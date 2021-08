Školy, které budou chtít testovat PCR testy, musí vše oznámit do 18. srpna

Školy, které budou chtít v září otestovat svoje žáky pomocí PCR testů, to budou muset nahlásit do 18. srpna. Vyplývá to z informací, které dnes ve věstníku uveřejnilo ministerstvo školství. Školy budou moci stejně jako před prázdninami na jeden test získat příspěvek 200 korun, peníze půjdou z Fondu solidarity EU.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK