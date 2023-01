Situace v zemi není dobrá. Hodně se štěpíme v názorech, řekl Pavel a zvolil sebe

Obklopen novináři v malé místnosti obecního úřadu v Černoučku na Litoměřicku dnes vhodil hlas do urny kandidát na prezidenta a jeden z favoritů volby Petr Pavel. Jeho cílem je postup do druhého kola volby a úspěch v něm. Pavel to řekl novinářům, když odvolil. Volil sebe. Chtěl by, aby současné prezidentské volby přinesly návrat ke komunikaci mezi lidmi a skupinami s rozdílnými názory.