Smrtelná nehoda na Vyškovsku. Čelní srážku nepřežila jedna z řidiček

Jan Hrabě

20. listopadu 2025 20:04

Na Vyškovsku se stala tragická nehoda. (19.11.2025)
Na Vyškovsku se stala tragická nehoda. (19.11.2025) Foto: Policie ČR

Tragická nehoda se ve středu stala na Vyškovsku. Na jedné z frekventovaných silnici došlo k čelní srážce dvou vozidel, která si vyžádala lidskou oběť. Další tři lidé utrpěli zranění. Příčina havárie je předmětem policejního vyšetřování.

Jihomoravská policie o nehodě krátce informovala už po poledni na sociální síti X, kdy uvedla, že silnice I/50 je v místě nehody u Bučovic na Vyškovsku neprůjezdná kvůli probíhajícímu zásahu všech složek integrovaného záchranného systému. 

"Podle prvotních informací měla řidička osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetla s dalším vozem," uvedli strážci zákona s tím, že bilance havárie je tragická. "Jedna řidička na místě zemřela, další tři osoby byly zraněny," dodali.

Řidiči museli počítat se zdržením a jízdou po objízdné trase, která je vedena přes Letonice, případně Bohaté Málkovice. Tvořily se na ní dlouhé kolony. 

před 6 hodinami

Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil

Policie ČR, ilustrační foto

Tragickou nehodu na Vyškovsku nepřežil jeden z řidičů

Uplynulý víkend se na českých silnicích neobešel bez tragických dopravních nehod. Jedna taková se stala v neděli vpodvečer na jižní Moravě. Zemřel jeden z řidičů, další tři lidé utrpěli zranění. Nehodu vyšetřuje policie. 

Dopravní nehody Policie ČR Jihomoravský kraj

Zdroj: Libor Novák

