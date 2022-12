Pražské pohotovosti zaplnili rodiče s dětmi. Lékaři radí, jak jim pomoci doma

Končící české předsednictví v Radě Evropské unie by Češi ohodnotili v průměru známkou tři. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Hodnocení jako ve škole, tedy od jedničky do pětky, se hodně lišilo podle toho, jakou by respondenti volili politickou stranu. Stoupenci vládních stran vnímají české předsednictví mnohem pozitivněji než voliči obou opozičních hnutí.