Rýsuje se vláda ANO, SPD a Motoristů, řekl Pavel po jednání s lídry

Libor Novák

6. října 2025 12:46

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Po ukončení série jednání s lídry stran se prezident Petr Pavel vyjádřil ke směřování budoucí vlády. Ocenil, že rozhovory byly vedeny otevřeně, věcně a korektně. Podle něj se projednávaly programové priority, stejně jako představy stran o jejich účasti v kabinetu.

Prezident potvrdil, že aktuálně existuje zájem o koaliční vládu složenou ze tří stran, konkrétně ANO, SPD a Motoristů. Zdůraznil, že právě na tomto půdorysu může nová vláda vzniknout.

Lídři potenciálních vládních stran se zároveň s prezidentem dohodli na diskrétnosti. Nebudou ventilovat pracovní verze ani další detaily z probíhajících jednání do médií.

Prezident Pavel dále vysvětlil, kdy je možné pokročit k oficiálnímu pověření vítěze voleb. „Až strany, které budou tvořit budoucí vládu, dospějí k tomu, že se shodly na programových průnicích, na personálním obsazení a na tom, že chtějí vládu stvořit, poté není třeba zdržovat a je možné vítěze voleb pověřit jednáním o sestavení vlády,“ prohlásil Pavel.

Zároveň se prezident dotkl i tématu pozice Tomia Okamury (předseda SPD) ve vztahu k mezinárodní politice. Prezident uvedl, že on i Okamura navzájem dobře znají své postoje k NATO a EU, a proto nebylo potřeba toto téma dlouze rozebírat. 

V neděli na tiskové konferenci Pavel pogratuloval vítěznému hnutí ANO a poděkoval občanům za vysokou volební účast. Podle něj výsledky voleb potvrdily, že „si většina občanů nepřeje extrémní názory a přeje si zachování prozápadní orientace země“.

Podle Pavla je prozatím předčasné kohokoliv pověřit sestavením vlády. K tomu dojde, až se začne rýsovat stabilní půdorys, který by měl reálnou šanci získat důvěru Sněmovny. Prezident také vysvětlil, že nová vláda bude moci být jmenována až poté, co ta stávající podá demisi, což se nestane dříve než po ustavující schůzi nové Sněmovny, zhruba začátkem listopadu.

Prezident informoval, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš potvrdil, že pokud bude pověřen sestavením vlády, vyřeší svůj střet zájmů v souladu se zákonem. Babiš mu prý naznačil několik možností, které jsou podle Pavla „cestou k tomu, aby dostál liteře zákona“. Konkrétní možnosti však prezident odmítl komentovat.

Petr Pavel nechtěl hovořit o „červených liniích“ při jmenování ministrů, jelikož tento termín podle něj „vzbuzuje averzi“. Zdůraznil však hlavní prioritu, kterou je prozápadní směřování země.

„Musíme být sebevědomým členem EU i NATO,“ prohlásil prezident. Prostor před jmenováním vlády by teď měly strany využít k tomu, aby si vyjasnily obsazení vedení Sněmovny a míst ve vládě. 

Volby do Poslanecké sněmovny ovládlo hnutí ANO, když získalo 34,51 procenta všech odevzdaných hlasů. Na základě kompletních výsledků, které byly sečteny až pozdě v noci, tak bude mít hnutí ve Sněmovně celkem 80 poslanců.

Do dolní komory parlamentu se probojovalo celkem šest politických subjektů. Druhé místo obsadila koalice Spolu se ziskem 23,36 procenta hlasů, což pro ni znamená 52 poslaneckých křesel. Na třetí příčce se umístilo hnutí STAN s 11,23 procenta, jež získalo 22 mandátů.

Následovala strana Piráti, která si připsala 8,97 procenta hlasů, a může se těšit na 18 zástupců ve Sněmovně. Hnutí SPD obdrželo 7,78 procenta a získalo 15 křesel. Posledním úspěšným uskupením se stali Motoristé sobě, kteří s 6,77 procenta obsadí 13 míst.

Celkové sčítání všech hlasů bylo dokončeno až v neděli v časných ranních hodinách, konkrétně okolo druhé hodiny. Voleb se zúčastnilo 68,95 procenta oprávněných voličů z přibližně 8,25 milionu. Tato účast představuje třetí nejvyšší zaznamenanou hodnotu v historii sněmovních voleb od vzniku České republiky.

před 2 hodinami

Co píší ve světě o volbách? Všímají si Pavlova postoje k NATO a EU

Petr Pavel volí ve volbách do Poslanecké sněmovny

Co píší ve světě o volbách? Všímají si Pavlova postoje k NATO a EU

Prezident Petr Pavel v neděli po parlamentních volbách prohlásil, že při jmenování příštího premiéra a vlády budou klíčovými faktory silné prozápadní směřování a ochrana demokratických institucí. Zdůraznil tak, že prioritou zůstává členství v NATO a Evropské unii, všímá si zahraniční tisk.
Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025) Komentář

Vládní dilema Andreje Babiše: Musí se rozhodnout, zda bude ANO pravicové nebo levicové

Hnutí ANO 2011 s přehledem ovládlo letošní volby do Poslanecké sněmovny. Politický projekt velkopodnikatele Andreje Babiše získal 34,5 % hlasů, což jen těsně zaostalo za rekordním ziskem ODS z před 19 lety. I tak jde o druhý nejlepší výsledek v historii samostatné České republiky. Rozložení sil v dolní parlamentní komoře navíc Babišovi patrně umožní získat pohodlnou podporu pro budoucí vládní kabinet. Jakým směrem se bude ubírat jeho praktická politika, především z ekonomického hlediska, však zůstává velkou neznámou.

