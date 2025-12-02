Pavel po dalších rozhovorech prozradil, co říká budoucím ministrům

Na Pražském hradě v úterý pokračovaly schůzky prezidenta Petra Pavla s kandidáty na členy příští vlády. Hlava státu se poté souhrnně vyjádřila ke všem dosavadním rozhovorům. Dnes mluvil Pavel s Lubomírem Metnarem, Zuzanou Schwarz Bařtipánovou a Ivanem Bednárikem.
Pavel zmínil, že už mluvil s více než polovinou kandidátů na pozice ministrů v nové vládě. "Schůzky poskytly prostor pro představení jejich plánů a priorit pro jednotlivé resorty a současně příležitost pro nastavení rámce naší budoucí spolupráce," napsal v úterý odpoledne na síti X.
"V těchto rozhovorech jsem zdůraznil témata, která považuji za klíčová pro další rozvoj České republiky, a podělil se o poznatky i zkušenosti z mých cest po regionech i ze zahraničí, které mohou být pro agendy jednotlivých ministerstev přínosné," dodal prezident.
Pavel v úterý přijal trojici navrhovaných ministrů. Vnitro má vést Lubomír Metnar, do čela resortu místního rozvoje je navržena Zuzana Schwarz Bařtipánová. Oba by zastupovali vítězné hnutí ANO. Na Hrad dnes zavítal také kandidát na ministra dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Prezident v minulém týdnu jednal s premiérským kandidátem Babišem, od kterého obdržel koaliční návrh kandidátů na členy vlády. "Prezident republiky zopakoval, že jeho výhrady k Filipu Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají," sdělila prezidentská kancelář. Pavel zároveň trvá na tom, že Babiš řekne, jak vyřeší otázku neslučitelnosti vládního angažmá s vlastnictvím holdingu Agrofert.
"Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše," dodala kancelář.
Související
Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem
Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Pavel po dalších rozhovorech prozradil, co říká budoucím ministrům
před 58 minutami
Pro a proti povinné vojenské služby. Téměř celá Evropa tápe, příkladem může být Finsko
před 2 hodinami
Pokud chcete válku, jsme připraveni, vzkázal Putin Evropě
před 3 hodinami
Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města
před 4 hodinami
Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem
před 5 hodinami
1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?
před 6 hodinami
Venezuela v izolaci: Maduro ztratil během dvou týdnů většinu spojenců. Kdo mu ještě zbyl?
před 6 hodinami
Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva
před 7 hodinami
Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání
před 8 hodinami
Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině
před 9 hodinami
Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina
před 10 hodinami
První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí
před 10 hodinami
Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici
před 11 hodinami
Počasí se o příštím víkendu oteplí
včera
Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem
včera
Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový
včera
Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily
včera
FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku
Aktualizováno včera
Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová
včera
Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince
Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.
Zdroj: Libor Novák