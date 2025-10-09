Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše. Cílem setkání bylo, aby ho Babiš informoval o postupu vyjednávání o vzniku nové vlády s politickými stranami. Andrej Babiš deklaroval, že má zájem dále jednat se stranami SPD a Motoristé sobě. Další strany zastoupené ve Sněmovně zájem o rozhovory nebo konzultace neprojevily.
Prezident Pavel zdůraznil, že proces vzniku vlády není možné uspěchat, a to i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Zopakoval Babišovi zásadní principy, které považuje za klíčové pro své rozhodování při jmenování vlády. Tyto principy zosobňuje Ústava České republiky a stojí na nich celý demokratický stát.
Mezi tyto principy patří především pevné zakotvení České republiky v Evropské unii. Dále pak její zahraniční politika musí být v souladu s mezinárodním právem a klást důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Zásadní bezpečnostní zárukou pro zemi je také nezpochybnitelné členství v NATO.
Česká republika musí zachovávat a podporovat instituce demokratického státu. Znamená to nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol a svobodného vzdělávání. Stejně tak je nezbytná nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek a dalších státních orgánů.
Konkrétní vyjádření těchto principů bude prezident Pavel sledovat v koaliční smlouvě, rozdělení resortů, personálním obsazení ministerstev a v nastavení společných programových priorit navrhované vlády.
Prezident Pavel bude nadále konzultovat vývoj jednání jak na straně vznikající koalice, tak s nově se formující opozicí. Andreje Babiše požádal, aby jej s předstihem seznámil s prioritami a směřováním budoucí možné koaliční vlády.
Dále má Babiš prezidentovi předložit návrh rozdělení resortů a jejich personální obsazení. Prezident je připraven jednat se všemi nominanty politických stran na členy vlády a prodiskutovat jejich priority a postoje.
Předsedu vlády hodlá jmenovat nejdříve po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Bude přitom přihlížet k předchozím personálním konzultacím a k prostudování programových dokumentů budoucí vládní koalice.
Andrej Babiš stojí před klíčovým rozhodnutím, které určí, zda Česká republika zůstane pevnou součástí demokratického Západu, nebo se začne propadat do šedé zóny autoritářských režimů po vzoru Slovenska a Maďarska. Jeho touha po moci je však tak silná, že hrozí spojenectví s polofašisty a nacionalistickými extremisty, kteří své falešné vlastenectví staví na obdivu k Vladimiru Putinovi. Tito lidé, napojení na kremelské struktury a proruské dezinformační kanály, nehájí českou suverenitu, ale své osobní ambice a mocenské sny. Jejich účast na vládě by znamenala otevřené ohrožení demokracie i důvěryhodnosti země.
Zdroj: Jakub Jurek