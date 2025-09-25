Tragická nehoda na jihu Čech. Hasiči vyprošťovali řidičku, spolujezdkyně zemřela

Tragická nehoda se ve čtvrtek stala v jihočeské Třeboni. Havarovaný vůz se při havárii převrátil na střechu, spolujezdkyně podlehla svým zraněním. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky. Příčinou tragédie se zabývá policie.
O tragické nehodě v Třeboni-Holičkách informovali jihočeští hasiči na sociální síti X. Havaroval automobil značky Škoda, který se převrátil. Požárníci na místě vyprošťovali řidičku. Hydraulikou nadzvedli auto a zaklíněnou vytáhli.
"Osoba na místě spolujezdce byla v době příjezdu hasičů z auta venku v péči zdravotníků ZZS. Následky nehody i přes jejich veškerou snahu nepřežila," dodali hasiči, kteří dále řešili úklid vozovky znečištěné od vyteklých provozních látek.
Příčinou a okolnostmi čtvrteční smrtelné nehody se zabývají policisté.
