Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí

Blíží se volby a všechny tři hlavní televizní stanice, TV Nova, CNN Prima News a Česká televize, se předhánějí, aby získaly do předvolebních debat dva hlavní politické rivaly – Petra Fialu a Andreje Babiše. Tato přímá konfrontace předsedy vlády a lídra koalice SPOLU s předsedou opozičního hnutí ANO zaručuje vysokou sledovanost.
Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro Seznam Zprávy, který byl zaměřen na volební preference, ovlivňují televizní debaty názor dvou třetin lidí, a to i v době sociálních sítí. Čtvrtina dotázaných dokonce uvedla, že pro ně mají debaty „velmi silný“ vliv na to, koho volit. To ukazuje, že politické debaty jsou stále důležitým nástrojem pro ovlivňování veřejného mínění.
TV Nova má už potvrzený atraktivní souboj Fialy s Babišem. Duel se uskuteční ve čtvrtek 2. října a bude ho moderovat Rey Koranteng. CNN Prima News chystá debatu šéfů všech osmi stran na čtvrtek 25. září, kde se Babišova účast zvažuje. Duely s Fialou jsou naplánované na středu 1. října ve 20:15. CNN Prima News chystá ještě jednu zvláštnost. Pár hodin před tím, než se otevřou volební místnosti, vyzpovídá moderátor Libor Bouček ve speciálním vydání pořadu Nový den jednotlivé lídry v osobních rozhovorech.
Největší starosti s podobou předvolebních debat má Česká televize, a to kvůli nejisté účasti favorita voleb Andreje Babiše. Ten totiž naznačil, že se tradiční superdebaty v neděli 28. září nezúčastní. Babiš dlouhodobě kritizuje Českou televizi, kterou označuje za „provládní“. Kvůli tomu také slibuje, že pokud vyhraje, zruší její financování prostřednictvím poplatků a zařadí ji pod státní rozpočet.
Vše vyvrcholilo v lednu 2023, kdy měl Babiš podle lidí z jeho okolí nabýt přesvědčení, že mu Česká televize prohrála prezidentské volby. Tehdy také avizoval, že se duelu s Petrem Pavlem nezúčastní, nakonec ale přišel na poslední chvíli. Za svůj nepovedený výkon pak vinil moderátora Martina Řezníčka, kterého nazval „aktivistickým redaktorem“. Vytkl mu také, že se „drze ptá“, když trvá na odpovědích.
Odpor vůči České televizi ale nemusí být jediným důvodem, proč se Babišovi do debat nechce. Dobře si totiž uvědomuje, že tento formát je jeho slabinou. Neumí souvisle mluvit, neustále skáče z tématu na téma a přepíná mezi češtinou a slovenštinou.
Navíc se často přestane kontrolovat, což je moment, na který Fiala spoléhá. Marketingový tým koalice SPOLU je dodnes přesvědčen, že jim televizní duely v minulých volbách pomohly k vítězství, protože jasně ukázaly rozdíl mezi oběma politiky.
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí
před 2 hodinami
Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině
před 3 hodinami
Jak se Trump zbavuje odpovědnosti: Evropu obviňuje, že financuje Rusku válku proti Ukrajině
před 4 hodinami
Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj
před 6 hodinami
Trump dnes přejmenuje Pentagon
před 7 hodinami
Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí
před 8 hodinami
Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope
před 9 hodinami
Pátek přinese změnu. Počasí se na řadě míst pokazí
včera
Metro nahradí tramvaje. Kvůli stropu na Florenci proběhne další výluka
včera
Diplomaty zasáhla smutná zpráva. Zemřel Karel Komárek
včera
Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu
včera
Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům
včera
Odbory zatím nedosáhly svého. Jurečka nechce státním zaměstnancům přidávat tolik
včera
Tragédie na lanovce v Lisabonu. Vůz se vymkl kontrole, nejméně 15 mrtvých
včera
Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší
včera
Kreml si válku na Ukrajině pochvaluje: Udělali jsme velký skok, vojáci s amputací hrají tenis i na kytaru
včera
Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců
včera
Zemřel legendární italský módní návrhář Giorgio Armani (†91)
včera
Politolog: Rusko nás označuje za nepřátele, ale část voličů hrozbu nevidí. Odchod z NATO by Česko stál bezpečí i stabilitu
včera
Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti
Na náměstí Nebeského klidu v Pekingu proběhla vojenská přehlídka, na níž Čínská lidová osvobozenecká armáda představila špičkovou vojenskou techniku, od nejnovějšího hlavního bojového tanku až po autonomního bojového robota na čtyřech nohách. Podle odborníků byla přehlídka přehlídkou příští generace čínských sofistikovaných a technologicky vyspělých zbraní.
Zdroj: Libor Novák