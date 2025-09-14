SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá

Z tábora opozičního hnutí SPD přišla první reakce na rozzlobenou Bereniku Kohoutovou, která se ozvala kvůli používání skladby Dělám stojky na předvolebních mítincích. Mluvčí hnutí řekla, že píseň již nebude znovu použita. Tvrdí ale, že všechno bylo naprosto legální.
"Bez mého souhlasu a patřičné licence byla má píseň 'Dělám stojky' použita ve volební kampani hnutí SPD. Užití mé hudby tímto způsobem je porušením autorských práv," napsala Kohoutová v pátek na instagramu, kde o případu poprvé informovala.
Podle jejích slov šlo došlo i k zásahu do osobnostních práv. "Veřejné použití mých písní na předvolebních akcích hnutí SPD vyvolává dojem, že jsem jejich podporovatelkou, což není pravda," konstatovala.
"Od hnutí SPD i jeho politické činnosti se důrazně distancuji. Toto jednání považuji za nepřijatelné. Celou záležitost jsem tak předala právním zástupcům, kteří již podnikají příslušné právní kroky," dodala populární herečka a zpěvačka.
Mluvčí SPD zmínila, že Kohoutová má uzavřenou autorskou smlouvu s Ochranným svazem autorským (OSA), což platí i pro pořadatelskou agenturu, která zajišťovala akci pro sněmovní hnutí.
"Veškeré poplatky za veřejnou produkci hudby byly řádně uhrazeny prostřednictvím OSA, tedy použití skladby bylo zcela legální a v souladu s platnými autorskými předpisy," zdůraznila mluvčí v reakci pro web Seznam Zprávy. Přislíbila nicméně, že hnutí bude respektovat přání interpretky a přestane píseň používat.
Okamurovo hnutí SPD má aktuálně nakročeno k pokračování v Poslanecké sněmovně. Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News je na třetím místě s podporou 12,9 procenta. Sněmovní volby v Česku proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října.
Související
Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit
Bitcoinová aféra zacloumala politickou scénou: ANO drží pozice, SPOLU slábne, SPD ho dohání
Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Berenika Kohoutová
Aktuálně se děje
před 16 minutami
SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá
před 1 hodinou
Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích
před 1 hodinou
Drama v Praze. Policie zajistila dva muže, roli sehrál alkohol
před 2 hodinami
ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé
před 3 hodinami
V Česku se zřejmě vyskytlo tornádo. Na Hodonínsku, kde mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky
před 4 hodinami
Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva
před 4 hodinami
Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence
před 5 hodinami
Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu
před 6 hodinami
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
před 7 hodinami
Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody
před 8 hodinami
První předpověď počasí na příští víkend. Teploty budou příjemné
včera
Rozloučení s kameramanem Františkem Němcem. Přišel i známý herec
včera
Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens
včera
Policie hledá hazardéra, který v srpnu zastavil metro. Jel na spřáhle
včera
Polské a spojenecké stíhačky musely znovu do vzduchu, potvrdil Tusk
včera
Voda je otrávená, vyhrožuje anonym. Policie po dotyčném pátrá
včera
Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války
včera
Rok od ničivých povodní. Způsobil je Boris, o život přišlo sedm lidí
včera
Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO
včera
ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami
Opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnových sněmovních voleb, nehodlá vstupovat do vlády, jejíž součástí by byly subjekty zpochybňující členství Česka v NATO či Evropské unii. Prohlásil to exministr Karel Havlíček, druhý muž hnutí, v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova.
Zdroj: Jan Hrabě