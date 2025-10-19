Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.
Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka nevidí důvod, proč by měl hledat náhradu za Filipa Turka v souvislosti s jeho údajnými dřívějšími výroky či vyhrožováním zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Macinka to uvedl v pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Naopak Vít Rakušan, předseda Starostů a ministr vnitra, v téže diskusi prohlásil, že by se Motoristé měli začít chovat jako „parta lidí schopných vládnout“. Podle Rakušana jej uplynulé „dva týdny průserů“ přesvědčily o tom, že Motoristé na vládu „nejsou mentálně zralí“.

Macinka zopakoval, že trvá na svém dřívějším vyjádření a náhradu za Turka nehledá. „Nevím, proč bych to měl dělat, vláda evidentně vzniká. Nemám žádný důvod z Filipa Turka slevovat,“ řekl. Podle něj je Turek nejvýznamnější osobností a ikonou strany. Macinka také odmítl „dehonestační kampaň Deníku N“.

Rakušan na to reagoval, že je jedno, jaký novinář o čem píše, ale podstatné je, jestli se dané činy staly. Domnívá se, že si Motoristé nechtějí připustit, že s takovou minulostí nemůže Turek být ministrem. Rakušan označil Turkovy rasistické příspěvky, údajné hajlování a relativizování utrpení popálené holčičky za „největší děs“, jaký zažil, a jeho reputační problém považuje za objektivní.

Radiožurnál tento týden informoval, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády, a případem se tehdy zabývala policie. Turek tvrdí, že bránil svou tehdejší přítelkyni. Macinka naopak kritizoval únik spisu včetně obrazové dokumentace do médií, což považuje za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Rakušan k tomu uvedl, že nechal možný únik ze strany policie prověřit, ale nebyly zjištěny žádné neoprávněné přístupy ke spisu. Podotkl, že spis byl i na Praze 6 kvůli přestupkovému řízení a také na státním zastupitelství. „Od policie nic takového nešlo,“ řekl a dodal, že prověření nechal udělat proto, aby lidé jako Macinka nemohli instituce napadat.

Možné jmenování Petra Macinky ministrem životního prostředí vyvolává rozpaky mezi vědci a ekologickými aktivisty. Nedůvěru budí mimo jiné jeho ostré výroky, například ten o tom, že „poteče zelená krev“. Macinka to v Partii vysvětlil jako reakci na to, že ekologické organizace dlouhé roky blokovaly stavbu přehrady, což vedlo k úmrtím a masivním škodám při povodních. „Proto já emotivně říkám, že možná by mohla téct zelená krev právě těchto lidí, jejichž smyslem existence není ochrana přírody, ale všechno akorát blokovat a komplikovat,“ argumentoval Macinka.

Rakušan na to reagoval, že Motoristé jen provokují. „Provokace je dobrá před volbami. My už ale nevládneme, vy už nejste před volbami, máte vládnout a neděláte nic jiného, než že provokujete zelenou krví, velkým autem a Filip Turek ekoterorem,“ řekl. Vyzval Motoristy, aby se začali chovat jako schopná vládní parta, protože dosud podle Rakušana přesvědčili jen o své mentální nezralosti k vládnutí.

Vicepremiér Vít Rakušan také v Partii zmínil, že současná vláda Petra Fialy by mohla být ochotná jednat o formě předložení rozpočtu na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci nebo lednu. „Evidentně se situace změnila, budeme se bavit o tom, aby tato vláda dostála veškeré své odpovědnosti,“ uvedl s tím, že vznikající kabinet rozpočet zjevně nemá připraven.  

Je to úspěch, pokud Starostové mluvili pravdu. Piráty nakonec předčili i tentokrát

Deset procent a více budeme považovat za úspěch, říkali politici hnutí Starostové a nezávislí, když v sobotu odpoledne přicházeli do volebního štábu, zatímco se hlasy teprve sčítaly. Volební zisk STAN se nakonec zastavil na 11,2 procenta a proměnil se ve 22 poslaneckých mandátů. Starostové tak opět obsadí více křesel než Piráti.
Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka nevidí důvod, proč by měl hledat náhradu za Filipa Turka v souvislosti s jeho údajnými dřívějšími výroky či vyhrožováním zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Macinka to uvedl v pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Naopak Vít Rakušan, předseda Starostů a ministr vnitra, v téže diskusi prohlásil, že by se Motoristé měli začít chovat jako „parta lidí schopných vládnout“. Podle Rakušana jej uplynulé „dva týdny průserů“ přesvědčily o tom, že Motoristé na vládu „nejsou mentálně zralí“.

"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP

Hradčanské náměstí v neděli odpoledne zaplnili demonstranté, kteří protestovali proti možnému obsazení Ministerstva životního prostředí (MŽP) hnutím Motoristé sobě. Dav skandoval „Macinku nechceme!“ a nesl transparenty s hesly jako „Změň systém, ne klima“ nebo „Nechte stromy žít“. Akci svolalo celkem jedenáct ekologických organizací, mezi nimiž nechyběly Hnutí Duha, Greenpeace a Fridays for Future.

Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil

Nedělní diskuzní pořad Otázky Václava Moravce vyústil v tak ostrou hádku mezi hosty, že se moderátor Václav Moravec rozhodl jej předčasně ukončit. Důvodem byla nekonstruktivní debata, během níž se hosté začali vzájemně překřikovat a nebrali ohledy na slova moderátora. Moravec na závěr prohlásil: „Nerespektujete otázky moderátora. Tato debata je už tedy zbytečná, proto ji předčasně ukončuji.“ Omluvil se divákům a vyjádřil naději v konstruktivní diskuzi v příštím vydání. 

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze

Spojené státy americké oznámily, že obdržely „důvěryhodné zprávy“ o tom, že Hamás plánuje „bezprostřední“ útok namířený proti civilistům v Gaze. Podle amerického ministerstva zahraničí by takový útok představoval „přímé a závažné“ porušení dohody o příměří zprostředkované USA.

Muzeum Louvre

Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami

Světově proslulé muzeum Louvre v Paříži se v neděli stalo terčem loupeže, při které ozbrojení lupiči odnesli historické šperky. Muzeum, které je nejnavštěvovanější na světě, muselo být z „výjimečných důvodů“ na celý den uzavřeno. K loupeži došlo v ranních hodinách, ačkoli muzeum bylo už otevřeno.

Válka v Izraeli

Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy

Izraelské nálety zasáhly Rafáh v jižní části Pásma Gazy, a to i přes křehké příměří zprostředkované Spojenými státy. Izraelská a regionální média hlásí, že mezi izraelskými silami a Hamásem došlo k obnovení střetů. Izraelský veřejnoprávní vysílatel Kan uvedl, že letectvo zasáhlo cíle v Rafáhu.

Záporožská jaderná elektrárna

Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří

V Ruskem okupovaném areálu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny probíhají opravy energetických sítí. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) bylo v oblasti vyhlášeno „lokální příměří“, aby mohly složité opravy poškozených vedení proběhnout. Obě strany konfliktu přistoupily ke konstruktivní spolupráci s IAEA, aby se kritický plán mohl realizovat.

Su-25 ruského letectva

Ruské síly postupují na Ukrajině díky masivnímu leteckému bombardování

Ruské jednotky stále pomalu postupují na několika úsecích dlouhé frontové linie na Ukrajině. Děje se tak navzdory opakovaným výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k zmrazení bojů podél stávajících linií. Trump po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu prohlásil, že by obě strany měly „zůstat tam, kde jsou“.

Gaza

Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové

Ani ruiny známých budov už v Gaze neposkytují orientaci. Například Noor Abed musel použít GPS, aby se dostal zpět do místa, kde dříve bydlel. Z jeho někdejší čtvrti ve městě Gaza jsou teď jen písečné duny. Třicetipětiletý bývalý softwarový inženýr se uchýlil do stanu, který si postavil ve zničeném kampusu univerzity Al-Azhar, jež se proměnila v provizorní uprchlické centrum.

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel

Během srpnového setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se ruský prezident Vladimir Putin dlouze věnoval postavám ze středověké a raně moderní historie. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na anonymní zdroje. Putin údajně Trumpovi přednesl obsáhlou přednášku o středověkých ruských knížatech, jako byli Rurik nebo Jaroslav Moudrý, a také o kozáckém vůdci ze 17. století, Bohdanu Chmelnickém.

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří

Jedno slovo vyčnívá v popisu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ohledně jeho poslední návštěvy centra americké moci. Svůj rozhovor s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě označil na sociální síti X jako „přímočarý“. Avšak k pochopení toho, že setkání nebylo takové, jaké ukrajinská strana očekávala, není nutné slovní popis zkoumat do hloubky.

Rusko, Kreml

Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce

Kvůli rostoucí nespokojenosti veřejnosti, kterou způsobilo zvýšení daní a pokračující válka na Ukrajině, se Kreml rozhodl pro taktický plán. Chce odvolat nepopulární regionální gubernátory, aby odvedl pozornost Rusů a vytvořil iluzi změn před parlamentními volbami plánovanými na září 2026. Tato taktika je založena na tom, že gubernátoři v Rusku často slouží jako „hromosvody“ místního hněvu, což se Putinova administrativa snaží využít.

Demonstrace, ilustrační foto

V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí

Koalice No Kings (Žádní králové) svolává na sobotu k protestům miliony lidí. Očekává se, že se akce uskuteční na více než 2500 místech napříč Amerikou, od velkých měst až po malá venkovská sídla. Účelem těchto masových demonstrací je vyslat jasný vzkaz, že Donald Trump není král, a postavit se proti tomu, co organizátoři vnímají jako narůstající autoritářství v jeho administrativě.

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nevyhýbal komentáři k Trumpově výzvě, že by se Ukrajina a Rusko měly „zastavit tam, kde jsou“ a zahájit jednání. Zelenskyj sice s touto myšlenkou vyjádřil souhlas, ale zároveň důrazně připomněl, že válku nezahájila Ukrajina a zastavit by ji měla ta strana, která ji začala.

Lodní doprava, ilustrační foto

Trump zhatil historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění

Rozhodné diplomatické akce Spojených států, které osobně vedl prezident Donald Trump, zhatily historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění lodní dopravy. Klíčové jednání Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně skončilo v pátek rozhodnutím odložit celou věc o rok, jelikož Saúdská Arábie s podporou Ruska prosadila přerušení.

Napětí v Karibiku eskaluje. Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele, Maduro mobilizuje armádu

Napětí v Karibiku eskaluje, jelikož Donald Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele a Nicolás Maduro na to reaguje hromaděním vlastních ozbrojených sil. Spojené státy posilují své jednotky v regionu a tento týden poslaly bombardéry B-52 k přeletu podél venezuelského pobřeží. Maduro na americké aktivity reaguje přemisťováním vojsk, mobilizací „milionů“ příslušníků milice a kritizuje americkou činnost v oblasti. Jde o jasný projev vzdoru autoritářského vůdce, zatímco se oba prezidenti nacházejí ve slepé uličce. 

