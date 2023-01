Pavlův první poločas: Udělal jsem chyby, není důvod slavit. Babiš teď bude faulovat

Až nečekaně malé prostory v Salvátorské ulici si vzhledem ke svým ambicím zvolil pro svůj volební štáb Petr Pavel. Dorazil do něj kolem půl třetí odpoledne, když už se sčítaly hlasy odevzdané v prvním kole prezidentské volby. V 15:00 předstoupil před novináře. To už bylo jasné, že společně s Andrejem Babišem postoupí do druhého kola.

"O výsledcích budu hovořit, až je budeme znát. Zatím je to jen odhad," říkal v tu chvíli úspěšný prezidentský kandidát. S ohledem na vysokou volební účast poděkoval všem, kteří přišli odevzdat svůj hlas, a také soupeřům za férovou kampaň. Dobře si přitom uvědomoval, že před druhým kolem ho čeká ostřejší bitva.

"Není důvod slavit, ale zahájit druhý poločas," nechal se slyšet. V rámci úvodní tiskové konference přesto došlo na reakce Pavlových podporovatelů, kteří jeho slova tak úplně nevyslyšeli a slavili. On sám už přemýšlel o tom, co je třeba v následujících 14 dnech zlepšit.

Generál ve výslužbě totiž připustil, že v kampani před prvním kolem udělal chyby. Konkrétně zmínil nevýrazné výkony ve dvou debatách. O účasti v těch chystaných se rozhodne podle toho, jak k nim přistoupí protikandidát Babiš.

"Vzhledem k tomu, že ve druhém kole bude Andrej Babiš, tak očekávám, že se to neobejde bez faulů," konstatoval Pavel.