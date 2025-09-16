Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu

Libor Novák

16. září 2025 15:07

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel plánuje v týdnu před volbami do Poslanecké sněmovny vystoupit s projevem, který by měl být vysílán v hlavním vysílacím čase. Hlavním cílem jeho poselství je uklidnit veřejnost a vyzvat voliče k účasti ve volbách. Zároveň hodlá zdůraznit důvěryhodnost českého volebního systému.

Hradní mluvčí Vít Kolář pro Seznam Zprávy potvrdil, že se jedná o termínu projevu, pravděpodobně v pondělí nebo úterý v týdnu před volbami. Vysílání je domluveno s Českou televizí a jedná se také o stanicích Prima a Nova. Prezidentův projev je naplánován tak, aby nekolidoval s nejdůležitějšími předvolebními duely.

Ačkoli kancelář prezidenta zatím neprozradila celý obsah projevu, je jisté, že Pavel vyzve voliče, aby se zúčastnili voleb. Podle zdrojů má být důležitou součástí jeho poselství ujištění, že český volební systém je důvěryhodný. Cílem je zklidnit obavy z manipulace s hlasy.

Prezident Pavel nehodlá podpořit žádnou konkrétní stranu ani hnutí. Naopak zvažuje zdůraznit, že se při sestavování vlády bude striktně držet ústavních pravidel. Hodlá tak voličům ukázat, že při jmenování premiéra od něj nemají očekávat žádný "podraz" ani "zázrak", ale že bude postupovat v souladu se zákony.

Zatímco se připravuje prezidentský projev, předvolební debaty vrcholí. Česká televize by ráda odvysílala poslední "superdebatu" mezi lídrem koalice SPOLU Petrem Fialou a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, ale Babiš účast v ČT zvažuje. Jeho účast je však potvrzená v duelu s Fialou na Primě ve středu a na Nově ve čtvrtek. 

Zdroj: Libor Novák

