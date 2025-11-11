Pavel nešetřil kritikou: Ohradil se se proti Rusku i programu Babišovy vlády

Petr Pavel
Prezident Petr Pavel se den před plánovanou schůzkou s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem kriticky vyjádřil k návrhu programu budoucí vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé. Svůj nesouhlas s programem vyjádřil autenticky během debaty se studenty v Sokolově v rámci své návštěvy Karlovarského kraje.

Prezident Pavel podle médií uvedl, že v návrhu programu sice vidí mnoho ambiciózních slibů, avšak postrádá konkrétní řešení, jak budou splněny a zaplaceny. Nejdůležitější výhradou hlavy státu je ale absence kontextu – v programu chybí jakákoliv zmínka o mezinárodní a bezpečnostní situaci ve světě, která Českou republiku ovlivňuje. Nejsou zde ani zmíněny spojenecká zodpovědnost a solidarita, ani Rusko jako bezpečnostní hrozba, za kterou ho považují všechny státy EU a NATO.

Pavel se ostře ohradil také proti nápadu na rušení muniční iniciativy pro Ukrajinu. A to i z čistě pragmatického pohledu. Zdůraznil, že dříve či později bude zničená Ukrajina potřebovat intenzivní obnovu, což představuje obrovskou ekonomickou příležitost pro firmy. Pokud Česká republika podporu ukončí, zřekne se možnosti podílet se na poválečné pomoci. Z hodnotového hlediska by takový krok navíc znamenal, že by Česká republika ztratila důvěryhodnost u svých spojenců.

V souvislosti s narušováním vzdušného prostoru NATO ze strany Ruska prezident Pavel upozornil na nutnost ukázat sílu. Uvedl, že existují národy, kterým stačí pouze říct „nedělejte to“, ale u jiných, jako je Rusko, je potřeba, aby „to špatně dopadlo“, aby pochopily, že „tudy cesta nevede“. Rusové podle něj neustále zkoušejí, jak funguje protivzdušná obrana členských států a jak odhodlané je NATO se bránit.

Ruské drony už dopadly na území Polska, Lotyšska a Rumunska, které jsou všemi členy NATO, a opakovaně dochází k incidentům s ruskými letouny. Prezident Pavel zdůraznil, že Rusko respektuje pouze sílu. Jejich zdrženlivost si Rusové vykládají jako slabost, a „slaboch si z pohledu Ruska nezaslouží nic jiného, než aby se s ním vytřela podlaha.“

Český prezident se svými armádními zkušenostmi nesouhlasí s nekonečnou tolerancí ruského chování. Ačkoli by se nemělo každé narušení prostoru trestat sestřelením letounu, pokud budou Rusové pokračovat, bude nutné takový čin jednou provést, aby pochopili, že existují pravidla, která se neporušují. Uvedl, že Rusové by naopak bez váhání sestřelili letadlo narušující jejich prostor. Počítají s tím, že Západ nechce eskalovat situaci, čehož se oni nebojí.

Pavel zmínil situaci, kdy jako předseda vojenského výboru NATO zažil opakované narušování tureckého vzdušného prostoru ze strany Ruska. Teprve až Turci jedno letadlo sestřelili, nastal klid. Rusko si uvědomilo, že za své provokace dostalo přes prsty, a pochopilo, že má proti sobě protivníka, který si nenechá líbit narušování svého prostoru.

Co se týče vztahu s Andrejem Babišem, prezident Pavel uvedl, že nepředstírá, že mají stejný pohled na svět, ale to neznamená, že se s ním nedokáže bavit a že nemají společné průniky. Babišovi sdělil, že pokud bude mít k vládní politice nějaké připomínky nebo výhrady, vždy mu je nejprve v klidu řekne přímo. Uvedl, že do takových věcí nepatří emoce a teatrální gesta, které jsou až tím nejzazším řešením. 

Petr Pavel

