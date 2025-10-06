Povolební schůzky Pavla s lídry pokračují. Vláda ANO bude nesmírně křehká

Libor Novák

6. října 2025 9:11

Petr Pavel volí ve volbách do Poslanecké sněmovny
Petr Pavel volí ve volbách do Poslanecké sněmovny Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Po skončení volební kampaně a sečtení hlasů nastává fáze vyjednávání, a to jak o budoucí vládě, tak i o efektivní spolupráci opozice.

Předseda hnutí STAN, Vít Rakušan, má v plánu setkání s dalšími opozičními lídry. Chce jednat s šéfem koalice Spolu (Petr Fiala z ODS) a také s předsedou Piráty (Zdeněk Hřib) o tom, jak by měla spolupráce opozičních stran vypadat. Rakušan tak reaguje na dřívější návrh Marka Výborného (předsedy KDU-ČSL), který navrhl vznik Opoziční rady. Tato platforma by měla sloužit ke koordinaci společného postupu v Poslanecké sněmovně.

Podle aktuálních komentářů v médiích bude rodící se většina složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů pravděpodobně křehká. Analytici upozorňují, že bude složité sladit priority a plány těchto tří uskupení. Z toho důvodu nelze očekávat realizaci hlubších reforem.

Novináři také připomínají, že se předsedovi Andrejovi Babišovi rozplývá sen o jednobarevném kabinetu. Důvodem je, že Motoristé i SPD se chtějí aktivně podílet na vládě a žádají ministerská křesla. Komentátoři se nicméně převážně neobávají, že by se Česko mohlo vydat směrem k politice Maďarska nebo Slovenska, kde došlo k obratu směrem na východ.

Také slovenský tisk predikuje, že na Andreje Babiše čekají po vítězství ve volbách složité rozhovory o budoucí podobě vlády. Podle médií je totiž málo pravděpodobná jiná možnost, než vláda ANO podporovaná SPD a Motoristy. List Pravda například napsal, že po volebním triumfu čeká Babiše obtížné vyjednávání s krajní pravicí Tomia Okamury a s pravicovými Motoristy. Deník pochybuje, že by menší strany tolerovaly menšinovou vládu ANO, což by znamenalo, že by se nepodílely přímo na moci.

Prezident Petr Pavel vítěze voleb Babiše zatím nepověřil sestavením vlády, protože by to považoval za předčasné. Pavel prohlásil, že o tomto pověření má smysl hovořit, až se začne rýsovat nějaký reálný půdorys budoucího kabinetu. Taková vláda by musela mít šanci získat podporu Sněmovny. Prezident plánuje svolat ustavující schůzi dolní komory na začátek listopadu. Tímto krokem chce dát stranám dostatečný časový prostor pro vyjednávání.

Dnes se navíc na Pražském hradě sešli prezident Pavel s lídry zbylých stran, které se dostaly do Sněmovny. Úvodní povolební konzultace čekaly předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, šéfa SPD Tomia Okamuru a také předsedu Motoristů Petra Macinku.

před 1 hodinou

Babiš už má problémy. Potenciální partneři chtějí místa ve vládě, tomu se to nelíbí

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025)

Jednobarevná vláda ANO jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o výsledcích sněmovních voleb a koaličních jednáních. Motoristé sobě si totiž podle něj říkají o přímou vládní účast, zatímco SPD stojí o post předsedy Poslanecké sněmovny, což zřejmě dostane. Lze ale očekávat problémy. „Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Toto ale může platit i pro Motoristy,“ říká Jágr.

Sébastien Lecornu

Politická krize je u konce. Lecornu zveřejnil jména nové vlády, sází na jistotu

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v neděli oznámil klíčové členy svého nového kabinetu, čímž ukončil týdny nejistoty po svém zářijovém jmenování. Lecornu je již pátým premiérem pod prezidentem Emmanuelem Macronem za necelé dva roky. Nová vláda musí řešit složitou rozpočtovou situaci, neboť Lecornův předchůdce François Bayrou padl minulý měsíc při hlasování o nedůvěře.

Vít Rakušan Prohlédněte si galerii

Je to úspěch, pokud Starostové mluvili pravdu. Piráty nakonec předčili i tentokrát

Deset procent a více budeme považovat za úspěch, říkali politici hnutí Starostové a nezávislí, když v sobotu odpoledne přicházeli do volebního štábu, zatímco se hlasy teprve sčítaly. Volební zisk STAN se nakonec zastavil na 11,2 procenta a proměnil se ve 22 poslaneckých mandátů. Starostové tak opět obsadí více křesel než Piráti.

Volební štáb Motoristů

Turek byl po volbách napaden v baru. Člen ochranky skončil v nemocnici

Volební úspěch hnutí Motoristé sobě, kteří získali 13 mandátů a vstoupili do Sněmovny, zakončil Filip Turek nečekaně hořkým zážitkem. Po sobotním vítězství, které zahájil setkáním s exprezidentem Václavem Klausem, se europoslanec vydal slavit do vyhlášeného pražského baru, kde se stal terčem fyzického útoku.

Volební štáb ANO

Babiš nemá zásady. Slovenský scénář ale zatím nehrozí, Fico je oproti němu skutečný zločinec, říká sociolog

Sociolog Aleš Sekot z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co si myslí o volebním úspěchu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho potenciální spolupráci s Motoristy sobě nebo SPD Tomia Okamury. „Opoziční rétorika je pro Okamuru komfortní a přináší mu hlasy. Kdežto kdyby byl ve vládě a musel se vzájemně přizpůsobovat idejím hnutí ANO, ztratil by své přívržence, kteří jsou velmi militantní a nejsou schopni dohlédnout důsledky deklarované, nikoli praktikované politiky,“ říká. Prezidentu Petru Pavlovi popřál, aby se „zachoval jako chlap na svém místě, který do nastalé zmatečné situace vnese ten správný tón.“

Jan Lipavský

Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny opět sehrály klíčovou roli preferenční hlasy, které ve velkém upravovaly pořadí kandidátů. Díky takzvaným kroužkům se do Sněmovny dostali i politici z nečelních míst kandidátních listin. V některých případech však preferenční hlasy paradoxně rozhodly o dvojité porážce i pro předsedy nejsilnějších stran.

Volební štáb Spolu

Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat

Občanští demokraté, lidovci a zástupci TOP 09 se v sobotu sešli v hotelu v centru Prahy, aby společně sledovali výsledky sněmovních voleb. Možná naposledy. Již v průběhu večera začaly prosakovat první informace ohledně nejisté budoucnosti koalice Spolu. Předsedové trojice stran ale nechtěli dopředu odhadovat, zdali bude projekt pokračovat i pro další volby.

Volební štáb Stačilo!

Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotila překvapivý neúspěch komunistické koalice Stačilo, která ve sněmovních volbách nedosáhla ani na pět procent potřebných pro vstup do dolní komory. Promluvila také o potenciální vládě Andreje Babiše s podporou SPD nebo Motoristů. „Uvědomme si jednu důležitou věc – kdo je dnes poslanec za SPD? Už to nejsou jedinci bez známosti, kteří vděčili úspěchu Okamurovi a byli mu tak poslušní. Máme tam Rajchla, Majerovou, Vondráčka, Ševčíka. Ti se mohou chovat více jako neřízené střely,“ zdůraznila.

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025)

Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD

Po jednání s prezidentem Petr Fiala naznačil, že v koalici Spolu by mělo dojít k programovým a personálním změnám. I přes tento záměr však Martin Kupka z ODS v České televizi vyloučil jakékoli roztříštění sil uvnitř koalice. Samotná ODS přitom posunula nadcházející sněm strany o tři měsíce dopředu, na leden, a není jedinou stranou, která po volbách zvažuje personální změny.

Pavel Babiše premiérem nejmenoval, na Hrad dorazil Fiala

Prezident Petr Pavel se od rána schází s lídry vítězných stran, které se po víkendových volbách dostaly do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO volby ovládlo, byl u Pavla jako první, odjel ale bez postu budoucího premiéra.

