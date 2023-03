Přístup ke covidu se změní. Lékaři budou místo izolace moci doporučovat roušky

Vykázání z domova kvůli domácímu násilí by se mohlo prodloužit z nynějších deseti na 14 dnů. K domácímu násilí by se mělo přihlížet také při rozvodu při svěřování dětí do péče i při vypořádání jmění manželů. Počítá s tím chystaný zákon proti domácímu násilí.