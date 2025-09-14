SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá

14. září 2025 15:16

Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Z tábora opozičního hnutí SPD přišla první reakce na rozzlobenou Bereniku Kohoutovou, která se ozvala kvůli používání skladby Dělám stojky na předvolebních mítincích. Mluvčí hnutí řekla, že píseň již nebude znovu použita. Tvrdí ale, že všechno bylo naprosto legální. 

"Bez mého souhlasu a patřičné licence byla má píseň 'Dělám stojky' použita ve volební kampani hnutí SPD. Užití mé hudby tímto způsobem je porušením autorských práv," napsala Kohoutová v pátek na instagramu, kde o případu poprvé informovala. 

Podle jejích slov šlo došlo i k zásahu do osobnostních práv. "Veřejné použití mých písní na předvolebních akcích hnutí SPD vyvolává dojem, že jsem jejich podporovatelkou, což není pravda," konstatovala. 

"Od hnutí SPD i jeho politické činnosti se důrazně distancuji. Toto jednání považuji za nepřijatelné. Celou záležitost jsem tak předala právním zástupcům, kteří již podnikají příslušné právní kroky," dodala populární herečka a zpěvačka. 

Mluvčí SPD zmínila, že Kohoutová má uzavřenou autorskou smlouvu s Ochranným svazem autorským (OSA), což platí i pro pořadatelskou agenturu, která zajišťovala akci pro sněmovní hnutí. 

"Veškeré poplatky za veřejnou produkci hudby byly řádně uhrazeny prostřednictvím OSA, tedy použití skladby bylo zcela legální a v souladu s platnými autorskými předpisy," zdůraznila mluvčí v reakci pro web Seznam Zprávy. Přislíbila nicméně, že hnutí bude respektovat přání interpretky a přestane píseň používat. 

Okamurovo hnutí SPD má aktuálně nakročeno k pokračování v Poslanecké sněmovně. Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News je na třetím místě s podporou 12,9 procenta. Sněmovní volby v Česku proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října. 

