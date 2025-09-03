Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil

Prezident Petr Pavel si na začátku září vybírá dovolenou. Ve středu o tom informovala Kancelář prezidenta republiky na sociálních sítích. Spolupracovníci hlavy státu nesdělili, kde přesně se Pavel během volna bude vyskytovat.
"Prezident Petr Pavel dnes odjel na soukromou zahraniční cestu. Je po celou dobu ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace," uvedla kancelář ve středu před polednem na sociální síti X.
Pražský hrad neprozradil, kde konkrétně se hlava státu bude v dalších dnech nacházet. Ví se jen, že neopustí Evropu. "Prezident cestuje do členské země EU, ale vzhledem k soukromému charakteru cesty nesděluje KPR konkrétní místa pobytu," dodali Pavlovi spolupracovníci.
Pavel bude mít důležitou roli přibližně za měsíc. V pátek 3. a sobotu 4. října totiž proběhnou volby do Poslanecké sněmovny, po kterých čeká prezidenta přijetí demise současné vlády či jmenování nového kabinetu, jehož složení vzejde z říjnového hlasování a následných povolebních jednání.
Pavel je momentálně ve třetím roce svého prezidentského mandátu. Na Pražském hradě nahradil Miloše Zemana, když v prezidentské volbě v roce 2023 porazil expremiéra Andreje Babiš (ANO).
Zdroj: Libor Novák