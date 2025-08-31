KOMENTÁŘ | Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí

Jakub Jurek

Jakub Jurek

31. srpna 2025 15:00

Školství
Školství Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Školní stravování čeká největší změna za posledních třicet let. Od září vstupuje v platnost novela, která má z blafů udělat zdravá, pestrá a chutná jídla odpovídající potřebám dnešních dětí. Nový systém klade důraz na kvalitní suroviny, rozmanitost a nutriční hodnoty. Školní oběd se má stát nejen zdrojem energie, ale i součástí zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je i pravidelný pohyb. Stačí přitom ujít pár kilometrů denně, a dítě se může cítit, chovat i učit daleko lépe. 

Od letošního vstupuje v platnost novela vyhlášky o školním stravování. Školní jídelny budou muset umožnit dětem konzumaci vlastního jídla a nově zavádějí i finanční normativy pro věkovou skupinu 2-3 roky. Ostatní změny, zejména nové složení tzv. spotřebního koše, budou během školního roku 2025/26 fungovat v přechodném režimu. Jídelny si budou moci zvolit, zda už přejdou na nové složení jídelníčků, nebo dočasně zůstanou u původního systému.

Nový spotřební koš zvyšuje podíl ovoce, zeleniny, ryb, luštěnin a celozrnných obilovin, omezuje sladké nápoje a zavádí možnost bezmasého jídla při výběru ze dvou a více jídel. Výživové hodnoty se budou počítat pouze z čisté hmotnosti surovin. Cílem je nabídnout dětem chutná, nutričně hodnotná jídla a zlepšit stravovací návyky. Pravidla vycházejí z aktuálních výživových doporučení a reflektují i změny na trhu s potravinami.

Změny připravilo Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Státního zdravotního ústavu. Pilotní projekt potvrdil proveditelnost navržených opatření. Od září 2028 navíc začne platit i povinnost pro větší jídelny nakupovat určité množství biopotravin a sezónního ovoce a zeleniny. Pro školy se připravuje metodická podpora, edukační akce a praktické návody. Informace jsou dostupné mimo jiné na webu Jídelny.cz. 

Školní jídelny mají nevyužitý potenciál

Třicet let. Tak dlouho se ve školních jídelnách vařilo podle vyhlášky, která více než moderní výživu připomínala přežívající relikt z dob, kdy čerstvá zelenina byla luxus a vařená kapusta se považovala za vrchol zdravého oběda. 

A teď se konečně něco mění, školní stravování prochází zásadní reformou. A že to není o miniaturních změnách v tabulkách, pozná každý, kdo si pamatuje na nechvalně proslulé školní blafy – podivné, žluto-šedé kaše, gumové knedlíky a univerzální hnědou omáčku neidentifikovatelného původu. To všechno, doufejme, jednou provždy končí.

Dnešní děti by neměly být rukojmí minulosti. Neměly by vyrůstat ve stínu našich traumat z jídelen, kde se nejedlo, ale přežívalo. Reformované školní obědy jim mají ukázat, že zdravé jídlo není trest, ale normální součást dne. 

A že to, co chutná dobře, může být zároveň i výživné. Tím, že školní oběd přestane být synonymem odpudivého vývaru s pěnou nebo nedovařené rýže, se dětem může do života vštípit nejen správný vztah ke stravě, ale i něco mnohem cennějšího – pocit, že na nich záleží.

Škola dnes představuje jedno z posledních stabilních prostředí, kde lze u dětí ještě systematicky rozvíjet pravidelnost – a to nejen ve vzdělávání, ale také v oblasti každodenních návyků, včetně těch stravovacích. Ranní příchod, hodiny podle rozvrhu, přestávky, oběd – to vše tvoří strukturovaný rámec dne. Pokud se do tohoto rytmu přirozeně začlení kvalitní, nutričně vyvážená strava, může to znamenat počátek něčeho, co v mnoha domácnostech chybí. Tedy spolehlivého a zdravého stravovacího režimu.

Nejde přitom jen o zdraví v úzkém smyslu slova, nýbrž o kulturu stravování, estetiku a úroveň prostředí, v němž děti denně tráví čas. Školní oběd by neměl být přetrpěnou nutností nebo dokonce testem odolnosti vůči rozvařené zelenině a bezbarvé omáčce. Měl by být přirozenou součástí dne, příležitostí ke společnému jídlu, k zastavení se a zároveň momentem, kdy se dítě naučí něco o sobě i o světě. Luštěniny, pohanka, bulgur, čerstvé ryby jsou suroviny, které byly dříve v jídelnách spíš výjimkou než pravidlem, a dnes konečně dostávají prostor. Spolu s nimi se do kuchyní dostává i důraz na vizuální stránku jídla, jeho chuťovou pestrost a – co je možná nejdůležitější – úctu ke strávníkovi.

A právě v tom spočívá jádro celé reformy. Nejde jen o to, aby děti jedly zdravě z donucení nebo podle předpisu. Smyslem změn je, aby si k jídlu vytvořily pozitivní vztah, aby se zdravé stravování stalo přirozenou součástí jejich života, nikoli výjimkou nebo trestem. To není drobnost, ale hluboká proměna role školního stravování. Z praktické služby se stává forma péče. A po třech dekádách přežívání si ji české školy a jejich žáci bezpochyby zaslouží.

Jenže zdravé jídlo je jen jeden díl skládačky. Druhým, neméně důležitým, je pohyb. Dnes je běžné, že děti tráví osm hodin vsedě ve školní lavici, další čas pak doma u úkolů nebo obrazovek. Přirozený pohyb mizí z jejich dne téměř úplně.

 Často bývá za fyzickou aktivitu považována už jen cesta na autobus. Jenže lidské tělo, a dětské obzvlášť, je stvořené k pohybu. A právě pravidelná, i když nenáročná fyzická aktivita, jako je obyčejná chůze, může mít zásadní vliv na fyzický i duševní vývoj dítěte.

Chůze je přirozená, dostupná, nenáročná, a přesto zůstává nedoceněná. Pomáhá krevnímu oběhu, podporuje koncentraci, zlepšuje kvalitu spánku a napomáhá správnému fungování nervového systému. Dítě, které se každý den alespoň projde, má nejen větší výdej energie, ale i lepší schopnost zvládat stres a soustředit se ve výuce. 

Školy by proto měly zdravý životní styl chápat jako celek, nejen jako otázku stravy, ale i pohybu. A hledat cesty, jak jej do školního dne nenásilně a přirozeně začlenit. Třeba formou kratších vycházek, přestávek s možností se protáhnout nebo podporou aktivní dopravy do školy.

Chůze je sice nejpřirozenější formou pohybu, ale není jediná, která má na děti blahodárný vliv. Jakákoli pravidelná fyzická aktivita, ať už jde o cvičení v tělocviku, spontánní běhání o přestávkách, míčové hry, jízdu na kole nebo tanec, má pozitivní dopady nejen na fyzické zdraví, ale také na psychickou odolnost a sociální dovednosti. 

Děti, které se pravidelně hýbou, bývají v lepší náladě, lépe zvládají stres a mají vyšší sebevědomí. Pohyb rozvíjí koordinaci, podporuje správné držení těla a v raném věku přispívá i ke správnému vývoji mozkových funkcí, zejména těch spojených s učením a pamětí.

Nezanedbatelný je i vliv pohybu na chování. Fyzicky aktivní děti bývají klidnější, soustředěnější a méně často se u nich objevují poruchy pozornosti. Kolektivní sporty navíc posilují týmového ducha, empatii a schopnost spolupráce – dovednosti, které se hodí nejen na hřišti, ale i v lavici a později v životě. Právě proto by měl být pohyb ve škole vnímán nejen jako „vytáhnou děti na chvíli z lavice“, ale jako integrální součást vzdělávacího procesu.

V ideálním případě by škola měla nabízet dětem rozmanité pohybové příležitosti, které budou odpovídat jejich věku, temperamentu i individuálním možnostem. Od řízené výuky tělesné výchovy, přes aktivní přestávky až po pobyt venku během družiny či kroužků. Klíčové je, aby se pohyb nestal výjimkou, ale běžnou součástí dne. Tak jako kvalitní oběd v jídelně, ani ten nemá být výjimečnou událostí, ale samozřejmostí.

včera

Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii

Související

Kateřina Konečná Komentář

Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii

Komunistická koalice Stačilo a její lídryně Kateřina Konečná ve volební kampani křičí nesmysly o „utlačované většině“. Tento narativ však neodpovídá realitě pluralitní demokracie. Česká republika umožňuje svobodné vyjadřování všem, a to i těm, kteří systém kritizují. Když ale dojde na nenávistné projevy a výhrůžky, nelze se divit, že přichází odpověď ze strany práva.
Rusko, Kreml Komentář

Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky

Po konci studené války se Evropa ocitla v mimořádné pozici: mohla se stát prostorem skutečné spolupráce, sdíleného růstu a dlouhodobého míru. Západ nabízel svobodu a stabilitu, Východ energii znovunabyté svobody, Rusko možnost strategického partnerství. Namísto společné budoucnosti však nastoupilo mocenské soupeření a nedůvěra. Dnes sledujeme důsledky této zmeškané šance v podobě nových konfliktů, rozdělení a zlikvidované bezpečnostní architektury.

Více souvisejících

komentář potraviny jídlo Školství ministerstvo školství děti

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Školství

Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí

Školní stravování čeká největší změna za posledních třicet let. Od září vstupuje v platnost novela, která má z blafů udělat zdravá, pestrá a chutná jídla odpovídající potřebám dnešních dětí. Nový systém klade důraz na kvalitní suroviny, rozmanitost a nutriční hodnoty. Školní oběd se má stát nejen zdrojem energie, ale i součástí zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je i pravidelný pohyb. Stačí přitom ujít pár kilometrů denně, a dítě se může cítit, chovat i učit daleko lépe. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Máchovo jezero, ilustrační fotografie.

Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu

Zatímco dnes vyráží Češi na dovolenou běžně po celém světě, za minulého režimu mohli do zahraničí jen ti „vyvolení“, kteří získali povolení vycestovat. Pak se tehdy vyráželo do Bulharska nebo do Jugošky – Jugoslávie. Mnohem častěji se ale na dovolenou jezdilo na chatu nebo třeba pod stan na Mácháč, tedy k Máchovu jezeru.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

včera

Situace v Gaze po izraelských náletech

Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná

Mezinárodní červený kříž varoval, že plán Izraele evakuovat civilisty z města Gaza je za současných podmínek nepředstavitelný. Izraelská armáda zpřísnila obležení města a připravuje se na rozsáhlou ofenzivu.

včera

Senioři, ilustrační foto

Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně

Při absenci zásadních změn v penzijních systémech hrozí, že jeden z pěti Evropanů bude žít ve stáří v chudobě. Petra Hielkema, ředitelka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), to označuje za „směšně vysoké procento“ a dodává, že u žen je toto riziko o 30 % vyšší.

včera

AC Sparta Praha

Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy

Pražská Sparta nebude ani třetí rok po sobě chybět v evropských pohárech a po Evropské lize a Lize mistrů, kterou si loni zahrála poprvé po dlouhých 19 letech, si nyní vyzkouší i Konferenční ligu. To i přesto, že v závěrečném duelu v rámci předkol nikterak nezářila a nakonec prohrála 0:1. Protože však v úvodním domácím zápase před týdnem vyhrála 2:0, znamenala tak i tato středeční porážka kýžený postup do hlavní ligové fáze Konferenční ligy.

včera

Slavia

Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu

Zatímco loni nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž hrála po dlouhých 19 letech pražská Sparta, letos se bude týkat fotbalová smetánka pražské Slavii. Úřadujícímu českému šampionovi čtvrteční los v Monaku přisoudil nelehký los, avšak o to více atraktivnější. Na podzim se tak totiž můžou slávističtí fanoušci těšit, že doma v Edenu mohou spatřit třeba Barcelonu a Arsenal, zároveň mohou začít připravovat výjezdy do Itálie, jelikož se tam střetnou s Interem Milán a Atalantou Bergamem nebo do Anglie, kde se utkají pro změnu s Tottenhamem, kde se tak mohou zase potkat s gólmanem Antonínem Kinským.

včera

sport

Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur

To, o čem se v posledních dnech pouze spekulovalo, se ve středu stalo skutečností. S anglickým Wolverhamptonem se český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí domluvil na hostování s opcí na přestup. Děje se tak po roce působení v katalánské Gironě. Pokud by se tedy opce na přestup uplatnila, přišla by si Girona celkem na 30 milionů eur.

včera

Kateřina Konečná

Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii

Komunistická koalice Stačilo a její lídryně Kateřina Konečná ve volební kampani křičí nesmysly o „utlačované většině“. Tento narativ však neodpovídá realitě pluralitní demokracie. Česká republika umožňuje svobodné vyjadřování všem, a to i těm, kteří systém kritizují. Když ale dojde na nenávistné projevy a výhrůžky, nelze se divit, že přichází odpověď ze strany práva.

včera

včera

Evropská unie

Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině

Evropská unie se blíží k rozhodnutí, které by mohlo umožnit využití zmrazených ruských aktiv pro obnovu Ukrajiny. Evropská komise nyní připravuje plán, jak převést téměř 200 miliard eur do rizikovějších investic, které by přinesly vyšší zisky na pomoc Ukrajině. Tuto možnost má podle webu Politico projednat 27 ministrů zahraničí členských států na neformálním setkání v Kodani.

včera

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině

S přibývajícím počtem ruských útoků na Ukrajinu pomocí sebevražedných dronů Šáhid se objevují informace o nových ruských letištích, která jsou speciálně navržena pro jejich hromadné vypouštění. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků identifikoval tato místa a odhalil tak novou strategii ruské armády.

včera

"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump je podle představitelů své administrativy stále více nespokojen s pomalým pokrokem v jednáních o ukončení války na Ukrajině, a proto podle CNN zvažuje, jak moc by se měl osobně angažovat v zprostředkování schůzky mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Trumpova frustrace narostla zejména poté, co se setkal s ruským prezidentem na Aljašce a pokrok se výrazně zpomalil.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy