Pavel: Nová vláda bude začátkem listopadu. Pověření o jejím sestavení je předčasné

Libor Novák

5. října 2025 15:40

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel vystoupil poprvé po volbách, aby zhodnotil schůzky s předsedy stran, které proběhly na Pražském hradě. Pogratuloval vítěznému hnutí ANO a poděkoval občanům za vysokou volební účast. Podle něj výsledky voleb potvrdily, že „si většina občanů nepřeje extrémní názory a přeje si zachování prozápadní orientace země“.

Prezident zdůraznil, že jeho jednání představovala teprve první kolo schůzek, jejichž cílem bylo zjistit postoje a limity stran pro vytvoření nové vlády. Z tohoto úvodního jednání proto nelze vyvozovat žádné závěry.

Podle Pavla je prozatím předčasné kohokoliv pověřit sestavením vlády. K tomu dojde, až se začne rýsovat stabilní půdorys, který by měl reálnou šanci získat důvěru Sněmovny. Prezident také vysvětlil, že nová vláda bude moci být jmenována až poté, co ta stávající podá demisi, což se nestane dříve než po ustavující schůzi nové Sněmovny, zhruba začátkem listopadu.

Prezident informoval, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš potvrdil, že pokud bude pověřen sestavením vlády, vyřeší svůj střet zájmů v souladu se zákonem. Babiš mu prý naznačil několik možností, které jsou podle Pavla „cestou k tomu, aby dostál liteře zákona“. Konkrétní možnosti však prezident odmítl komentovat.

Petr Pavel nechtěl hovořit o „červených liniích“ při jmenování ministrů, jelikož tento termín podle něj „vzbuzuje averzi“. Zdůraznil však hlavní prioritu, kterou je prozápadní směřování země.

„Musíme být sebevědomým členem EU i NATO,“ prohlásil prezident. Prostor před jmenováním vlády by teď měly strany využít k tomu, aby si vyjasnily obsazení vedení Sněmovny a míst ve vládě. 

Volby do Poslanecké sněmovny ovládlo hnutí ANO, když získalo 34,51 procenta všech odevzdaných hlasů. Na základě kompletních výsledků, které byly sečteny až pozdě v noci, tak bude mít hnutí ve Sněmovně celkem 80 poslanců.

Do dolní komory parlamentu se probojovalo celkem šest politických subjektů. Druhé místo obsadila koalice Spolu se ziskem 23,36 procenta hlasů, což pro ni znamená 52 poslaneckých křesel. Na třetí příčce se umístilo hnutí STAN s 11,23 procenta, jež získalo 22 mandátů.

Následovala strana Piráti, která si připsala 8,97 procenta hlasů, a může se těšit na 18 zástupců ve Sněmovně. Hnutí SPD obdrželo 7,78 procenta a získalo 15 křesel. Posledním úspěšným uskupením se stali Motoristé sobě, kteří s 6,77 procenta obsadí 13 míst.

Celkové sčítání všech hlasů bylo dokončeno až v neděli v časných ranních hodinách, konkrétně okolo druhé hodiny. Voleb se zúčastnilo 68,95 procenta oprávněných voličů z přibližně 8,25 milionu. Tato účast představuje třetí nejvyšší zaznamenanou hodnotu v historii sněmovních voleb od vzniku České republiky.

před 1 hodinou

Zrada voličů? SPD chce do vlády, od referenda o EU a NATO může ustoupit

Zdroj: Libor Novák

