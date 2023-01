Pavel ve štábu poděkoval voličům, uvítal vysokou volební účast

Pavel, který je podle průběžných výsledků po sečtení poloviny hlasů na druhém místě se ziskem kolem 30 procent hlasů, zdůraznil, že prozatímní výsledky nejsou důvod slavit. Podle něj je třeba zahájit druhý poločas kampaně, který bude náročnější než ten první.

Celkový výsledek prvního kola voleb, ve kterém průběžně vede bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), nechtěl Pavel zatím komentovat, podle něj je třeba počkat na sečtení všech hlasů. Jeho tým zatím navázal kontakt s týmy protikandidátů, o možném dalším postupu bude jednat až po zveřejnění celkových výsledků voleb.

Pavel také uvedl, že pokud by stál ve druhém kole proti Babišovi, rozhodl by se o účasti v předvolebních debatách podle toho, zda do nich půjde i jeho soupeř. Podle něj by nedávalo smysl, aby byl v debatě sám.