Povolební schůzky Pavla s lídry pokračují. Vláda ANO bude nesmírně křehká

Po skončení volební kampaně a sečtení hlasů nastává fáze vyjednávání, a to jak o budoucí vládě, tak i o efektivní spolupráci opozice.
Předseda hnutí STAN, Vít Rakušan, má v plánu setkání s dalšími opozičními lídry. Chce jednat s šéfem koalice Spolu (Petr Fiala z ODS) a také s předsedou Piráty (Zdeněk Hřib) o tom, jak by měla spolupráce opozičních stran vypadat. Rakušan tak reaguje na dřívější návrh Marka Výborného (předsedy KDU-ČSL), který navrhl vznik Opoziční rady. Tato platforma by měla sloužit ke koordinaci společného postupu v Poslanecké sněmovně.
Podle aktuálních komentářů v médiích bude rodící se většina složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů pravděpodobně křehká. Analytici upozorňují, že bude složité sladit priority a plány těchto tří uskupení. Z toho důvodu nelze očekávat realizaci hlubších reforem.
Novináři také připomínají, že se předsedovi Andrejovi Babišovi rozplývá sen o jednobarevném kabinetu. Důvodem je, že Motoristé i SPD se chtějí aktivně podílet na vládě a žádají ministerská křesla. Komentátoři se nicméně převážně neobávají, že by se Česko mohlo vydat směrem k politice Maďarska nebo Slovenska, kde došlo k obratu směrem na východ.
Také slovenský tisk predikuje, že na Andreje Babiše čekají po vítězství ve volbách složité rozhovory o budoucí podobě vlády. Podle médií je totiž málo pravděpodobná jiná možnost, než vláda ANO podporovaná SPD a Motoristy. List Pravda například napsal, že po volebním triumfu čeká Babiše obtížné vyjednávání s krajní pravicí Tomia Okamury a s pravicovými Motoristy. Deník pochybuje, že by menší strany tolerovaly menšinovou vládu ANO, což by znamenalo, že by se nepodílely přímo na moci.
Prezident Petr Pavel vítěze voleb Babiše zatím nepověřil sestavením vlády, protože by to považoval za předčasné. Pavel prohlásil, že o tomto pověření má smysl hovořit, až se začne rýsovat nějaký reálný půdorys budoucího kabinetu. Taková vláda by musela mít šanci získat podporu Sněmovny. Prezident plánuje svolat ustavující schůzi dolní komory na začátek listopadu. Tímto krokem chce dát stranám dostatečný časový prostor pro vyjednávání.
Dnes se navíc na Pražském hradě sešli prezident Pavel s lídry zbylých stran, které se dostaly do Sněmovny. Úvodní povolební konzultace čekaly předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, šéfa SPD Tomia Okamuru a také předsedu Motoristů Petra Macinku.
