se ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a předseda SPD Tomio Okamura shodli na jediném – že český národ je skvělý. Většinu debaty však vyplňovaly jejich rozdílné pohledy v oblasti bezpečnosti, energetiky i zahraniční politiky.
Na úvod uvedl Vít Rakušan, že další vláda za jejich účasti rozhodně nebude bezchybná, ale udrží Českou republiku v NATO a EU. Zároveň vyzval ke zvolení 101 demokratických poslanců. Jeho strana také souhlasí s vydáním Andreje Babiše k trestnímu stíhání.
V reakci na to se Tomio Okamura vykreslil jako oběť, obviněná a stíhaná za názor, a uvedl, že díky tomu Babišovu pozici lépe chápe a ke stíhání by ho nevydal. Zároveň je přesvědčen o účelovosti obou kauz, Babišovy i své, a obvinil vládu z ovlivňování ministerstva spravedlnosti.
Rakušan následně vyjádřil názor, že Okamura pouze čelí spravedlnosti, a poukázal na fakt, že ačkoliv chce SPD prosadit trestní a hmotnou odpovědnost politiků, sám Okamura pro své vydání ke stíhání nehlasoval a celá jeho strana byla proti. Okamuru také obvinil, že je srab schovávající se za poslaneckou imunitu místo toho, aby čelil následkům vlastního rozhodnutí.
Zástupce SPD v reakci uvedl, že SPD čelí návrhu na zrušení strany kvůli jejím postojům. Zároveň je to ale právě Okamura, kdo podal návrh na zrušení hnutí STAN a TOP 09. To zmínil i současný ministr vnitra s tím, že mu tato akce připomíná praktiky komunistů v dobách, kdy se dostali k moci.
Okamura následně Rakušana nařkl, že jeho vláda vypíná weby, k podobné věci se vrátila později i moderátorka Tománková, která se v jiné části debaty ptala účastníků, zda by měli čeští občané mít možnost sledovat ruskou televizi. Zatímco Tomio Okamura byl pro, Rakušan byl zdrženlivější, jeho odpovědí bylo, že k tomuto nevidí důvod. Nutno dodat, že zatímco v našich krajích jsme zvyklí médiím důvěřovat, na ruská média je nutné z důvodu vyobrazování propagandy nahlížet s kritickým odstupem.
Okamura dále uvedl, že jeho cílem je změna vlády, přičemž souhlasil s projevem prezidenta Pavla, v němž vyzýval k zachování bezpečnosti státu, zároveň ale uvedl, že si oba pod bezpečností představují něco jiného. Rakušan k tomu uvedl, že se s prezidentem v otázkách bezpečnosti shoduje.
Zástupce SPD zároveň popřel, že by chtěl vyvolat referendum o vystoupení z NATO. Ačkoliv se po celou dobu debaty k Alianci stavěl kriticky, uvedl, že kvůli bezpečnostním zárukám NATO potřebujeme, protože naše armáda není v bojeschopném stavu. Logické by bylo, kdyby prosazoval zvýšení výdajů na zbrojení, aby ke zmiňovanému referendu mohlo dojít, SPD ovšem zvýšení výdajů na obranu neplánuje.
Následně Okamura uvedl, že by se mu líbila neutralita, jakou mají v Rakousku či Švýcarsku, ale opět ji podmínil bojeschopnou armádou.
Řeč byla i o rozpočtu a financování, kdy se Vít Rakušan snažil obhájit, že část z peněz na obranu jde i do výzkumů, projektů a infrastruktury. Okamura ho následně osočil ze zdražení energií a řekl, že by mu nevadilo kupovat plyn z Ruska.
Dalším tématem byla bezpečnost, přičemž ministr vnitra připomínal ruské drony v Polsku a narušení vzdušného prostoru Estonska ruskými stíhačkami. Také uvedl, že neoznačit Rusko jako agresora je hazard s lidskými životy. Zároveň, když byl dotázán Tomio Okamura, zda vnímá Rusko jako nebezpečí, zmínil vztahy mezi Ruskem a Čínou a zopakoval slova Donalda Trumpa o tom, že chceme-li s někým zasednout k jednacímu stolu, nesmíme o něm takové věci říkat.
Sám prezident Trump už ale na věc názor změnil, když uvedl, že Rusko o mír (tedy ani jednací stůl) nestojí. Okamura také zmínil, že nevěří, že by Rusko zaútočilo na Evropu. Následně Rakušana osočil, že kývl na odevzdávání pěti procent HDP na obranu a teď neví, kde na to vzít. Rakušan reagoval, že Rusko dle něj hrozba rozhodně je.
Okamura následně hájil svůj postoj ke zveřejňování národnosti pachatelů trestných činů, kdy Rakušan odporoval s tím, že by se tak mělo dít pouze v případech, kdy to přispěje k dopadení pachatele. Díky tomu se otevřelo téma vnitřní bezpečnosti, u kterého zástupce SPD tvrdil, že české ženy, znásilněné cizinci, si zaslouží maximální pochopení. To si přitom zaslouží jakákoliv žena, ne pouze Češky, která byla znásilněna (a je jedno, jakou měl pachatel národnost). Zároveň je statisticky větší procento žen, které jsou znásilněny někým, koho znaly, a nikoliv žen znásilněných neznámými migranty.
Rakušan se zde ohradil, že vždy chrání oběti znásilnění, bez ohledu na národnosti aktéra či oběti. Zmínil také, že za jeho vlády se uzákonila redefinice znásilnění. Jeho vláda také zavedla pomoc obětem domácího násilí. U této příležitosti také uvedl, že počty ilegálních migrantů jsou nyní nejnižší za posledních sedm let.
Toho se chytil Tomio Okamura a představil svou vizi Česka bez afrických a muslimských migrantů, u kterých plánuje zrušení legálního pobytu. Taktéž uvedl, že chce zrušit revidování pobytu ukrajinských uprchlíků. To ale po pár minutách opět popřel, když se vyjádřil, že chce začít s revidováním pobytů migrantů z Ukrajiny do konce roku. Zároveň zmínil, že by si v České republice ponechal ty migranty, kteří pracují na místech, o které Češi nejeví zájem, zatímco ostatním by povolení k pobytu zrušil. To by vedlo ke snížení státních příjmů, které bude potřeba něčím nahradit. Okamura však uvedl, že nehodlá zvyšovat daně.
Na to konto uvedl Rakušan, že pro SPD je nelegální migrace výhodná, protože strach z ní používají jako nástroj manipulace. Zároveň také zmínil, že trestné činy páchané migranty tvoří minimální procento celkových trestných činů, také poukázal, že nárůst kriminality je logický, čím více obyvatel republika má, tím více kriminálních živlů se v ní vyskytuje.
Následně se oba účastníci shodli na tom, že český národ je skvělý, Rakušan ocenil iniciativu Čechů pomoci Ukrajině v její nelehké situaci, na čemž se dle jeho slov podílelo 70 procent národa.
Tomio Okamura následně zavedl řeč na krizi bydlení, kterou by vyřešil tím, že Ukrajincům z druhé migrační vlny zruší povolení k pobytu, přičemž tu po nich zůstanou prázdné byty. Také Rakušanovi vytkl dlouhé čekací lhůty u lékařů, kteří nyní mají kvůli migraci více pacientů. Taktéž uvedl vcelku logický fakt, a to sice že před nástupem vlády (a tedy i před začátkem ruské války na Ukrajině) bylo v Česku Ukrajinců méně.
Tomu Rakušan oponoval s tím, že české firmy potřebují i ukrajinské zaměstnance, a že Česko i Ukrajina se musí připravit na budoucí konec války, kdy se někteří ukrajinští migranti budou chtít vrátit zpět.
Zástupce hnutí STAN dále uvedl, že chtějí převézt slevu na poplatníka do bonusu, či zavést progresivní zdanění. Okamura by pro změnu chtěl levnější bydlení, energie a potraviny. Zároveň uvedl, že jeho strana je proti zvyšování výdajů na obranu, finanční podpoře Ukrajiny a Ukrajinců, chce snížit daň z právnických osob a regulovat trh s energiemi státní cenotvorbou. U posledního bodu Rakušan namítal, že se tato praktika aplikovala naposledy za komunismu a ptal se předsedy SPD, z čeho bude stát žít, pokud skutečně bude DPH na nule.
Dále se oba účastníci shodli na snaze o zřízení státního obchodníka s energiemi, od toho se debata plynule posunula k emisním povolenkám. Okamura se proti nim jasně vymezil a vinu za ně přiřkl vládě ministra Rakušana, ačkoliv ten se bránil, že návrhy sestavovala ještě vláda premiéra Babiše. Okamura zároveň vyzval k nepřijetí emisních povolenek, a to i za cenu nejen pokut, ale také vyloučení z fondů či ztráty dotací. Vyzval také k užší spolupráci se zeměmi V4.
Rakušan uvedl, že jeho strana by si přála místo povolenek zavedení uhlíkové daně, ale zároveň dodal, že kdyby byly povolenky nutné, měla by se zastropovat jejich cena.
Ministryně obrany a lídryně pražské kandidátky Spolu Jana Černochová v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zdůraznila, že koalice Spolu odmítá spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Zároveň promluvila o zbrojních zakázkách Ministerstva obrany, které je obviňováno z příliš drahých nákupů na úkor blahobytu českých občanů. „Pan Babiš jedná velmi pokrytecky. V roce 2021 letouny F-35 sám vychvaloval do nebes a nyní se mu hodí lidem namlouvat, že jsou drahé a nepotřebné. To je čirá lež,“ říká.
Zdroj: Jakub Jurek