Soucitem proti nenávisti. Pekarová Adamová prozradila, jak reaguje na osobní útoky

Lucie Podzimková

25. října 2025 22:04

Markéta Pekarová Adamová
Markéta Pekarová Adamová Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Někdejší poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) po volbách odtajnila, že z vrcholné politiky odchází ze zdravotních důvodů. Některým lidem je to ale zjevně jedno a pokračují v útocích na známou političku. Té se zastala například známá moderátorka. 

Pekarová Adamová až po volbách, v nichž se jako úřadující předsedkyně Poslanecké sněmovny rozhodla nekandidovat, vysvětlila, jaké okolnosti ji vedly k tomuto rozhodnutí. "Nejvíc souvisely se snahami o založení rodiny, protože za těch 10 let, co jsme se o to s manželem pokoušeli, jsem prošla všemi možnými typy léčby, která se nabízí," řekla deníku Blesk. 

Končící šéfka TOP 09 prozradila, že léčba ji vyčerpala a přispěla k dalším a nečekaným potížím. "Na doporučení lékařů, kteří se o mé zdravotní potíže starali, jsem se rozhodla, že si musím ubrat ze všech svých náloží," uvedla. Zhoršil se jí například dlouhodobý problém s vyhřezlou ploténkou, který bylo mnohdy nutné řešit kapačkami, aby mohla běžně fungovat. "Mně se těžko popisuje, že to nebyla jedna velká diagnóza, že to byly drobnosti, kterých bylo hodně, ve spojení s dlouhodobým stresem," nechala se slyšet. 

Osobní zpověď političky se však nepotkala se všeobecně pozitivní odezvou. Ošklivých reakcí si všimla například moderátorka Světlana Witowská. "Některé reakce na osobní výpověď Markéty Pekarové Adamové jsou tak nechutné, že je mi z nich na zvracení. Vy, kteří jste schopní něco tak hnusného napsat, buďte tak laskaví, jděte do háje a starejte se o svoje životy," napsala na síti X. "Zastala bych se každé ženy... bez ohledu na politickou příslušnost," dodala. 

Pekarová Adamová v reakci na její slova poděkovala lidem, kteří projevují empatii. Zároveň zmínila, že během působení v politice se obrnila. "Za roky působení ve veřejném životě jsem si vůči všem nenávist šířícím lidem vypěstovala ještě větší soucit, než jsem měla kdy dřív. Je mi jich zkrátka líto," podotkla na sociální síti. 

"Postupně se naučíte je vnímat mnohem méně a dokonce z toho čerpat novou sílu, protože je mnohem lepší se nechat překážkami posilovat než vysilovat. Cesta k tomu není rychlá ani snadná, ale důležité je nezačít nenávist oplácet nenávistí. Lidé mají různá zranění, a je třeba jim dát šanci, aby si je postupně (třeba i s něčí pomocí) vyléčili," dodala. 

