Policie zasahuje na Ředitelství silnic a dálnic i na ministerstvu pro místní rozvoj. Zadržela 11 lidí

V úterý ráno proběhl rozsáhlý policejní zásah v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze na Kačerově a na několika dalších místech v České republice. Akci vede Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pod dohledem pardubického státního zastupitelství. Podle neoficiálních informací policie zadržela celkem 11 osob.
Kriminalisté zasahují kvůli podezření z korupce při zadávání veřejných silničních zakázek. Kromě ústředí ŘSD v Praze probíhá vyšetřování i na pobočce úřadu v Hradci Králové a v Pardubicích, konkrétně také ve vodárenských závodech, uvedl Český rozhlas. Podle zjištění Deníku N měli detektivové navštívit i Ministerstvo pro místní rozvoj, tuto informaci však policie nepotvrdila.
Zásah potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej, který uvedl, že jeho kolegové provádějí „úkony trestního řízení“ na různých místech, zejména v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, a v Praze. Konkrétní místa zásahu ale NCOZ s ohledem na probíhající vyšetřování blíže nekomentovala. Dozor nad případem vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích.
ŘSD potvrdilo, že od rána s policií plně spolupracuje a poskytuje veškerou požadovanou součinnost a dokumentaci. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl později upřesnil, že policisté si vyžádali dokumenty týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD. O kterou krajskou správu se jedná, však mluvčí odmítl sdělit, s odvoláním na konzultaci s policií.
Očekává se, že bližší detaily k celému případu budou zveřejněny po ukončení prvotních úkonů. U budovy ŘSD v pražské ulici Čerčanská byla ráno vidět zaparkovaná policejní vozidla, což potvrzuje probíhající zásah.
9. listopadu 2025 16:46
