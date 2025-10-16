Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka

Tereza Marešová

16. října 2025 13:16

Doubravka Olšáková
Doubravka Olšáková Foto: Osobní archiv respondenta

Francouzská vláda se opět otřásá poté, co její poslední premiér Sébastien Lecornu odevzdal minulé pondělí svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi, aby jej tentýž Macron minulý pátek večer jmenoval novým premiérem a pověřil sestavením vlády. Jakým směrem se bude francouzská politická situace ubírat dál, pro EuroZprávy.cz uvedla historička a politoložka z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Doubravka Olšáková 

Francouzská vládní krize začala ve chvíli, kdy Emmanuel Macron vyhlásil předčasné volby kvůli neúspěchu jeho strany při volbách do Evropského parlamentu. Co podle vás jeho neúspěch způsobilo?

Důvodů bylo několik. V prvé řadě už tehdy - a vlastně i teď - Macron bojuje s tím, že jeho „centristický projekt“ se v průběhu jeho druhého volebního období vyprázdnil. Liberální ekonomika, kterou v jeho podání doprovázel progresivní evropský étos, přestala fungovat, když se kvůli inflaci, energetické krizi a plíživému zvyšování daní výrazně zhoršila životní úroveň středních vrstev. Veřejnost potřebovala uklidnit a pocit sociální jistoty, ovšem Macron musel otevřít několik nepopulárních sociálních reforem, včetně důchodové reformy, což vyhnalo Francouze do ulic.

K tomu musíme přičíst, že krajní pravice prošla ve Francii v tomto mezidobí fází normalizace, tj. přestala být stigmatizovaná a její nacionalistický diskurs se stal integrální součástí politické diskuse ve Francii. Tím se na pravici zrodila velmi silná a stabilní politická síla, která se stala vyzyvatelem establishmentu, a kromě svých tradičních voličů dokázala najednou oslovit i protestní voliče nebo rozhněvané středové voliče či mladé voliče. Macronův střed tak byl Národním sdružením tlačen více doleva, kde jej ale blokuje radikalizovaná levice, která dokázala vytvořit silnou platformu pod vedením Jeana-Luca Mélenchona.

Překvapivé hlasování v předčasných volbách přineslo patový výsledek — žádný blok nezískal dostatek k tomu, aby mohl účinně vládnout. Opoziční poslanci potopili dva premiéry, Michela Barniera a Françoise Bayroua, kvůli jejich pokusům omezit veřejné výdaje a zkrotit rostoucí francouzský dluh a rozpočtový schodek. Veřejnost si škrty nepřeje, zdá se ovšem, že pro Francii se její dluh začíná stávat neúnosným. Co mohou francouzští politici v takovéto situaci dělat?

Situace ve Francii je skutečně patová a mimořádně složitá. Francouzští politici tak můžou volit mezi třemi možnostmi, přičemž každá z nich je politicky velmi riskantní. Tu první můžeme nazvat politikou fiskální iluze, kdy Francie bude pokračovat ve stávajícím trendu sociálních jistot a nereforem, která ovšem povede ke zvyšování zadluženosti, takže udržitelnost systému bude stát na různých tricích kdy a kam převádět v rozpočtu jednotlivé položky tak, aby rozpočet působil lépe a vyrovnaněji. Tahle strategie spoléhá na to, že EU i Evropská centrální banka postupují vůči Francii opatrně a prozatím nepřistoupí k radikálním krokům. Tato cesta je ale dlouhodobě neudržitelná, čehož jsou si ve Francii vědomi všichni.

Druhá cesta, kterou se Macron snaží marně prosadit už více než rok, je ustavení vlády shora, tedy něco jako úřednického kabinetu, který bude pomalu a bez velkých rétorických gest provádět minimální fiskální konsolidaci díky otevřené podpoře středu a menšinové podpoře vpravo i vlevo. U ní je problém v tom, že si oba velké bloky – ten pravicový i levicový – myslí, že se jedná o nelegitimní postup, který obchází výsledky voleb z července 2024.

Poslední možností je pak ve Francii otevřít celonárodní debatu o prioritách státu a získat silný politický mandát k realizaci zásadní transformace francouzského státu i systému. Současná krize je totiž především krizí francouzského modelu prosperity, který stojí na vysoké veřejné spotřebě, silném sociálním státu a slabé produktivitě soukromého sektoru. Mám za to, že toto byla i hlavní myšlenka za projevem Emmanuela Macrona v červnu 2024, kdy rozpustil Národní shromáždění.

Macronovi odpůrci požadovali jasné signály, že dojde k odklonu od předchozích politik prezidenta. Jaká prezidentova rozhodnutí mu přinesla tuto nepopularitu?

Macron neztratil popularitu a politickou podporu kvůli jednomu skandálu nebo špatnému rozhodnutí, ale kvůli dlouhé řadě různých politických kroků, které veřejnost vnímala jako technokratické, arogantní a necitlivé vůči sociální realitě. Ať už šlo o tvrdé potlačení protestů žlutých vest v letech 2018-2019, o reformu důchodového systému z roku 2023 či zrušení daně z majetku, která měla sice do Francie přitáhnout investory, ale veřejnost ji pochopila jako dar těm nejbohatším, díky čemuž získal Macron svou přezdívku „prezident bohatých“.

Problémem je v očích mnohých i výrazné angažmá Macrona na mezinárodní scéně, kde sehrál v posledním roce v Evropě klíčovou roli. Jeho kritici mu totiž vyčítají, že se více soustředil na evropskou politiku než na sociální realitu vlastní země.

U politiků a poslanců je pak Macron nepopulární z toho důvodu, že často obcházel tradiční parlamentní procedurální postupy a moc soustředil do úzkého okruhu kolem Elysejského paláce. Jeho kritici tak mluví o „vertikální páté republice“, kterou Macron prosazuje: centralizovanou, s omezeným prostorem parlamentu pro schvalování zákonů, kde prezident disponuje silnou autoritou a Elysejský palác určuje celonárodní strategii a vláda i parlament ji pouze uvádějí do praxe.

Poslední premiér Lecornu v pátek slíbil, že se zdrží použití kontroverzního ústavního mechanismu, který vládě umožňuje prosazovat zákony bez hlasování parlamentu — ale tento slib mnohé neuspokojil. Co by dle vašeho názoru francouzské obyvatele v této situaci uspokojilo?

Francouzi si přejí takovou politickou scénu, která by je reprezentovala, ne takovou, co jim pouze vládne a říká, co mají dělat a kde mají šetřit. A byl to paradoxně Macron, kdo jim tuto cestu v minulosti už ukázal, když spustil Velkou národní debatu (Grand Débat National) po protestech žlutých vest v roce 2019. Tehdy se uskutečnila na lokálních setkáních, kterých bylo více než deset tisíc, či na online platformách, diskuse s občany o čtyřech hlavních okruzích: zdanění a veřejné výdaje, organizace veřejných institucí, ekologická transformace a demokracie a občanství.

Po analýze všech žádostí slíbil Macron daňové úlevy pro nižší třídy, snížení počtu poslanců, zjednodušení byrokracie a větší decentralizaci, ovšem většina z toho zůstala pouze na papíře. Odtud také pramení velká deziluze a zklamání veřejnosti z Macronovy vlády. Macron ten obrovský sociální kapitál po roce 2020 promrhal a příslib jakékoliv změny je už v jeho podání jen stěží uvěřitelný.

Na serveru Politico se objevila informace, že mnozí zákonodárci blízcí Macronovi se domnívají, že prezident záměrně vyvolává chaos, aby připravil cestu pro krajně pravicové Národní sdružení k převzetí moci — čímž by si sám vytvořil příležitost k návratu v roce 2032. Je toto podle vás reálná možnost? Pokud ano, jaký profit by Macronovi přinesla?

Jakkoliv je taková myšlenka spekulativní a vlastně i strašně cynická, Macronovo zahrávání si s ohněm má určitou logiku, nejen proto, že on sám rád riskuje – viz rozpuštění Národního shromáždění v červnu 2024, k němuž fakticky nebyl žádný důvod, ale i proto, že má svůj historický předobraz nejen v de Gaullovi, v němž se shlíží, ale třeba i ve Françoisi Mitterandovi. Právě Mitterand v 80. letech toleroval vzestup Národní fronty, protože tříštila pravici, čímž posilovala levici a díky tomu i jeho pozici uvnitř systému. Macronova normalizace Národní fronty na politické scéně může být v podstatě variací na tuto politiku.

Osobnostně je pak Macron charakterizován jako politik, který sám sebe vidí jako reformátora, jenž – stejně jako de Gaulle – stojí nad tradičním stranictvím a jeho historickou misí je modernizace Francie. Ostatně de Gaulle se vrátil do čela Francie po 12 letech, v době největšího chaosu. Tato strategie je nicméně riskantní, protože pokud Macron kalkuluje s tím, že se krajní pravice či levice vládnutím zkompromituje, pak příklad Giorgie Meloniové jej varuje, že se může stát pravý opak. Macron by pak rychle přestal být vnímán jako zachránce Páté republiky a do dějin by se zapsal jako ten, kdo stál na počátku přechodu francouzské Páté republiky k postrepublikánské éře.

Macron by mohl jmenovat dalšího premiéra ze svého okruhu — byl by to už jeho šestý od znovuzvolení — ale po neúspěších Barniera, Bayroua i Lecornua by takový krok zřejmě ještě více rozdmýchal napětí. Prezident by mohl zvolit premiéra z levicových stran, které si již dlouho nárokují právo na pokus o vládnutí poté, co získaly nejvíce křesel v loňských předčasných volbách. Tyto strany by však mohly ohrozit Macronův politický odkaz. Jaké by nyní bylo pro Macrona nejlepší řešení situace?

Nejlepším způsobem, jak si může Macron zachovat v této situaci politickou autoritu, by bylo, kdyby omezil svou politickou moc. Jedině tak může zachránit svůj odkaz. V současné době by mělo být jeho prioritou minimalizovat ztráty, zachovat institucionální stabilitu a najít a otevřít cestu k postupné obnově důvěry veřejnosti v politiku a stát. Variant, jak toho dosáhnout, je mnoho, veřejnost však od něj již přes rok očekává nabídku premiérského křesla vítězné levici.

Pokud by tak učinil za předem dohodnutých podmínek týkajících se například zahraničního směřování Francie, závazku fiskální odpovědnosti apod., přenechal by jí část politické moci, ale udržel by si kontrolu nad směřováním státu. A zároveň by se mohl profilovat jako ten, kdo dal demokracii šanci. Vlastně by tak uzavřel kruh své politické kariéry, kterou začal jako prezident slibující překonat staré dělení, a fakticky skončil jako ten, kdo by musel část své moci dobrovolně odevzdat, aby vrátil demokracii ztracenou rovnováhu.

včera

Fialova vláda se ještě zabývala vojenskou pomocí Ukrajině. Řešily se i Dukovany

Související

Facebook Sébastien Lecornu

Proč se poslední vláda ve Francii sesypala po 14 hodinách?

Francouzský premiér Sébastien Lecornu podal před týdnem svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Je to již pátá vláda za poslední dva roky, která nevydržela. Lecornu vydržel ve funkci 27 dní, demisi podal 14 hodin po oznámení členů své vlády. 

Více souvisejících

Francie rozhovor Sébastien Lecornu Emmanuel Macron Doubravka Olšáková

Aktuálně se děje

před 29 minutami

Doubravka Olšáková

Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka

Francouzská vláda se opět otřásá poté, co její poslední premiér Sébastien Lecornu odevzdal minulé pondělí svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi, aby jej tentýž Macron minulý pátek večer jmenoval novým premiérem a pověřil sestavením vlády. Jakým směrem se bude francouzská politická situace ubírat dál, pro EuroZprávy.cz uvedla historička a politoložka z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Doubravka Olšáková 

před 57 minutami

expediční ponorka Titan od společnosti OceanGate.

Vyšetřování odhalilo, co stálo za implozí ponorky Titan

Chybná konstrukce experimentální ponorky Titan, při jejíž implozi zemřelo pět lidí směřujících k vraku Titaniku, byla příčinou katastrofy. K tomuto závěru dospěla americká Národní rada pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve své závěrečné zprávě vydané ve středu.

před 1 hodinou

Maduro, Nicolas

Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.

před 2 hodinami

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

před 3 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina

Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.

před 4 hodinami

Izrael, ilustrační foto

Spor o mrtvá těla graduje. Izrael hrozí Hamásu obnovením bojů

Hnutí Hamás oznámilo, že odevzdalo ostatky všech zesnulých izraelských rukojmích, ke kterým má přístup. U zbývajících těl tvrdí, že k jejich vyproštění z trosek Gazy potřebuje specializované vybavení. Toto prohlášení přichází v době, kdy Izrael hrozí obnovením bojů, pokud nebudou dodrženy podmínky příměří.

před 5 hodinami

Prezident Trump

Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zvážil umožnění izraelskému premiéru Benjaminu Netanjahuovi obnovit vojenské operace v Gaze. Stalo by se tak v případě, že by hnutí Hamás nedodrželo podmínky dohody o příměří. Pro CNN uvedl, že se izraelské síly mohou do ulic vrátit „jakmile řeknu“.

před 6 hodinami

včera

Vláda ČR

Fialova vláda se ještě zabývala vojenskou pomocí Ukrajině. Řešily se i Dukovany

Zhruba 12 miliard korun chce Česko vynaložit v následujících letech na řešení dopadů, které s sebou přináší projekt dostavby dvou jaderných bloků v Dukovanech. Akční plán s 35 konkrétními opatřeními schválila vláda na středečním zasedání. Kabinet se zabýval také souhrnem dosavadní vojenské pomoci Ukrajině a vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Okázalost a populismus vyměnil za poctivost. Fiala pomohl zvednout ODS ze dna, zbytek bude na ostatních

Když Petr Fiala převzal ODS v roce 2014, nacházela se na pokraji politického zániku – oslabená, nedůvěryhodná a bez jasné vize. Z akademika, který působil spíše jako tichý a nudný úředník, se během let stal sebevědomý politik, a nakonec i přesvědčivý státník. Dokázal obnovit vnitřní stabilitu, vrátit pravici důvěru a dovést koalici Spolu k volebnímu vítězství. Po dvanácti letech odchází jako muž, který proměnil nejen svou stranu, ale i sám sebe.

včera

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš ustupuje: Schodek rozpočtu měnit nebude, Fialova vláda podle něj může porušit zákon

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu na sociálních sítích oznámil, že hodlá zachovat schodek státního rozpočtu ve výši 286 miliard korun. Tímto krokem Babiš krotí původní prohlášení představitelů ANO, kteří počítali s přepracováním rozpočtu a s deficitem až 350 miliard korun. Schodek tak zůstane na úrovni, kterou navrhla dosluhující vláda Petra Fialy (ODS). Hnutí ANO v současné době jedná o budoucí vládní koalici s hnutími Motoristé a SPD.

včera

Bernie Sanders

Jak dokázali Sanders a Ocasio-Cortez zastavit financování vlády a uvrhnout USA do shutdownu?

Šest dní poté, co lídr senátních demokratů Chuck Schumer a devět jeho kolegů hlasovali s republikány pro udržení vlády v chodu, vyjádřili senátor za Vermont Bernie Sanders a kongresmanka za New York Alexandria Ocasio-Cortez své rozhořčení v Las Vegas před tisíci lidmi. „Nejde jen o republikány. Potřebujeme Demokratickou stranu, která za nás také bojuje tvrději,“ řekla tehdy Ocasio-Cortez. Dodala, že by si lidé měli volit takové demokraty a volené úředníky, kteří se umí postavit za pracující třídu. 

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump si po úspěchu na Blízkém východě věří, že ukončí i válku na Ukrajině

Prezident Donald Trump je „optimistický“, že se mu podaří dosáhnout míru na Ukrajině, a to v návaznosti na úspěšnou výměnu rukojmí na Blízkém východě. Uvedl to pro Politico nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump se má tento pátek sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v rámci týdenního koordinovaného úsilí Ukrajinců. Jejich cílem je přesměrovat pozornost administrativy od Blízkého východu zpět k Rusku. 

včera

Eva Taterová

Budoucnost nadvlády Hamásu je nejistá, nejspíš ale získal nové následovníky. Příměří může sloužit i jen jako oddechový čas, říká Taterová

Expertka na Blízký východ Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucnost Pásma Gazy i samotného Hamásu po příměří s Izraelem. „Izraeli se nepodařilo vymýtit základní myšlenky, které Hamás udržují populární minimálně mezi částí palestinského obyvatelstva a možná i šířeji napříč světem … Hamás pravděpodobně získal nové následovníky,“ říká Taterová.

včera

Proč se poslední vláda ve Francii sesypala po 14 hodinách?

Francouzský premiér Sébastien Lecornu podal před týdnem svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Je to již pátá vláda za poslední dva roky, která nevydržela. Lecornu vydržel ve funkci 27 dní, demisi podal 14 hodin po oznámení členů své vlády. 

Zdroj: Tereza Marešová

Další zprávy