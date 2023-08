Parlamentní volby by s výraznou převahou vyhrálo ANO. Lidovci jsou mimo Sněmovnu

Třetí místo by obsadili Piráti s 12 % podporou. Za nimi následuje SPD se ziskem 8 %. Hnutí STAN by získalo 6,5 % a TOP 09 a sociální demokraté (SOCDEM) se pohybují kolem pětiprocentní hranice, s podporou 5,5 % a 5 % hlasů.

Výsledkem by bylo zastoupení sedmi politických subjektů a hnutí v Poslanecké sněmovně. Autoři průzkumu však zdůrazňují, že překonání pětiprocentní volební hranice pro strany, které se kolem ní pohybují (STAN, TOP 09, SOCDEM, KDU-ČSL), není zcela jisté.

Lidovci by získali 4 % podporu, což je nárůst o dva procentní body oproti minulému měsíci. Statistická odchylka se pohybuje od půl procentního bodu u menších stran až po 3,5 procentního bodu u těch největších.

Pokud jde o mandáty, hnutí ANO by mělo 77 poslaneckých mandátů, ODS 35, Piráti 29, SPD 19, STAN 15 a TOP 09 i SOCDEM by měly 14 mandátů. Strany současné vládní koalice by měly 92 mandátů, i když bez lidovců. Autoři průzkumu upozorňují, že tato distribuce mandátů nebere v úvahu případné předvolební koalice.

Z volebního modelu vyplývá, že v červenci by se k volbám určitě dostavilo 56,5 % dotázaných, 14,5 % by účast zvažovalo. Neúčast by byla určitá u 23,5 % a 5,5 % by spíše nešlo. Volební účast v říjnu 2021 byla 65,43 %. Autoři průzkumu však upozorňují, že deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než ta skutečná.