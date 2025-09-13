Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit

Jan Hrabě

13. září 2025 14:16

Tomio Okamura
Tomio Okamura Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Berenika Kohoutová se v pátek pustila do křížku s poslancem Tomiem Okamurou, respektive opozičním hnutím SPD. Podle zpěvačky totiž dochází k neoprávněnému užívání jedné z jejích písní během předvolebních akcí. Kohoutová již předala věc právníkům. 

Ve světě už podobným kauzám kvůli neoprávněnému užití hudby došlo, například během prezidentské kampaně současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. V Česku zatím nebylo běžné, aby se hudební interpreti ozývali. V pátek do toho řízla právě Berenika Kohoutová.

"Bez mého souhlasu a patřičné licence byla má píseň 'Dělám stojky' použita ve volební kampani hnutí SPD. Užití mé hudby tímto způsobem je porušením autorských práv," napsala Kohoutová na instagramu.

Podle jejích slov šlo došlo i k zásahu do osobnostních práv. "Veřejné použití mých písní na předvolebních akcích hnutí SPD vyvolává dojem, že jsem jejich podporovatelkou, což není pravda," konstatovala. 

"Od hnutí SPD i jeho politické činnosti se důrazně distancuji. Toto jednání považuji za nepřijatelné. Celou záležitost jsem tak předala právním zástupcům, kteří již podnikají příslušné právní kroky," dodala populární herečka a zpěvačka. 

Okamurovo hnutí SPD má aktuálně nakročeno k pokračování v Poslanecké sněmovně. Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News je na třetím místě s podporou 12,9 procenta. Sněmovní volby v Česku proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října. 

před 1 hodinou

Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici

Berenika Kohoutová Tomio Okamura Svoboda a přímá demokracie (SPD)

