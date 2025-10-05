Prezident Pavel zahájil povolební setkání s lídry. Jako první dorazil Babiš

Prezident Petr Pavel zahájí povolební konzultace s lídry politických stran a hnutí, které získaly mandáty v Poslanecké sněmovně. Jako první přišel na řadu šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, s nímž se hlava státu setkala v 9 hodin ráno.
Babiš již v sobotu večer jednal o možné budoucí spolupráci ve Sněmovně se zástupci hnutí Motoristé sobě a SPD. Právě Babiš se hodlá pokusit o sestavení vlády složené z hnutí ANO, kterou by v dolní komoře podporovalo hnutí SPD a také Motoristé sobě.
Následně prezidenta čeká série dalších jednání s představiteli koalice Spolu. Ještě v neděli se setká s předsedou ODS a současným premiérem Petrem Fialou. Poté bude Pavel jednat s předsedou KDU-ČSL Markem Výborným, se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a program uzavře schůzka s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem.
Další část konzultací je v plánu na pondělí. Hlava státu v tento den přijme šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, předsedu SPD Tomia Okamuru a lídra Motoristů sobě Petra Macinka.
Prezident Pavel se již v pátek, po odevzdání svého hlasu, vyjádřil k možnému budoucímu vlivu Andreje Babiše. Na dotaz zahraniční novinářky, jak hodlá vyvážit jeho vliv a současně zajistit, aby Česká republika zůstala pevnou součástí NATO a Evropské unie, odpověděl smířlivě.
Prezident uvedl, že stejně jako Andrej Babiš věří, že silná pozice Česka v EU a NATO představuje nejsilnější záruku bezpečnosti a prosperity země. Zdůraznil, že Babiš již dal jasně najevo, že nehodlá podpořit žádné referendum o Evropské unii a bude i nadále podporovat silný závazek vůči NATO. Pavel vyjádřil naději, že se tato stanoviska stanou pevným základem pro Babišovu budoucí vládu, pokud volby vyhraje a dostane pověření k sestavení nového kabinetu.
Po volbách Pavel napsal na síti X, že vysoká účast v letošních volbách jasně demonstruje zájem občanů o veřejné dění a dokazuje mimořádnou starost občanů o budoucnost naší země. "Všem, kteří k volbám přišli, patří mé poděkování. Chtěl bych také ocenit práci členů okrskových volebních komisí, úřadů a institucí, které zajišťovaly průběh voleb a sčítání hlasů," dodal.
Pogratuloval také hnutí ANO 2011 k vítězství ve volbách a všem politickým stranám, které dosáhly úspěchu. "Výsledky ukazují, že voliči potvrdili jednoznačně převažující prozápadní směřování naší země," doplnil.
Následně zmínil, že ode dneška povede zmíněná jednání o sestavování vlády se stranami, které uspěly ve volbách a překonaly hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. "Přeji si, aby Česká republika měla stabilní vládu, která bude řešit zásadní otázky naší země a bude garantovat prosperitu a bezpečí občanům," doplnil.
