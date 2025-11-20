Pavel prozradil hlavní téma jednání s Macinkou. Prezident čeká na seznam od Babiše

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. listopadu 2025 17:36

Petr Macinka dorazil na jednání s prezidentem na Pražský hrad. (20.11.2025)
Petr Macinka dorazil na jednání s prezidentem na Pražský hrad. (20.11.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pražský hrad se až jako druhý vyjádřil ke čtvrtečnímu jednání prezidenta Petra Pavla se šéfem Motoristů Petrem Macinkou. Podle prezidentské kanceláře byly hlavním tématem nominace strany vedené Macinkou na ministry v rodící se vládě Andreje Babiše (ANO). 

Kancelář na úvod prohlášení připomněla, že jednání se konalo na žádost Macinky. "Hlavním tématem jednání byly personální návrhy strany Motoristé do vznikající koaliční vlády," uvedl Hrad na sociální síti X. 

"Oba politici se dohodli, že zatím nebudou komunikovat průběh rozhovoru. Prezident republiky vyčká na seznam kandidátů do vedení resortů od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, se kterým jedná o sestavení nového kabinetu. Spolu budou řešit jmenování vlády," dodala kancelář. 

Macinka po hovoru s hlavou státu uvedl, že debata byla věcná a seriózní. Řeč se podle jeho slov vedla například o programovém prohlášení vlády, prioritách či personáliích. Nově zvolený poslanec zdůraznil, že Česko by se mělo dočkat nového kabinetu. "Velmi důležitá schůzka, která naznačila jasný posun v tom, že vláda vznikne. Snad nebude vůbec ani nutné uvažovat o nějakých ústavních krizích," citoval Macinku web novinky.cz. 

Kandidát na ministra životního prostředí prozradil, že se mluvilo i o osobě možného příštího šéfa české diplomacie. "Bavili jsme se i o panu Turkovi, bavili jsme se o řadě věcí. Zatím platí vše, co jsem říkal doteď," dodal lídr Motoristů. 

Motoristé mají v příští vládě obsadit posty ministrů životního prostředí, zahraničí, kultury a sportu. Zatím ale ještě nebyl Babiš jmenován premiérem. Pavel po lídrovi vítězného hnutí požaduje, aby nejprve veřejnosti vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. 

Exprezident Zeman se vrátil do pracovního režimu schůzkou s čínským diplomatem

