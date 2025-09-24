Pět procent stačí. Ústavní soud odmítl stížnost na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD

Libor Novák

24. září 2025 14:41

Ústavní soud ČR
Ústavní soud ČR Foto: Radek Sycha / INCORP images

Ústavní soudci vynesli očekávaný verdikt, který nebude mít vliv na nadcházející sněmovní volby. Jednomyslně odmítli stížnost uskupení Volt, které se snažilo zpochybnit kandidátky hnutí Stačilo! a SPD. Ústavní soud se věcí zabýval neveřejně a rozhodl, že složení kandidátek zůstane beze změn.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa podle Seznam Zpráv sdělil, že ačkoli soud obdržel dvě stížnosti proti rozhodnutím 28 krajských soudů, rozhodnout ve věci byla absolutní priorita. Podle Ústavního soudu zákon definuje koalice formálně, ne fakticky.

Rozhodl, že odlišné zacházení s „přiznanými“ a „nepřiznanými“ koalicemi není protiústavní. Volba mezi oběma formami spolupráce je svobodným rozhodnutím stran. Na hnutí Stačilo! a SPD se tak uplatní základní pětiprocentní klauzule.

Dříve se uskupení Volt obrátilo na krajské soudy a upozornilo, že na kandidátkách obou hnutí figurují členové jiných stran. Krajské soudy návrhy zamítly, i když některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona. Nicméně nechtěly radikálně zasahovat do voleb. Pro vstup do Sněmovny musí strany překonat pětiprocentní hranici. Dvoučlenná koalice osm procent a tříčlenná jedenáct procent.

Strana Volt namítala, že SPD a Stačilo! nepřiznanými koalicemi obcházejí zákon. Na kandidátce hnutí Stačilo! tvoří 12 % členové stejnojmenného hnutí, zhruba 45 % je členů KSČM a 11 % členů SOCDEM. Dále jsou na kandidátce nestraníci a členové České strany národně sociální, Moravané a Komunistické strany Československa.

V případě SPD tvoří 96 % kandidátky vlastní členové. Na každou ze spolupracujících stran, tedy PRO, Svobodné a Trikoloru, připadá necelých šest desetin procenta kandidátů. Další dvě procenta jsou nestraníci.

Ústavní soud se podobným problémem zabýval už v roce 1996 a tehdy konstatoval, že vytvoření koalice je „svobodný akt“, který nepodléhá schvalování ani přezkoumávání. Podle právníka Ondřeje Preusse bylo nejpravděpodobnější, že soud stížnost zamítne, a to i s ohledem na podobné případy z minulosti. Poukázal na to, že například v roce 2013 kandidovala TOP 09 s podporou Starostů a o čtyři roky později si ODS pozvala na kandidátky Stranu soukromníků.

Soudy ve všech krajích návrhy zamítly, většina z nich poukázala na to, že společná, avšak nikoli koaliční kandidatura je v Česku poměrně běžnou a zavedenou praxí. V tomto bodě souhlasil i Zdeněk Červínek z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který očekával, že soud stížnostem nevyhoví.

včera

Chabá kampaň ze všech stran. Vládní a opoziční kandidáti jednají reaktivně, chybí návrhy reálných řešení

Související

Volby, ilustrační fotografie. Komentář

Zapomenuté periferie rozhodují. Pokud chtějí vládní strany uspět, musí nutně pomáhat hlavně mimo Prahu

Výzkum STEM ukazuje prudký nárůst podpory pro ANO a SPD v severních krajích. Za tímto trendem se však skrývá hlubší krize a rostoucí nedůvěra ve stát v regionech, které dlouhodobě čelí strukturálním problémům. Pokud politické elity nenabídnou konkrétní řešení a nezačnou brát periferii vážně, hrozí, že se protestní volba stane normou a bude mít dopady na celou demokratickou rovnováhu země.
Poslanecká sněmovna, ilustrační fotografie. Původní zpráva

Patnáct stran ve sněmovně díky nepřiznaným koalicím brzy může být realitou. Historie nás přitom důrazně varuje

Ústavní soud se akutně zabývá stížnostmi na údajné nepřiznané koalice Stačilo a SPD, které podle strany Volt obcházejí volební zákon a narušují rovné podmínky politické soutěže. Případ znovu otevírá debatu o roli malých stran, transparentnosti kandidátek i nebezpečí fragmentace parlamentu. Předseda Voltu Adam Hanka exkluzivně pro EuroZprávy.cz upozornil, že bez jasně vymezených pravidel hrozí chaos a deformace demokratického systému. Historie přitom vysílá jasný a velmi zneklidňující signál, že obdobná destabilizace vedla ve 30. letech ke krizi důvěry v politiku a v únoru 1948 k definitivnímu zhroucení demokratického pořádku.

Více souvisejících

volby do Poslanecké sněmovny 2025 Stačilo! Svoboda a přímá demokracie (SPD) Ústavní soud ČR

Zdroj: Libor Novák

