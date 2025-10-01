Okamura chce i nechce revidovat pobyty Ukrajinců, Rakušan mu přisoudil titul mistra světa

Tereza Marešová

1. října 2025 12:56

Tomio Okamura
Tomio Okamura Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V úterní debatě na CNN Prima News se ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a předseda SPD Tomio Okamura shodli na jediném – že český národ je skvělý. Většinu debaty však vyplňovaly jejich rozdílné pohledy v oblasti bezpečnosti, energetiky i zahraniční politiky.

Na úvod uvedl Vít Rakušan, že další vláda za jejich účasti rozhodně nebude bezchybná, ale udrží Českou republiku v NATO a EU. Zároveň vyzval ke zvolení 101 demokratických poslanců. Jeho strana také souhlasí s vydáním Andreje Babiše k trestnímu stíhání.

V reakci na to se Tomio Okamura vykreslil jako oběť, obviněná a stíhaná za názor, a uvedl, že díky tomu Babišovu pozici lépe chápe a ke stíhání by ho nevydal. Zároveň je přesvědčen o účelovosti obou kauz, Babišovy i své, a obvinil vládu z ovlivňování ministerstva spravedlnosti.

Rakušan následně vyjádřil názor, že Okamura pouze čelí spravedlnosti, a poukázal na fakt, že ačkoliv chce SPD prosadit trestní a hmotnou odpovědnost politiků, sám Okamura pro své vydání ke stíhání nehlasoval a celá jeho strana byla proti. Okamuru také obvinil, že je srab schovávající se za poslaneckou imunitu místo toho, aby čelil následkům vlastního rozhodnutí.

Zástupce SPD v reakci uvedl, že SPD čelí návrhu na zrušení strany kvůli jejím postojům. Zároveň je to ale právě Okamura, kdo podal návrh na zrušení hnutí STAN a TOP 09. To zmínil i současný ministr vnitra s tím, že mu tato akce připomíná praktiky komunistů v dobách, kdy se dostali k moci.

Okamura následně Rakušana nařkl, že jeho vláda vypíná weby, k podobné věci se vrátila později i moderátorka Tománková, která se v jiné části debaty ptala účastníků, zda by měli čeští občané mít možnost sledovat ruskou televizi. Zatímco Tomio Okamura byl pro, Rakušan byl zdrženlivější, jeho odpovědí bylo, že k tomuto nevidí důvod. Nutno dodat, že zatímco v našich krajích jsme zvyklí médiím důvěřovat, na ruská média je nutné z důvodu vyobrazování propagandy nahlížet s kritickým odstupem.

Okamura dále uvedl, že jeho cílem je změna vlády, přičemž souhlasil s projevem prezidenta Pavla, v němž vyzýval k zachování bezpečnosti státu, zároveň ale uvedl, že si oba pod bezpečností představují něco jiného. Rakušan k tomu uvedl, že se s prezidentem v otázkách bezpečnosti shoduje.

Zástupce SPD zároveň popřel, že by chtěl vyvolat referendum o vystoupení z NATO. Ačkoliv se po celou dobu debaty k Alianci stavěl kriticky, uvedl, že kvůli bezpečnostním zárukám NATO potřebujeme, protože naše armáda není v bojeschopném stavu. Logické by bylo, kdyby prosazoval zvýšení výdajů na zbrojení, aby ke zmiňovanému referendu mohlo dojít, SPD ovšem zvýšení výdajů na obranu neplánuje.

Následně Okamura uvedl, že by se mu líbila neutralita, jakou mají v Rakousku či Švýcarsku, ale opět ji podmínil bojeschopnou armádou.

Řeč byla i o rozpočtu a financování, kdy se Vít Rakušan snažil obhájit, že část z peněz na obranu jde i do výzkumů, projektů a infrastruktury. Okamura ho následně osočil ze zdražení energií a řekl, že by mu nevadilo kupovat plyn z Ruska.

Dalším tématem byla bezpečnost, přičemž ministr vnitra připomínal ruské drony v Polsku a narušení vzdušného prostoru Estonska ruskými stíhačkami. Také uvedl, že neoznačit Rusko jako agresora je hazard s lidskými životy. Zároveň, když byl dotázán Tomio Okamura, zda vnímá Rusko jako nebezpečí, zmínil vztahy mezi Ruskem a Čínou a zopakoval slova Donalda Trumpa o tom, že chceme-li s někým zasednout k jednacímu stolu, nesmíme o něm takové věci říkat.

Sám prezident Trump už ale na věc názor změnil, když uvedl, že Rusko o mír (tedy ani jednací stůl) nestojí. Okamura také zmínil, že nevěří, že by Rusko zaútočilo na Evropu. Následně Rakušana osočil, že kývl na odevzdávání pěti procent HDP na obranu a teď neví, kde na to vzít. Rakušan reagoval, že Rusko dle něj hrozba rozhodně je.

Okamura následně hájil svůj postoj ke zveřejňování národnosti pachatelů trestných činů, kdy Rakušan odporoval s tím, že by se tak mělo dít pouze v případech, kdy to přispěje k dopadení pachatele. Díky tomu se otevřelo téma vnitřní bezpečnosti, u kterého zástupce SPD tvrdil, že české ženy, znásilněné cizinci, si zaslouží maximální pochopení. To si přitom zaslouží jakákoliv žena, ne pouze Češky, která byla znásilněna (a je jedno, jakou měl pachatel národnost). Zároveň je statisticky větší procento žen, které jsou znásilněny někým, koho znaly, a nikoliv žen znásilněných neznámými migranty.

Rakušan se zde ohradil, že vždy chrání oběti znásilnění, bez ohledu na národnosti aktéra či oběti. Zmínil také, že za jeho vlády se uzákonila redefinice znásilnění. Jeho vláda také zavedla pomoc obětem domácího násilí. U této příležitosti také uvedl, že počty ilegálních migrantů jsou nyní nejnižší za posledních sedm let.

Toho se chytil Tomio Okamura a představil svou vizi Česka bez afrických a muslimských migrantů, u kterých plánuje zrušení legálního pobytu. Taktéž uvedl, že chce zrušit revidování pobytu ukrajinských uprchlíků. To ale po pár minutách opět popřel, když se vyjádřil, že chce začít s revidováním pobytů migrantů z Ukrajiny do konce roku. Zároveň zmínil, že by si v České republice ponechal ty migranty, kteří pracují na místech, o které Češi nejeví zájem, zatímco ostatním by povolení k pobytu zrušil. To by vedlo ke snížení státních příjmů, které bude potřeba něčím nahradit. Okamura však uvedl, že nehodlá zvyšovat daně.

Na to konto uvedl Rakušan, že pro SPD je nelegální migrace výhodná, protože strach z ní používají jako nástroj manipulace. Zároveň také zmínil, že trestné činy páchané migranty tvoří minimální procento celkových trestných činů, také poukázal, že nárůst kriminality je logický, čím více obyvatel republika má, tím více kriminálních živlů se v ní vyskytuje.

Následně se oba účastníci shodli na tom, že český národ je skvělý, Rakušan ocenil iniciativu Čechů pomoci Ukrajině v její nelehké situaci, na čemž se dle jeho slov podílelo 70 procent národa.

Tomio Okamura následně zavedl řeč na krizi bydlení, kterou by vyřešil tím, že Ukrajincům z druhé migrační vlny zruší povolení k pobytu, přičemž tu po nich zůstanou prázdné byty. Také Rakušanovi vytkl dlouhé čekací lhůty u lékařů, kteří nyní mají kvůli migraci více pacientů. Taktéž uvedl vcelku logický fakt, a to sice že před nástupem vlády (a tedy i před začátkem ruské války na Ukrajině) bylo v Česku Ukrajinců méně.

Tomu Rakušan oponoval s tím, že české firmy potřebují i ukrajinské zaměstnance, a že Česko i Ukrajina se musí připravit na budoucí konec války, kdy se někteří ukrajinští migranti budou chtít vrátit zpět.

Zástupce hnutí STAN dále uvedl, že chtějí převézt slevu na poplatníka do bonusu, či zavést progresivní zdanění. Okamura by pro změnu chtěl levnější bydlení, energie a potraviny. Zároveň uvedl, že jeho strana je proti zvyšování výdajů na obranu, finanční podpoře Ukrajiny a Ukrajinců, chce snížit daň z právnických osob a regulovat trh s energiemi státní cenotvorbou. U posledního bodu Rakušan namítal, že se tato praktika aplikovala naposledy za komunismu a ptal se předsedy SPD, z čeho bude stát žít, pokud skutečně bude DPH na nule.

Dále se oba účastníci shodli na snaze o zřízení státního obchodníka s energiemi, od toho se debata plynule posunula k emisním povolenkám. Okamura se proti nim jasně vymezil a vinu za ně přiřkl vládě ministra Rakušana, ačkoliv ten se bránil, že návrhy sestavovala ještě vláda premiéra Babiše. Okamura zároveň vyzval k nepřijetí emisních povolenek, a to i za cenu nejen pokut, ale také vyloučení z fondů či ztráty dotací. Vyzval také k užší spolupráci se zeměmi V4.

Rakušan uvedl, že jeho strana by si přála místo povolenek zavedení uhlíkové daně, ale zároveň dodal, že kdyby byly povolenky nutné, měla by se zastropovat jejich cena.

před 19 minutami

Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ

Související

Vojtěch Sokol Rozhovor

Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace

Lídr středočeské kandidátky Hnutí Generace Vojtěch Sokol v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co jeho strana nabízí nového a jak chce věci změnit. „Za posledních 35 let kupní síla obyvatel ČR zvýšila 2,5krát. Když se koukneme na jiné státy, například v Itálii se za těch 35 let kupní síla prakticky nezměnila,“ říká. Zdůrazňuje však, že jsou třeba strukturální změny – například revize daňového systému nebo ošetření cen nemovitostí i potravin. „Cena bydlení se nedá vyřešit napumpováním finančních prostředků lidem, aby měli možnost si v tuto chvíli koupit bydlení,“ podotýká.
Zdeněk Hřib

Místo řešení hádky. Předvolební debata na CNN Prima News přinesla jen osočování

V pondělí večer proběhla ve studiu CNN Prima News předvolební debata s Janou Maláčovou (Stačilo), Zdeňkem Hřibem (Piráti) a Petrem Macinkou (Motoristé sobě). Místo možných řešení stávajících problémů však byla plná vzájemných výtek kandidátů. Jediná shoda, která byla nalezena, vznikla mezi Janou Maláčovou a Petrem Macinkou – a to v tom, že nynější vláda nestojí za nic, stejně jako Piráti.

Více souvisejících

volby do Poslanecké sněmovny 2025 Tomio Okamura Vít Rakušan (STAN)

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Martin Exner

Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ

EuroZprávy.cz zjišťovaly, jak se čeští politici staví k závazkům v rámci NATO a k otázce možné obrany proti Rusku. Kandidáti do Sněmovny se shodují, že Česko nemá alternativu k členství v Alianci a musí pomáhat spojencům, liší se ale v pohledu na konkrétní kroky, například při sestřelování ruských dronů či posilování protivzdušné obrany. Do debaty se zapojil i vojenský analytik Tomáš Řepa, podle něhož je klíčové, aby Rusko čelilo jasné a silné reakci, protože právě síle historicky nejlépe rozumí.

před 23 minutami

před 24 minutami

Vojtěch Sokol

Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace

Lídr středočeské kandidátky Hnutí Generace Vojtěch Sokol v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co jeho strana nabízí nového a jak chce věci změnit. „Za posledních 35 let kupní síla obyvatel ČR zvýšila 2,5krát. Když se koukneme na jiné státy, například v Itálii se za těch 35 let kupní síla prakticky nezměnila,“ říká. Zdůrazňuje však, že jsou třeba strukturální změny – například revize daňového systému nebo ošetření cen nemovitostí i potravin. „Cena bydlení se nedá vyřešit napumpováním finančních prostředků lidem, aby měli možnost si v tuto chvíli koupit bydlení,“ podotýká.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Izraelská armáda

Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever

Izraelská armáda oznámila, že ve středu uzavře poslední zbývající cestu vedoucí z jihu Pásma Gazy na sever. Tento krok přichází v době, kdy Izrael pokračuje ve své ofenzivě na město Gaza. Mluvčí armády v arabském jazyce Avichay Adraee na sociální síti X uvedl, že ulice Al-Rashid bude pro dopravu ze severního sektoru uzavřena od 12:00.

před 2 hodinami

Mette Frederiksenová a Kaja Kallasová

Evropští lídři se schází v Kodani na jednání o bezpečnosti. Jedinou hrozbou je Rusko, míní Frederiksenová

Lídři Evropské unie se sešli v Kodani, kde se ocitají pod tlakem, aby posílili evropskou obranu. Summit probíhá za zpřísněných bezpečnostních opatření, jež byla zavedena po řadě ruských narušení vzdušného prostoru EU a nedávných incidentech, kdy drony cílily na dánská letiště. Tyto incidenty jsou nejpalčivější pro východní členské státy, jako je Polsko a Estonsko.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Energetika, ilustrační fotografie

Kolik zaplatíme za ETS II? Povolenky jsou levnější než ekologické škody, vysvětluje ekonomka Nálepová

Od roku 2027 začne platit systém ETS II, který zdraží silniční dopravu i vytápění. Povolenky sice budou nakupovat distributoři, ne domácnosti, ale náklady se promítnou do cen. „V praxi se zdražení nepřenese jen na pumpu a na fakturu za plyn, ale postupně se proline i do ostatních cen,“ popsala pro EuroZprávy.cz ekonomka Veronika Nálepová z ostravské European Research University. Podle ní ale půjde spíš o pomalejší zdražování, ne cenový šok.

včera

včera

Únik plynu z poškozených plynovodů Nord Stream

V Polsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na explozích plynovodů Nord Stream

Mluvčí okresního státního zastupitelství ve Varšavě potvrdil zadržení ukrajinského občana v Polsku, který je podezřelý z účasti na podmořských explozích plynovodů Nord Stream v roce 2022, které poškodily potrubí mezi Ruskem a Německem. Muž, označený pouze jako Volodymyr Z., byl zajištěn ve středopolském Pruszkowě a převezen na varšavské státní zastupitelství. O zatčení poprvé informovala polská rozhlasová stanice RMF FM. 

včera

včera

Mette Frederiksenová, Petr Pavel a admiral Rob Bauer

Jsme ve válce, fronta není jen na východě, prohlásil expředseda vojenského výboru NATO

Někdejší předseda vojenského výboru NATO, nizozemský admirál Rob Bauer, vydal ostré varování ohledně evropské bezpečnosti, když prohlásil: „Jsme ve válce.“ Zdůraznil, že se Evropa musí oprostit od myšlenky, že frontová linie je pouze ve východní Evropě, protože moderní válčení už nemá jasnou frontu. Upozornil, že obyvatelé Portugalska, Španělska, Itálie, Nizozemska, Spojeného království a všech zemí dále od východní fronty by měli pochopit, že v kyberprostoru, s hypersonickými střelami, ve vesmíru a v informační doméně žádná frontová linie neexistuje.

včera

Spolupráci s ANO si neumím představit. Babiš jedná velmi pokrytecky, říká Černochová pro EZ

Ministryně obrany a lídryně pražské kandidátky Spolu Jana Černochová v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zdůraznila, že koalice Spolu odmítá spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Zároveň promluvila o zbrojních zakázkách Ministerstva obrany, které je obviňováno z příliš drahých nákupů na úkor blahobytu českých občanů. „Pan Babiš jedná velmi pokrytecky. V roce 2021 letouny F-35 sám vychvaloval do nebes a nyní se mu hodí lidem namlouvat, že jsou drahé a nepotřebné. To je čirá lež,“ říká.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy