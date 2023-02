Rozdíl mezi Zemanem a Pavlem po zvolení? Zásadní, dosluhující prezident se držel v ústraní, nový je aktivní

Miloš Zeman:

- Zeman byl poprvé zvolen hlavou státu ve druhém kole přímé prezidentské volby, které se konalo 25. a 26. ledna 2013. Své vítězství komentoval na improvizované tiskové konferenci v pražském Top hotelu, kde mimo jiné poděkoval svým voličům a ocenil i svého soupeře Karla Schwarzenberga (TOP 09) a aktivitu všech voličů. Uvedl, že jako přímo zvolený prezident chce být hlasem všech občanů. Zdůraznil zároveň, že chce zastupovat "dolních deset milionů". Řekl také, že své plány v prezidentském úřadu představí po složení slibu ve vystoupení před zákonodárci.

- Bezprostředně po zvolení vystoupil Zeman dvakrát v televizi, poprvé již vpodvečer 26. ledna ve veřejnoprávní České televizi. Tam například řekl, že by se měly co nejdříve konat předčasné volby, protože vláda Petra Nečase (ODS) se podle jeho názoru opírá o stranu LIDEM, kterou nikdo nevolil (vznikla po rozštěpení Věcí veřejných). Zeman v ČT také kritizoval amnestii vyhlášenou jeho předchůdcem Václavem Klausem. Pozornost pak vzbudila nahrávka Zemanova příchodu do televize, která unikla na internet a na níž tehdy nově zvolený prezident zavrávoral na schodu a poté se dožadoval popelníčku.

- Podruhé vystoupil Miloš Zeman po zvolení hlavou státu v neděli 27. ledna 2013, a to v diskusním pořadu Partie v televizi Prima family. Mimo jiné řekl, že chce s politickými stranami jednat o zákoně o majetkových přiznáních a opatřeních na podporu investic do české ekonomiky nebo úpravě volebního systému. Uvedl také, že zřejmě bude bydlet na Pražském hradě, a zopakoval svůj předvolební slib, že nehodlá udělovat amnestie ani milosti, chtěl by ale obnovu procesu s doživotně odsouzeným vrahem Jiřím Kajínkem (kterému nakonec dal milost v květnu 2017).

- Po rozhovoru na Primě family Zeman odjel na odpočívat na svou chalupu v Novém Veselí na Žďársku, kde zůstal až do čtvrtka 31. ledna, kdy se vpodvečer do Prahy na jednání celorepublikového předsednictva Strany práv občanů - zemanovců (SPOZ). O den později pak začal úřadovat ve své kanceláři v Loretánské ulici nedaleko Pražského hradu, kterou využíval již během předvolební kampaně. V průběhu dne absolvoval několik schůzek a jednání. Jako první za ním přišli ředitel prezidentské kanceláře Jiří Weigl a šéf Správy Pražského hradu Ivo Velíšek, následovali ředitel prezidentského protokolu Jindřich Forejt nebo vlivný právník blízký sociální demokracii Miroslav Jansta či stínový ministr ČSSD pro místní rozvoj Petr Hulinský.

- Intenzivnější program pak Zeman absolvoval až v dalším týdnu, kdy se nejprve v úterý 5. února na Pražském hradě se sešel se svým předchůdcem v úřadu Václavem Klausem a vpodvečer pak přijal předsedu vlády a ODS Petra Nečase, proti jehož kabinetu se v kampani ostře vymezoval. O den později dvě a půl hodiny jednal s šéfem ČSSD Bohuslavem Sobotkou a v následujících dnech přijal i některé další politiky včetně tehdejšího ministra zahraničí a svého soupeře z finále prezidentské volby Karla Schwarzenberga.

Petr Pavel:

- Také Pavel byl zvolen prezidentem ve druhém kole přímé volby, konalo se letos 27. a 28. ledna. Podobně jako Zeman o deset let dříve i Pavel bezprostředně po vyhlášení výsledků vystoupil s projevem před svými příznivci, ovšem na připraveném pódiu. Řekl, že Češi si zaslouží zemi, která se nebude vyznačovat blbou náladou, ale bude republikou pohody. Poděkoval také všem voličům včetně těch, kteří podpořili jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO). Doplnil, že v této zemi nevidí poražené voliče. Do jeho štábu dorazila s gratulací i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

- Ještě v sobotu 28. ledna večer poskytl Pavel rozhovor České televizi, který se vysílal živě z Národního muzea v Praze. Zvolený prezident v mimo jiné řekl, že je připraven jmenovat ministrem Petra Hladíka (KDU-ČSL), jehož nominací odmítá dosavadní hlava státu, nebo že by se obrátil na Nejvyšší správním soud, pokud by Zeman dopředu jmenoval nového předsedu Ústavního soudu. Pavel se také vymezil vůči Zemanovi, podle něj za jeho éry utrpěla vážnost prezidentského úřadu. Uvedl také, že by chtěl fungování prezidentského úřadu pojmout civilněji.

- V neděli 29. ledna Petr Pavel v televizi CNN Prima News a také na Nově, kromě toho si telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který poděkoval za podporu Ukrajiny po napadení Ruskem a pozval Pavla na návštěvu. Na Primě zvolený český prezident třeba řekl, že pravděpodobně jmenuje soudci státní zástupce Petra Babku a Marka Bodláka, které Zeman odmítl jmenovat. V rozhovoru pro Novu třeba uvedl, že bude požadovat na Pražském hradě audit, ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března.

- Pracovní týden po zvolení vyplnil Pavel mnoha schůzkami, už v pondělí 30. ledna si také telefonoval s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, což vyvolalo nelibost v Pekingu. Čínkou kritiku odmítl premiér Petr Fiala (ODS), pode jehož slov si v ČR sami rozhodujeme, s kým si zavoláme a s kým se budeme potkávat. V pondělí se Pavel také setkal s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) nebo ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou, kterého podle svého dřívějšího vyjádření plánuje co nejdříve jmenovat generálem, což nynější Zeman opakovaně odmítl

- V úterý 31. ledna se Pavel se svým týmem přesunul do Hrzánského paláce, který mu poskytl k užívání premiér. Setkal se s poradcem pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem, se kterým jednal o koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky, nebo prezidentskou kandidátka Danuší Nerudovou, jež ho podpořila ve druhém kole volby, či šéfem Knihovny Václava Havla Michaelem Žantovským. Na schůzce s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) mluvil Pavel o policii, vládní strategii pomoci regionům nebo o pomoci ukrajinským uprchlíkům, dotkli se i otázky bezpečnostních kontrol na Pražském hradě.

- První únorový den vyšlo několik rozhovorů s Pavlem: pro BBC, list Financial Times (FT), ale i český Blesk.cz. Britské stanici budoucí český prezident například řekl, že Ukrajina si zaslouží stát se po konci války s Ruskem členem NATO a zopakoval svou podporu zbrojním dodávkám Kyjevu, jako tabu nevnímá ani poskytnutí bojových letounů. Pro FT uvedl, že Čína není přátelskou zemí a není kompatibilní se západními demokraciemi. Země EU by se proto podle něj měly zbavit veškerých iluzí o ní. Blesku pak řekl, že by byl ochotný se setkat s tibetským dalajlamou i představiteli hongkongské opozice.

- Postupně se také začal chystat Pavlův nástup na Pražský hrad, ve středu 1. února požádala budoucí šéfka Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Jana Vohralíková současného vedoucího Vratislava Mynáře o vybrané dokumenty. Pavel se také ve středu setkal s předsedy obou parlamentních komor Milošem Vystrčilem (ODS) a Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a premiérem Fialou (ODS). Naopak ještě nebyla domluvena schůzka s končícím prezidentem Zemanem, budoucí a současný prezident se nemohli shodnout na tom, kdo by ji měl iniciovat.

- Ve čtvrtek se Petr Pavel sešel se šéfem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslavem Kalou, se kterým hovořil o možném auditu v prezidentské kanceláři, a s policejním prezidentem Martinem Vondráškem, se kterým probral ochranu hlavy státu i bezpečnostní kontroly na Pražském hradě. Tým budoucího prezidenta tak potvrdil, že náčelníkem vojenské kanceláře Hradu se stane brigádní generál Radek Hasala. V rozhovoru pro Deutsche Welle nově zvolený český prezident mimo jiné zopakoval, že státy NATO by měly uvažovat o dodávkách stíhaček Ukrajině.

- V pátečním rozhovoru pro Bloomberg TV budoucí český prezident řekl, že jediným omezením zbrojních dodávek Ukrajině by mělo být, že se Kyjevu nebudou posílat jaderné zbraně. Na popolední tiskové konferenci pak Pavel uvedl že se současnou hlavou státu sejdou v pondělí 13. února na zámku v Lánech. Pavel Zemanovi nabídl termín, který prezident akceptoval. Pavel také potvrdil svou cestu do Karlovarského kraje 15. a 16. února, po níž se zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, kde očekává i setkání s lídry zemí.