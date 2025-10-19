Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka nevidí důvod, proč by měl hledat náhradu za Filipa Turka v souvislosti s jeho údajnými dřívějšími výroky či vyhrožováním zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Macinka to uvedl v pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Naopak Vít Rakušan, předseda Starostů a ministr vnitra, v téže diskusi prohlásil, že by se Motoristé měli začít chovat jako „parta lidí schopných vládnout“. Podle Rakušana jej uplynulé „dva týdny průserů“ přesvědčily o tom, že Motoristé na vládu „nejsou mentálně zralí“.
Macinka zopakoval, že trvá na svém dřívějším vyjádření a náhradu za Turka nehledá. „Nevím, proč bych to měl dělat, vláda evidentně vzniká. Nemám žádný důvod z Filipa Turka slevovat,“ řekl. Podle něj je Turek nejvýznamnější osobností a ikonou strany. Macinka také odmítl „dehonestační kampaň Deníku N“.
Rakušan na to reagoval, že je jedno, jaký novinář o čem píše, ale podstatné je, jestli se dané činy staly. Domnívá se, že si Motoristé nechtějí připustit, že s takovou minulostí nemůže Turek být ministrem. Rakušan označil Turkovy rasistické příspěvky, údajné hajlování a relativizování utrpení popálené holčičky za „největší děs“, jaký zažil, a jeho reputační problém považuje za objektivní.
Radiožurnál tento týden informoval, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády, a případem se tehdy zabývala policie. Turek tvrdí, že bránil svou tehdejší přítelkyni. Macinka naopak kritizoval únik spisu včetně obrazové dokumentace do médií, což považuje za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.
Rakušan k tomu uvedl, že nechal možný únik ze strany policie prověřit, ale nebyly zjištěny žádné neoprávněné přístupy ke spisu. Podotkl, že spis byl i na Praze 6 kvůli přestupkovému řízení a také na státním zastupitelství. „Od policie nic takového nešlo,“ řekl a dodal, že prověření nechal udělat proto, aby lidé jako Macinka nemohli instituce napadat.
Možné jmenování Petra Macinky ministrem životního prostředí vyvolává rozpaky mezi vědci a ekologickými aktivisty. Nedůvěru budí mimo jiné jeho ostré výroky, například ten o tom, že „poteče zelená krev“. Macinka to v Partii vysvětlil jako reakci na to, že ekologické organizace dlouhé roky blokovaly stavbu přehrady, což vedlo k úmrtím a masivním škodám při povodních. „Proto já emotivně říkám, že možná by mohla téct zelená krev právě těchto lidí, jejichž smyslem existence není ochrana přírody, ale všechno akorát blokovat a komplikovat,“ argumentoval Macinka.
Rakušan na to reagoval, že Motoristé jen provokují. „Provokace je dobrá před volbami. My už ale nevládneme, vy už nejste před volbami, máte vládnout a neděláte nic jiného, než že provokujete zelenou krví, velkým autem a Filip Turek ekoterorem,“ řekl. Vyzval Motoristy, aby se začali chovat jako schopná vládní parta, protože dosud podle Rakušana přesvědčili jen o své mentální nezralosti k vládnutí.
Vicepremiér Vít Rakušan také v Partii zmínil, že současná vláda Petra Fialy by mohla být ochotná jednat o formě předložení rozpočtu na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci nebo lednu. „Evidentně se situace změnila, budeme se bavit o tom, aby tato vláda dostála veškeré své odpovědnosti,“ uvedl s tím, že vznikající kabinet rozpočet zjevně nemá připraven.
Napětí v Karibiku eskaluje, jelikož Donald Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele a Nicolás Maduro na to reaguje hromaděním vlastních ozbrojených sil. Spojené státy posilují své jednotky v regionu a tento týden poslaly bombardéry B-52 k přeletu podél venezuelského pobřeží. Maduro na americké aktivity reaguje přemisťováním vojsk, mobilizací „milionů“ příslušníků milice a kritizuje americkou činnost v oblasti. Jde o jasný projev vzdoru autoritářského vůdce, zatímco se oba prezidenti nacházejí ve slepé uličce.
Zdroj: Libor Novák