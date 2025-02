Pavel slibuje Zelenskému intenzivnější evropskou pomoc

Pavel o rozhovoru s ukrajinským protějškem informoval v pátek odpoledne na sociální síti X. Zelenského podle svých slov ujistil o plné podpoře Ukrajiny ze strany České republiky.

"Velmi dobře víme a nezapomeneme, kdo je v této válce obětí a kdo agresorem. Spolu s dalšími evropskými státy hodláme zintenzivnit naši pomoc Ukrajině v jejím statečném a spravedlivém boji. Boji nejen za ukrajinskou, ale také naši svobodnou a bezpečnou budoucnost," napsal prezident.

Pavel se již v předchozím průběhu týdne zastal lídra napadené země poté, co Zelenského legitimitu s ohledem na nekonání voleb během válečného stavu zpochybnil šéf Bílého domu Donald Trump.

"Jakou hodnotu by měly volby konané v zemi, která se už 3 roky brání agresi sousední jaderné velmoci? Jak zorganizovat volby s pětinou území obsazenou okupačními vojsky a pod každodenním ostřelováním celé země? Nazvat prezidenta takové země diktátorem vyžaduje velkou dávku cynismu," reagoval Pavel ve středu.

Napětí mezi Washingtonem a Kyjevem se značně zvýšilo po středečním prohlášení amerického prezidenta. "Zamyslete se nad tím. Průměrně úspěšný komik Volodymyr Zelenskyj přemluvil Spojené státy americké, aby utratily 350 miliard dolarů kvůli válce, kterou nejde vyhrát, a která nikdy neměla začít. Ale bez USA a Trumpa ji nikdy nebude schopen vyřešit," napsal Trump na síti Truth Social.

Zatímco Evropa podle Trumpa má své prostředky pro Kyjev zajištěné, Washington prý nic zpátky nedostane. "Proč nežádal Joe Biden vyrovnání? Navíc tahle válka je mnohem důležitější pro Evropu, než je pro nás. Odděluje nás krásný velký oceán," pokračoval šéf Bílého domu.

Trump dále prohlásil, že jeho ukrajinský protějšek přiznává, že polovina peněz z americké pomoci chybí. Zelenskému ostře vyčetl také to, že si nenechal svůj mandát potvrdit ve volbách.

"Odmítá uspořádat volby, je velmi nízko v ukrajinských průzkumech. Diktátor bez voleb. Zelenskyj by měl co nejrychleji konat, protože za chvíli žádnou zemi mít nebude," vzkázal do Kyjeva.

"Mezitím úspěšně vyjednáváme konec války s Ruskem, něco, o čem všichni říkají, že to dokáže jen Trump a jeho administrativa. Biden se o to nikdy nepokusil, Evropa selhala a Zelenskyj nejspíš chce, aby ten vlak jel dál," pokračoval. "Zelenskyj udělal špatnou práci, jeho země je zničená a miliony lidí zbytečně zemřely. A pokračuje to," dodal Trump.