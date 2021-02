Prvňáci ve Starém Lískovci v Brně poprvé vyzkoušeli testy ze slin

"Určitě je to jednodušší a příjemnější než stěry z krku. Byli jsme na testech i s mladší čtyřletou dcerkou a děti se dost bály. Takovéhle testování by pro děti ani rodiče nebyl problém," konstatovala maminka prvňáka Davida Martina Presová.

Děti obdržely zkumavku s tekutinou a dostaly za úkol přidat stejné množství slin. I když s úkolem někteří školáci mírně bojovali, nakonec zkumavky zvládli naplnit všichni. "Moc to nešlo, chtělo by to trénink. Ale pokud by se takhle testovali pravidelně, určitě bychom to nacvičili," poznamenala maminka jedné z dívek, které testy zkoušely.

Po důkladném zatřepání bylo potřeba nakapat dvě kapky vzniklého roztoku na tester, který do několik minut ukázal jednu čárku pro potvrzení správného provedení testu, druhou čárku by ukázal v případě zjištěné pozitivity antigenního testu. Žádné z dětí ale pozitivní na covid-19 nebylo.

"Výhodou je, že si děti mohou test provádět doma samy, a do školy by tak v případě pozitivního výsledku vůbec nešly. Chceme touto ukázkou dokázat vládě, že je zbytečné zatěžovat školský systém tím, že se bude testovat ve školách," řekl Jaroslav Kalina, jednatel společnosti Bakter Medical, která testy vyrábí.

Uvedl, že ze strany ředitelů škol má firma pozitivní ohlas. Výhody takového řešení připustila i ředitelka ZŠ Bosonožská Lenka Špačková. "Neumím samozřejmě vyhodnotit vhodnost různých druhů testů, konkrétní pokyny jsme zatím nedostali. Ale myslím, že odpovědnost za otestování dětí by měli mít zákonní zástupci," uvedla.

Firma nicméně zatím nemá potřebné povolení pro prodej za účelem samotestování. Své testy může dodávat pouze zdravotnickým zařízením a odběrovým centrům.