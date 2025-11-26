Pavel zopakoval Babišovi, že má problém s Turkem, potvrdil Hrad

26. listopadu 2025 17:33

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel má nadále problém s vládním angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé), uvedla Pavlova kancelář po středečním jednání prezidenta s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Potvrdila se tak předchozí slova samotného Babiše. 

Nepomohlo ani to, že Motoristé nakonec nominovali Turka do čela ministerstva životního prostředí, nikoliv na post šéfa diplomacie. Do Černínského paláce má zamířit předseda nové sněmovní strany Petr Macinka.

Kancelář po dnešním jednání informovala, že prezident přijal Babiše na Hradě a obdržel od předsedy hnutí ANO koaliční návrh kandidátů na členy vlády, se kterým následně seznámil veřejnost. "Od pátku 28. listopadu začnou na Hradě probíhat konzultace prezidenta s jednotlivými kandidáty na ministry vlády. Jejich ukončení bude záviset na časových možnostech účastníků, předpokládá se však termín do 10. prosince," uvedl Hrad. 

"Prezident republiky zopakoval, že jeho výhrady k Filipu Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají," sdělila kancelář. Pavel zároveň trvá na tom, že Babiš řekne, jak vyřeší otázku neslučitelnosti vládního angažmá s vlastnictvím holdingu Agrofert.

"Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše," konstatovala kancelář.

Babiš v nedělním videu tvrdil, že nová vláda by mohla vzniknout do poloviny prosince. "Budou vám tvrdit, že Babiš zdržuje vznik vlády, což není pravda," prohlásil šéf hnutí ANO. "Fialova vláda vznikla 17. prosince 2021 a já jsem s prezidentem domluvený, že naše vláda by mohla vzniknout v podobném termínu," podotkl na záběrech. 

ANO už má s SPD a Motoristy podepsanou koaliční smlouvu i rozdělené ministerské posty. Očekává se, že do ministerských křesel usednou například Karel Havlíček, Alena Schillerová (oba ANO), Oto Klempíř či Boris Šťastný (oba Motoristé). 

před 2 hodinami

Babiš zveřejnil obsazení nové vlády. Pavel má problém s Turkem, prohlásil

Zdroj: Jan Hrabě

