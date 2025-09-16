Prezident Petr Pavel plánuje v týdnu před volbami do Poslanecké sněmovny vystoupit s projevem, který by měl být vysílán v hlavním vysílacím čase. Hlavním cílem jeho poselství je uklidnit veřejnost a vyzvat voliče k účasti ve volbách. Zároveň hodlá zdůraznit důvěryhodnost českého volebního systému.
Hradní mluvčí Vít Kolář pro Seznam Zprávy potvrdil, že se jedná o termínu projevu, pravděpodobně v pondělí nebo úterý v týdnu před volbami. Vysílání je domluveno s Českou televizí a jedná se také o stanicích Prima a Nova. Prezidentův projev je naplánován tak, aby nekolidoval s nejdůležitějšími předvolebními duely.
Ačkoli kancelář prezidenta zatím neprozradila celý obsah projevu, je jisté, že Pavel vyzve voliče, aby se zúčastnili voleb. Podle zdrojů má být důležitou součástí jeho poselství ujištění, že český volební systém je důvěryhodný. Cílem je zklidnit obavy z manipulace s hlasy.
Prezident Pavel nehodlá podpořit žádnou konkrétní stranu ani hnutí. Naopak zvažuje zdůraznit, že se při sestavování vlády bude striktně držet ústavních pravidel. Hodlá tak voličům ukázat, že při jmenování premiéra od něj nemají očekávat žádný "podraz" ani "zázrak", ale že bude postupovat v souladu se zákony.
Zatímco se připravuje prezidentský projev, předvolební debaty vrcholí. Česká televize by ráda odvysílala poslední "superdebatu" mezi lídrem koalice SPOLU Petrem Fialou a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, ale Babiš účast v ČT zvažuje. Jeho účast je však potvrzená v duelu s Fialou na Primě ve středu a na Nově ve čtvrtek.
Související
V bezpečí není ani Česko, komentoval Pavel incident s nepřátelskými drony v Polsku
Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům
Aktuálně se děje
před 2 minutami
Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu
před 33 minutami
Zemřel slavný americký herec Robert Redford
před 49 minutami
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
před 1 hodinou
USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem
před 1 hodinou
Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat
před 2 hodinami
"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky
před 3 hodinami
Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum
před 4 hodinami
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
před 5 hodinami
OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze
před 5 hodinami
Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala
před 6 hodinami
Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu
před 8 hodinami
Počasí o víkendu: Vrátí se letní teploty, ale bez tropů
včera
V Polsku zneškodnili dron, který létal nad vládními budovami. Zatkli dva Bělorusy
včera
Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu
včera
Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války
včera
Šéf protiteroristické jednotky: Policie by měla mít možnost číst šifrovanou komunikaci
včera
Ostrá hádka Švédska s Maďarskem: Hroutíte se, vzkázal Orbán Stockholmu. Lžete, opáčil Kristersson
včera
Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci
včera
Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí
včera
Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety
Rusko a Bělorusko zahájily společné vojenské cvičení s názvem Zapad na pozadí rostoucího napětí v regionu. Tyto manévry probíhají na běloruském vojenském cvičišti Borisov a slouží k nácviku obranného scénáře proti fiktivní západní invazi. Ačkoli jsou cvičení ve srovnání s rokem 2021 menšího rozsahu, přesto budí pozornost západních zemí.
Zdroj: Libor Novák