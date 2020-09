Žádná panika. Pokusím se, aby stornovanou zakázku klavírů koupil Tchaj-wan, říká pro EZ Zdechovský

Její osud mu není lhostejný, zvláště když se její podíl na čínském trhu pohybuje kolem 35 procent odbytu. Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský sice nezmatkuje, ale okamžitě se jako královéhradecký patriot rozhodl místní firmě Petrof, která je považována za naprostou špičku ve výrobě klavírů a pianin, pomoci. „Nyní je nutné, aby politici maximálně spojili své síly a zkusili ony klavíry a piana, které byly připraveny k exportu do Číny, udat na evropském nebo západním trhu,“ plánuje jeden z nejmocnějších Čechů v Bruselu.

Lidovecký místopředseda Tomáš Zdechovský nechává okamžitě zprávu o stopnuté zakázce přeložit do angličtiny a hodlá ji zaslat i na Tchaj-wan, kde má nyní po Vystrčilově misi Česká republika velmi dobrý zvuk. „Je tedy možné, že hudební nástroje si odebere a koupí právě Tchaj-wan. Jsem optimista a věřím, že vše dobře dopadne, aby se firma nedostala do ekonomických problémů. Udělám pro to maximum,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz člen kontrolního a rozpočtového výboru v Evropském parlamentu, kde je členem frakce Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).

Expert na krizový management chce tuzemským společnostem pomoci, aby mohli své zboží dostat na jiný než čínský trh. „Naše firmy nemohou být na něm závislé a trnout hrůzou, zda rozzlobíme Číňana anebo ne,“ míní. Přesto se Zdechovský domnívá, že vše je i z pohledu asijské velmoce složitější a nestopne s námi veškerý obchod. „Kvůli jedné návštěvě na Tchaj-wanu se nezhroutí kompletně veškerý český byznys s ní. Vždyť Čína s Tchaj-wanem vesele obchoduje. A víte, kdo je největším partnerem Tchaj-wanu? Právě Čína,“ uklidňuje Zdechovský české podnikatele.

Někteří ekonomové se ale obávají, aby zlobu neodnesla v Číně Škoda Auto, kde se jí v poslední době poměrně dobře daří a roste tam. „Škodovka je součástí německého koncernu Volkswagen Group, a pokud by si chtěla Čína rozházet vztahy s Německem, pak není nic lepšího než sáhnout na Škodovku,“ zahání chmury specilista na politickou komunikaci. Podle něj by si Češi neměli nechat nic od velmoci nechat líbit. „Co se týče nějaké msty či bojkotu tuzemských firem ze strany Číny, je nutné si uvědomit, že stejným způsobem bychom mohli její praktiky obrátit tady proti ní. Osobně se domnívám, že v této kauze tahá asijská velmoc za kratší konec provazu.“

Tomáš Zdechovský, který je mimo jiné básníkem, spisovatelem i heraldikem a vexilologem, se snaží v rozhovoru české společnosti nenervovat. Za příklad ukazuje letošní srpnovou návštěvu amerického ministra zdravotnictví Alexe Azara v metropoli Tchaj-pej, kdy se proti ní Peking rovněž čertil, hrozil a vztekal se. „A nakonec se nestalo vůbec nic. Pouze na tři týdny se zmrazily americko-čínské obchody, aby se po této době mnohonásobně zvýšily, což jasně dokazuje čínsko-americká výměna,“ tvrdí europoslanec, který je v Bruselu také místopředsedou Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.

I NEČEKANĚ ZRUŠENÝ OBCHOD MŮŽE FIRMĚ PŘINÉST PROFIT

Pane europoslanče Zdechovský, co říkáte na zprávu, podle níž komunistická Čína stopla královéhradecké firmě Petrof více než pětimilionovou zakázku na dodávku klavírů i pianin? Jedná se zřejmě o reakci na návštěvu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu, který velmoc považuje za vzbouřeneckou provincii. Hodláte jako politik i patriot města Hradce Králové, kde s rodinou žijete, společnosti nějak pomoci?

Samozřejmě, že mě zmíněná informace nenechala lhostejným. Proto se pokusím oslovit své přátele a známé, zda by neměli už o připravenou zakázku klavírů a pianin, kterou Čína zrušila, zájem. Myslím si, že reakce Číny je nepřiměřená a firma Petrof by neměla být obětí toho, že se někdo v Číně rozhodne nekupovat české výrobky, protože má nyní strach s námi obchodovat. V tuto chvíli je ale potřebné, aby politici maximálně spojili své síly a zkusili tato pianina a klavíry, které byly připraveny k exportu do Číny, udat na evropském nebo západním trhu. Nabízí se ale i Tchaj-wan, který chceme ještě nyní o víkendu oslovit a zprávu o zrušeném obchodě přeložit do angličtiny a zaslat ji na ostrovní zemi. Je tedy možné, že hudební nástroje si odebere a koupí právě Tchaj-wan, kde má Česká republiky díky Miloši Vystrčilovi i celé delegaci skvělý zvuk, a společnosti Petrof tak výrazně pomůže.

To by bylo skvělé, kdyby se Tchaj-wan v problému angažoval a vyřešil jej. Měl jste už možnost hovořit s majitelkou firmy Petrof Zuzanou Ceralovou Petrofovou?

Zatím jsem jí nekontaktoval, neboť jsem zprávu četl v sobotu ráno. Podle mě, než jí volat, je skutečně lepší, abych oživil veškeré své kontakty a stornovanou zakázku s pomocí ostatních nasměřoval do jiné země. Jsem optimista a věřím, že vše dobře dopadne, aby se firma nedostala do ekonomických problémů. Udělám pro to maximum.

Všichni demokraticky smýšlející lidé musejí proběhnutou misi šéfa Horní komory Miloše Vystrčila na ostrově podpořit, protože komunistickému zlu a vydírání se neustupuje. Jenže pak zde máme obyčejnou lidskou rovinu, tedy tvrdou realitu, kdy lidé mají hypotéky, splácejí leasingy a najednou mají obavy, jak vše zvládnou, když firma přišla o objednávku a navíc čínský trh je pro Petrof klíčovým odbytištěm, obchodní podíl tam činí 35 procent. Zaměstnancům může hrozit i propouštění. Jak se tito lidé mají na celou problematiku dívat?

Podívejte se, moc dobře si ještě pamatuji dobu, kdy Petrof přišel o americký trh a vzpomínám si i na různé další jiné skoky. Pochopitelně rozumím a chápu rozčarování, které mohou zaměstnanci cítit. Bohužel situace je taková, jaká je. Rád bych jim ale vzkázal, aby nepropadali panice, protože lepší klavíry a pianina na světě neexistují. Myslím si, že se nyní dá mluvit jen o krátkodobém strachu, protože teď mají čínští obchodníci obavy odebírat od nás bezprostředně po návštěvě Tchaj-wanu české výrobky a pokud by to udělali, tak jim režim hrozí, že na ně uvalí sankce.

Osobně si myslím, že žádné sankce nepřijdou. A podle mě, jestli bude Čína proti někomu postupovat, tak to bude proti Miloši Vystčilovi, na něhož bude dělat bu bu, ale firem se to v konečném důsledku nedotkne. Sám si vzpomínám, že když jsem ještě podnikal, tak jsem musel řešit obdobný problém, který v roce 2013 způsobil prezident Miloš Zeman, jenž měl poměrně hloupé poznámky na muslimy. A bylo to přesně v době, kdy jsme měli připravenou zakázku v podobě kompletně vybavené neurolaboratoře na trénink kognitivních schopností mozku do Saúdské Arábie, která na základě prezidentových výroků vše stornovala. Paradoxně nám zmíněná komplikace pomohla, protože jsme se okamžitě museli soustředit na jiné trhy, a to na západní Evropu. Nakonec jsme připravenou zakázku, kterou Saúdové odmítli, prodali za tři měsíce do Belgie, a to ještě s větším ziskem i marží, která byla oproti Arábii vyšší, a to vzhledem k tomu, že se byznys uskutečnil na evropských trzích. Navíc jsme získali seriózního zákazníka, který nám pomohl získat ještě dvě další zakázky. Takže tehdy se opravdu nic nestalo, naopak jsme na tom ještě vydělali. Současnou situaci ve firmě Petrof bych proto bral jako nepříjemnost, ale nepovažoval bych ji za fatální a zničující.

NA ŠKODOVKU PEKING NESÁHNE, NĚMCI BY SE VZBOUŘILI

Nechtěl jsem vám skákat do řeči, ale vy říkáte, že Vystrčilova návštěva nebude mít dopad na české firmy, ale situace v Petrofu vašemu názoru neodpovídá. Kde berete víru, že se čínský komunistický režim nebude mstít na dalších tuzemských společnostech a že vše dobře dopadne, jak tvrdíte?

Každá krize je prostě obrovskou příležitostí. Ale moje tvrzení bych opřel o skutečnost, že se opravdu jedná jen o politickou hru, a já jsem přesvědčen, že tato politická hra, kdy se dělá bu bu na všechny strany, brzy skončí a nebude mít dlouhého trvání. Vždyť Čína s Tchaj-wanem vesele obchoduje. A víte, kdo je největším partnerem Tchaj-wanu? Právě Čína. Podívejte se, letos v srpnu navštívil metropoli Tchaj-pej americký ministr zdravotnictví Alex Azar a Čína rovněž hrozila a pouštěla hrůzu. A nakonec se nestalo vůbec nic. Pouze na tři týdny se zmrazily americko-čínské obchody, aby se po této době mnohonásobně zvýšily, což jasně dokazuje čínsko-americká výměna. Proto bych všechny firmy v České republice chtěl uklidnit a rád bych jim pomohl, aby mohly své zboží dostat na jiný než čínský trh. Naše firmy nemohou být na něm závislé a trnout hrůzou, zda rozzlobíme Číňana anebo ne.

Zeptám se na rovinu. Hrozí tedy, že by Čína díky tchaj-wanské misi začala vydírat a bojkotovat další české firmy? Nemáte například starosti o budoucnost Škody Auto v Číně?

Škodovka je součástí německého koncernu Volkswagen Group, a pokud by si chtěla Čína anebo přímo Peking rozházet vztahy s Německem, pak není nic lepšího než sáhnout na Škodovku, která v celé asijské zemi poměrně dost roste a daří se jí tam. Myslím si, že je všechno trochu složitější a že kvůli jedné návštěvě na Tchaj-wanu se nezhroutí kompletně veškerý český byznys s Čínou. Co se týče nějaké msty či bojkotu tuzemských firem ze strany Číny, je nutné si uvědomit, že stejným způsobem bychom mohli její praktiky obrátit tady proti ní. Osobně se domnívám, že v této kauze tahá asijská velmoc za kratší konec provazu.

Vy máte s výhružkami Číny zkušenosti, protože jste Tchaj-wan navštívil jako europoslanec v roce 2017. Co se před vaší misí a po vašem návratu dělo?

Tehdy také chodily zprávy, jak se Čína zlobí, že europoslanci chtějí letět na ostrov a ostrou rétorikou dávala najevo, že si to nepřeje a hrozila nám. Když jsme se jejich strašení nezalekli, tak nám hrozili, že nikomu z europoslanecké delegace neudělí víza do Číny, ale realita byla úplně jiná a v roce 2018 jsem z celé předchozí tchaj-wanské výpravy byl první, koho pozvali do Číny na jednací fórum. Nic není tak horké, jak se ze začátku jeví. A tak to bude i nyní. O tom jsem pevně přesvědčen.