Opatření ve školách potrvají možná jen týden a půl

Vláda v pondělí schválila mimořádné opatření, podle kterého se děti ve školách povinně na začátku roku třikrát otestují antigenními testy, které jim dodá stát. Školy mohou využít i přesnější PCR testy, budou si je ale muset zajistit samy. Pak by testování bylo jen dvakrát. Děti, které odmítnou testování, budou muset mít i při výuce roušku či respirátor, nebudou smět cvičit uvnitř, zpívat a při jídle a pití budou muset dodržovat odstup od ostatních. Výjimku budou mít očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes novinářům řekl, že opatření platí do 10. září. Poté všechna omezení pro netestované padnou a pro všechny žáky a studenty budou platit stejná opatření, která stanovuje ministerstvo zdravotnictví. I nadále by tak platila například povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy.

Podle výsledků testování se rozhodne, zda se v něm bude pokračovat. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100.000 provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně. Zda budou v takovém případě pokračovat i omezení pro netestované, mimořádné opatření podle Lednové neupravuje. "Pokud se nicméně bude v některých regionech pokračovat v testování, upraví podmínky místně příslušná krajská hygienická stanice," uvedla.

Opatření se zatím týkají především základních a středních škol a konzervatoří. V případě vysokých škol upravuje pouze provoz na kolejích, kdy je po studentech požadováno doložení bezinfekčnosti. "Zde záleží na ministerstvu zdravotnictví, zda vydá nějaké mimořádné opatření určené pro vysoké školy, zatím se tak nestalo," napsala ČTK Lednová. Mluvčí také odkázala na doporučení, které pro vysoké školy úřad vydal.

V mateřských školách bude podle ministerstva školství i nadále platit, že děti nemusí mít roušky a nemusí se testovat. Manuál s pokyny pro ředitele dnes odeslalo ministerstvo do škol.

Podle koalice Spolu tvořené opozičními ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by výuka měla být jen minimálně omezována protiepidemickými opatřeními. Koalice proto požaduje, aby vláda zveřejnila analýzu povinného testování, které se letos uskutečnilo na konci druhého pololetí a také údaje o tom, kolik je nyní pozitivně testovaných v žákovské populaci. Pokud by počty nakažených mezi školáky byly nízké, chtějí strany, aby byla výuka zcela bez omezení předmětů, způsobů výuky či bez důrazu na homogenitu skupin. V plném rozsahu by podle Spolu měly být i další aktivity, jako je školní stravování, družiny a kluby nebo další aktivity provozované mimo budovy škol.

Koalice Pirátů a STAN chce, aby se v případě testování využívaly neinvazivní PCR testy, které jsou spolehlivější. Ve školách by se podle nich měla zohledňovat lokální epidemiologická situace. Plošné nošení roušek nepovažují Piráti a Starostové za smysluplné.