Smrtelná nehoda na Vyškovsku. Čelní srážku nepřežila jedna z řidiček

Tragická nehoda se ve středu stala na Vyškovsku. Na jedné z frekventovaných silnici došlo k čelní srážce dvou vozidel, která si vyžádala lidskou oběť. Další tři lidé utrpěli zranění. Příčina havárie je předmětem policejního vyšetřování.
Jihomoravská policie o nehodě krátce informovala už po poledni na sociální síti X, kdy uvedla, že silnice I/50 je v místě nehody u Bučovic na Vyškovsku neprůjezdná kvůli probíhajícímu zásahu všech složek integrovaného záchranného systému.
"Podle prvotních informací měla řidička osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetla s dalším vozem," uvedli strážci zákona s tím, že bilance havárie je tragická. "Jedna řidička na místě zemřela, další tři osoby byly zraněny," dodali.
Řidiči museli počítat se zdržením a jízdou po objízdné trase, která je vedena přes Letonice, případně Bohaté Málkovice. Tvořily se na ní dlouhé kolony.
