Policie zasahuje na Ředitelství silnic a dálnic i na ministerstvu pro místní rozvoj. Zadržela 11 lidí

Libor Novák

11. listopadu 2025 11:47

Sídlo NCOZ
Sídlo NCOZ Foto: Google Earth

V úterý ráno proběhl rozsáhlý policejní zásah v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze na Kačerově a na několika dalších místech v České republice. Akci vede Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pod dohledem pardubického státního zastupitelství. Podle neoficiálních informací policie zadržela celkem 11 osob.

Kriminalisté zasahují kvůli podezření z korupce při zadávání veřejných silničních zakázek. Kromě ústředí ŘSD v Praze probíhá vyšetřování i na pobočce úřadu v Hradci Králové a v Pardubicích, konkrétně také ve vodárenských závodech, uvedl Český rozhlas. Podle zjištění Deníku N měli detektivové navštívit i Ministerstvo pro místní rozvoj, tuto informaci však policie nepotvrdila.

Zásah potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej, který uvedl, že jeho kolegové provádějí „úkony trestního řízení“ na různých místech, zejména v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, a v Praze. Konkrétní místa zásahu ale NCOZ s ohledem na probíhající vyšetřování blíže nekomentovala. Dozor nad případem vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích.

ŘSD potvrdilo, že od rána s policií plně spolupracuje a poskytuje veškerou požadovanou součinnost a dokumentaci. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl později upřesnil, že policisté si vyžádali dokumenty týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD. O kterou krajskou správu se jedná, však mluvčí odmítl sdělit, s odvoláním na konzultaci s policií.

 Očekává se, že bližší detaily k celému případu budou zveřejněny po ukončení prvotních úkonů. U budovy ŘSD v pražské ulici Čerčanská byla ráno vidět zaparkovaná policejní vozidla, což potvrzuje probíhající zásah.

9. listopadu 2025 16:46

Stanjura reagoval na kritiku rozpočtu. Babiš se jen vymlouvá, přidal se Fiala

Související

Sídlo NCOZ

Kauza Dozimetr bobtná. Policie obvinila dalších sedmnáct subjektů

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájili nové trestní stíhání v další části rozsáhlé korupční kauzy Dozimetr. V pátek v této souvislosti obvinili třináct fyzických osob a také čtyři společnosti, což potvrdily tři zdroje obeznámené s průběhem vyšetřování. Dozorující státní zástupce Adam Borgula se zatím k posunu ve vyšetřování odmítl vyjádřit.

Více souvisejících

Národní centrála proti organizovanému zločinu řsd

Aktuálně se děje

před 6 minutami

Přípravy na COP30

Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31

Německo aktivně usiluje o vyřešení diplomatického sporu mezi Austrálií a Tureckem ze strachu, že bude automaticky určeno jako hostitel příští klimatické konference OSN (COP31). Obě země jsou neústupné ve svém přání hostit výroční konferenci v roce 2026, a pokud nedojde ke konsensu, pravidla smlouvy zavazují Německo, jako hostitele sídla klimatické organizace OSN, k převzetí pořadatelství.

před 54 minutami

před 1 hodinou

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Svět, v němž o bezpečnosti rozhoduje víc průmysl než politika. Má NATO kapacity na porážku Ruska?

NATO vstupuje do éry, kdy o bezpečnosti rozhoduje nejen politika, ale především průmysl. Generální tajemník Mark Rutte vyzval spojence k masivnímu navýšení obranných investic a k přechodu na válečné tempo výroby. Aliance chce do roku 2035 zvýšit výdaje na pět procent HDP a posílit výrobu munice, techniky i kybernetických schopností. Zatímco Rusko sází na objem a levnou produkci, Západ musí spojit technologický náskok s kapacitní soběstačností. Návrat Donalda Trumpa přitom mění rovnováhu moci uvnitř aliance, protože se Evropa musí naučit bránit sama.

před 1 hodinou

Kongres USA

Noční můra Republikánů: Za konec shutdownu zaplatí obrovskou cenu

Zdravotní péče se stává novou politickou noční můrou pro Republikánskou stranu. Přestože prezident Donald Trump v pondělí slíbil brzké řešení narůstající krize, konkrétně kvůli vypršení rozšířených dotací v rámci zákona Affordable Care Act (ACA), jeho nejasné plány nedokázaly zastřít politické negativum jeho „vítězství“ v rozpočtové uzávěře. Demokraté totiž v Senátu nedokázali prosadit prodloužení těchto dotací.

před 2 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky

I když se federální rozpočtová uzávěra blíží ke konci, americká letecká doprava se může potýkat s vážnými problémy a návrat k normálnímu provozu může trvat měsíce, ne-li roky. Dokud nebude dohoda oficiálně podepsána, musí letecké společnosti dodržovat nouzový příkaz Federálního úřadu pro letectví (FAA), který nařizuje postupné snižování letové kapacity až o 10 % na 40 hlavních amerických letištích.

před 3 hodinami

Donald Trump a Viktor Orbán v Bílém domě. (7.11.2025)

Finanční štít pro Maďarsko? Orbán v boji proti EU sází na Trumpa

Maďarská opozice požaduje od premiéra Viktora Orbána vysvětlení ohledně „balíčku finanční pomoci“, který si údajně zajistil u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Orbán, dlouholetý Trumpův spojenec, cestoval minulý týden do Washingtonu na schůzku s americkým lídrem. Po návratu do Budapešti premiér svému doprovodu sdělil, že Spojené státy souhlasily s poskytnutím „finančního štítu“ pro Maďarsko.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

COP30

Podporuje ropné giganty, nikoliv planetu. Konference COP30 odstartovala kritikou Řecka

V brazilském Belému, které leží na okraji amazonského deštného pralesa, byl formálně zahájen klimatický summit OSN COP30. Konferenci oficiálně otevřel brazilský prezident COP30 a zkušený diplomat v oblasti klimatu, André Corrêa do Lago. Ten zdůraznil naléhavost situace v souvislosti s narůstajícím dopadem klimatických katastrof, které nedávno postihly Brazílii, Filipíny a Jamajku.

včera

Olympijské hry, ilustrační foto

MOV zvažuje zákaz účasti transgender žen v ženských olympijských kategoriích

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) směřuje k zavedení plošného zákazu účasti transgender žen v ženských sportovních kategoriích. Olympijští představitelé zároveň zvažují vyloučení sportovců s rozdíly ve vývoji pohlaví (DSD) z ženských soutěží, a to s ohledem na možnou výhodu způsobenou testosteronem. K tomuto posunu dochází poté, co lékařská šéfka MOV, Dr. Jane Thornton, předložila prezentaci zdůrazňující potenciální fyzické výhody u těch, kdo soutěží v ženském sportu, ačkoli se narodili jako biologičtí muži.

včera

včera

Sarkozy, Nicolas

Prokážu, že jsem nevinný, prohlásil Sarkozy po propuštění z vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl v pondělí po necelých třech týdnech propuštěn z věznice La Santé v Paříži, kde si odpykával část trestu za zločinné spiknutí v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně z Libye. Soud mu vyhověl v žádosti o propuštění na svobodu během odvolacího procesu. Sarkozy, který své uvěznění označil za „noční můru“ a „vysilující utrpení“, nyní soustředí veškerou energii na „prokázání své neviny“.

včera

COP30

Deset let od Pařížské dohody: O co se hraje na COP30?

Od 10. do 21. listopadu se v brazilském Belému koná Konference OSN o změně klimatu (COP30), která se odehrává deset let po podpisu historické Pařížské dohody. Letošní summit nemá jediný dominantní motiv, místo toho se očekává, že jednání budou probíhat kolem množství různorodých témat, přičemž největší význam bude mít řešení deficitu v plnění emisních cílů, financování pro rozvojové země a ochrana tropických lesů.

včera

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)

Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě

Americký Senát v neděli pozdě večer učinil první zásadní krok k ukončení nejdelšího vládního shutdownu v historii USA, který trval rekordních 40 dní. Prolomení patové situace nastalo díky odpadlické skupině demokratických senátorů, kteří se v procedurálním hlasování připojili k republikánům a podpořili návrh zákona na obnovení financování federální vlády.

včera

COP30

„Nikdy nám to neodpustí“. Klimatický šéf OSN na COP30 varuje svět před katastrofou

Vlády, které selžou v přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, ponesou odpovědnost za hladomor a konflikty ve světě a doma se budou potýkat se stagnací a rostoucí inflací. To je ostré varování, které zaznělo od Simona Stiella, výkonného tajemníka Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, při zahájení klimatických rozhovorů COP30 v brazilském Belému.

včera

Ilustrační fotografie

Guyana. Země, o které řada lidí nic neví, bude brzy jednou z nejdůležitějších na světě. A nebude sama

Pobřeží a vnitrozemí Jižní Ameriky se stávají novou globální ropnou hranicí. Tři země – Brazílie, Guyana a Argentina – stojí v čele explozivního růstu těžby ropy a zemního plynu mimo uskupení OPEC, přičemž se dušují, že je to klíčové pro jejich ekonomický rozvoj. Tento boom probíhá v době, kdy se dopady klimatické krize, poháněné právě fosilními palivy, projevují v regionu extrémními požáry, záplavami a suchy.

včera

Nicolas Sarkozy

Pařížský soud propustil Sarkozyho z vězení

Pařížský soud dnes schválil předčasné propuštění bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho z vězení a nařídil místo toho uvalení „soudního dohledu“ po dobu, než proběhne jeho odvolací řízení. Sarkozy, který čelí obviněním v takzvané libyjské kauze, by měl být propuštěn z pařížské věznice La Santé ještě dnes odpoledne.

včera

Prezident Trump

Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům

Prezident USA Donald Trump udělil milost dlouhému seznamu svých vysoce postavených spojenců, kteří ho podpořili ve snaze zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020. Informaci o „plné, úplné a bezpodmínečné“ milosti potvrdil v neděli večer ombudsman pro udílení milostí Ministerstva spravedlnosti Ed Martin, který zveřejnil příslušný dokument. 

včera

Prezident Trump

Trump nafukuje uměle vytvořenou krizi. Chce zasahovat ve městech ovládaných demokraty, říká pro EZ expert

Americký prezident Donald Trump čelí právním i politickým komplikacím kvůli nasazení Národní gardy a federálních složek v demokraticky ovládaných městech, včetně Chicaga a Los Angeles. Jeho kroky vyvolaly protesty, střety s guvernéry i otázky ohledně autoritářských tendencí a možného zneužití justice k politickému pronásledování. Situaci v USA v rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal doktor Katedry severoamerických studií Pavel Szobi z Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy.

včera

Trumpova administrativa lhala? Vědci mezi paracetamolem a autismem spojitost nenašli

Rozsáhlý přehled studií o užívání paracetamolu (známého také jako acetaminofen nebo Tylenol) během těhotenství nenalezl přesvědčivou souvislost mezi tímto běžným lékem proti bolesti a zvýšeným rizikem, že u dětí bude diagnostikován autismus nebo ADHD. Zveřejnění této práce bylo urychleno, aby poskytlo spolehlivé informace nastávajícím matkám a lékařům.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy