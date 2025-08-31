Zítra poprvé po dvouměsíčních letních prázdninách usednou školáci do lavic v novém školním roce 2025/26. Mnohé děti se nepochybně budou hned od prvního dne těšit na další volno. Počkají si do konce října, vyplývá z informací uvedených na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Nad rámec víkendů si žáci základních a středních škol poprvé odpočinou od vyučování na konci desátého kalendářního měsíce. Podzimní prázdniny jsou naplánovaný na pondělí 27. a středu 29. října. Je nicméně nutné připomenout, že volno v úterý 28. října zajistí státní svátek, konkrétně půjde o Den vzniku samostatného československého státu.
Dost dlouhé budou na přelomu roku vánoční prázdniny. Začnou totiž už v pondělí 22. prosince 2025 a fakticky potrvají do neděle 4. ledna 2026, tedy rovných 14 dní. Do školy se v novém kalendářním roce půjde poprvé až v pondělí 5. ledna.
Některým šťastlivcům navážou na pololetní prázdniny, které připadají na pátek 30. ledna, rovnou jarní prázdniny. Jako každý rok jsou naplánovány v jednotlivých týdenních turnusech podle okresů či pražských obvodů od 2. února do 15. března.
Poslední prázdniny v průběhu školního roku nastanou během Velikonoc. Ke svátečním dnům, tedy Velkému pátku a Velikonočnímu pondělí, mají žáci navíc volno i ve čtvrtek 2. dubna. Příští letní prázdniny pak potrvají od 1. července do 31. srpna 2026.
Rodiče pak bude nepochybně zajímat, kdy se dozvědí, jak si jejich ratolesti vedou. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 29. ledna 2026, za druhé pololetí pak v úterý 30. června 2026.
Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.
Zdroj: Libor Novák