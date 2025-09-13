Berenika Kohoutová se v pátek pustila do křížku s poslancem Tomiem Okamurou, respektive opozičním hnutím SPD. Podle zpěvačky totiž dochází k neoprávněnému užívání jedné z jejích písní během předvolebních akcí. Kohoutová již předala věc právníkům.
Ve světě už podobným kauzám kvůli neoprávněnému užití hudby došlo, například během prezidentské kampaně současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. V Česku zatím nebylo běžné, aby se hudební interpreti ozývali. V pátek do toho řízla právě Berenika Kohoutová.
"Bez mého souhlasu a patřičné licence byla má píseň 'Dělám stojky' použita ve volební kampani hnutí SPD. Užití mé hudby tímto způsobem je porušením autorských práv," napsala Kohoutová na instagramu.
Podle jejích slov šlo došlo i k zásahu do osobnostních práv. "Veřejné použití mých písní na předvolebních akcích hnutí SPD vyvolává dojem, že jsem jejich podporovatelkou, což není pravda," konstatovala.
"Od hnutí SPD i jeho politické činnosti se důrazně distancuji. Toto jednání považuji za nepřijatelné. Celou záležitost jsem tak předala právním zástupcům, kteří již podnikají příslušné právní kroky," dodala populární herečka a zpěvačka.
Okamurovo hnutí SPD má aktuálně nakročeno k pokračování v Poslanecké sněmovně. Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News je na třetím místě s podporou 12,9 procenta. Sněmovní volby v Česku proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října.
Související
Ceny Anděl: Nejvíc nominací získal Vladimír Mišík
Žebříček videí YouTube ovládli čeští interpreti, kraluje Karel Gott
Berenika Kohoutová , Tomio Okamura , Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit
před 1 hodinou
Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici
před 2 hodinami
Nevyzpytatelné počasí. Hrozí lijáky a bouřky, stoupnou hladiny řek
před 3 hodinami
Ticho mezi Moskvou a Kyjevem. Sundejte si růžové brýle, vzkazuje Peskov
před 4 hodinami
Den, který změnil svět. První mléčná čokoláda vznikla před 150 lety
před 4 hodinami
Odboráři bojují s vládou o vyšší platy. Pomoci má i dopisová kampaň
před 5 hodinami
První slova vdovy: Nic nekončí, hlas Charlieho tady zůstane, naznačila Kirková
před 6 hodinami
Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda
před 7 hodinami
Počasí přinese do Česka o víkendu ochlazení a vydatné deště
včera
Atentát na Charlieho Kirka podle úřadů zřejmě spáchal 22letý Tyler Robinson
včera
Maďarsko a Slovensko blokují snahy o konec války? Přestaňte odebírat plyn a energii z Ruska, vzkazují USA
včera
Evropský automobilový průmysl na scestí: O elektromobily není takový zájem, Čína chystá velkou expanzi do EU
včera
Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí
včera
Místo sankcí jsme dostali Aljašku. Nebyla to chyba, vmetlo Polsko Trumpovi do obličeje
včera
FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec
včera
NATO se s obavami dívá na východ. Rusko s Běloruskem po dronech v Polsku zahájily u hranic cvičení
včera
Za dopadení atentátníka sto tisíc dolarů. FBI zveřejnila video střelce, hrozí mu trest smrti
včera
Lukašenko: Bělorusko omilostnilo na žádost Trumpa 52 vězňů
včera
Politico: Polsko stíhačkami za miliardy sestřelovalo dřevěné drony. NATO není na Rusko připraveno
včera
Experti: Bayrou spáchal sebevražedné politické rozhodnutí
Francouzský premiér François Bayrou neuspěl v hlasování o důvěře a následně předal rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Hlasování, ve kterém pro něj hlasovalo jen 194 poslanců, zatímco 364 bylo proti, je podle expertů interpretováno jako politické sebevražedné rozhodnutí.
Zdroj: Libor Novák