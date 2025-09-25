Tragická nehoda na jihu Čech. Hasiči vyprošťovali řidičku, spolujezdkyně zemřela

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. září 2025 21:10

V Třeboni se stala tragická nehoda. (25.9.2025)
V Třeboni se stala tragická nehoda. (25.9.2025) Foto: HZS Jihočeského kraje

Tragická nehoda se ve čtvrtek stala v jihočeské Třeboni. Havarovaný vůz se při havárii převrátil na střechu, spolujezdkyně podlehla svým zraněním. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky. Příčinou tragédie se zabývá policie. 

O tragické nehodě v Třeboni-Holičkách informovali jihočeští hasiči na sociální síti X. Havaroval automobil značky Škoda, který se převrátil. Požárníci na místě vyprošťovali řidičku. Hydraulikou nadzvedli auto a zaklíněnou vytáhli.

"Osoba na místě spolujezdce byla v době příjezdu hasičů z auta venku v péči zdravotníků ZZS. Následky nehody i přes jejich veškerou snahu nepřežila," dodali hasiči, kteří dále řešili úklid vozovky znečištěné od vyteklých provozních látek.

Příčinou a okolnostmi čtvrteční smrtelné nehody se zabývají policisté. 

před 51 minutami

Česko o víkendu oslaví svou státnost. Obchody se podřídí zákonu

Související

Více souvisejících

Dopravní nehody Hasiči Jihočeský kraj

Aktuálně se děje

před 5 minutami

před 51 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Pavel Nedvěd

Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění

V rámci ostře sledovaného případu na Apeninském poloostrově, v němž je fotbalový klub Juventus Turín obviněn z falšování účetnictví při hráčských přestupech, římský soud rozhodl o trestech pro jednotlivé obžalované včetně bývalého viceprezidenta Pavla Nedvěda. Právě on se měl se soudem v pondělí dohodnout na trestu ve výši rok a dva měsíce podmíněně. V reakci na to se šéf českého fotbalu David Trunda nechal slyšet, že tento trest nemá vliv na Nedvědovu současnou práci pro Fotbalovou asociaci ČR, kde nyní zastává funkci manažera reprezentace.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Seismograf, ilustrační fotografie.

Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy

Část Česka zasáhlo ve čtvrtek brzy ráno slabé zemětřesení. O otřesech na západě Čech, které místní obyvatelé pocítili, informoval Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Podle odborníků není vyloučeno, že budou následovat další otřesy. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Tankům definitivně odzvonilo? Rusko začalo budovat specializovanou dronovou infrastrukturu

Šáhid-136, které Rusové nazývají Geran-2, se stávají klíčovou součástí ruské vojenské strategie. Tyto íránské drony jsou pro Rusko levným a účinným způsobem, jak vyvíjet tlak na ukrajinskou obranu. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků odhalil novou strategii ruské armády, která spočívá ve vytváření specializovaných základen pro jejich hromadné vypouštění.

před 6 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Trump radí Ukrajině, aby získala zpět svá území. Přišla přitom o pětinu země

Nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina může získat zpět všechna svá území od ruské armády, která je podle něj „papírovým tygrem“, představuje překvapivou změnu v jeho rétorice. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Trump napsal, že si myslí, že Ukrajina, s podporou Evropské unie, může bojovat a získat zpět celou Ukrajinu v její původní podobě.

před 7 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Jak si pojistit Trumpa? Izrael našel nečekanou páku na USA

Odborníci varují, že Izrael využívá archeologii jako nástroj k prosazování svých politických cílů a získávání podpory ve Spojených státech. Nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marca Rubia v Jeruzalémě byla zaměřena především na archeologické lokality. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzal Rubia do podzemních vykopávek u Západní zdi a na inauguraci tunelu pod palestinskou čtvrtí, který je součástí archeologického parku „Město Davidovo“.

před 8 hodinami

Sarkozy, Nicolas

Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl shledán vinným ze spiknutí v souvislosti s případem, kdy měl přijmout miliony eur od bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Pařížský soud ho zprostil všech ostatních obvinění, včetně pasivní korupce a nezákonného financování kampaně. Sarkozy, který tvrdí, že případ je politicky motivovaný, byl obviněn z toho, že peníze od Kaddáfího použil na financování své volební kampaně v roce 2007.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí

Země NATO jsou rozděleny v názoru na to, zda by Aliance měla přijmout politiku sestřelování ruských letadel, která narušují její vzdušný prostor. Některé státy, včetně Spojených států, Polska a pobaltských států, signalizují, že budoucí porušení by se měla řešit silou, zatímco jiné, například Německo, vyzývají k větší zdrženlivosti.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)

USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu

Podle informací z rozpočtového úřadu Bílého domu se federální agentury připravují na možný scénář hromadného propouštění. Úřad pro správu a rozpočet (OMB) vydal memorandum, které nařizuje agenturám identifikovat programy, u nichž dojde k vyčerpání financí, pokud Kongres nedodrží termín financování, a jež nemají žádný alternativní zdroj. Tyto programy by se pak staly cílem masivního snižování počtu zaměstnanců, přičemž by mohlo dojít k trvalému zrušení pracovních pozic, které nejsou v souladu s prioritami Donalda Trumpa.

před 14 hodinami

včera

Anexí Západního břehu by Izraelci překročili všechny limity, varují USA

Francouzský prezident Emmanuel Macron tvrdí, že mu Donald Trump slíbil, že anexe Západního břehu ze strany Izraele by pro Spojené státy představovala „červenou čáru“. Zároveň by to znamenalo konec Abrahamských dohod o normalizaci vztahů mezi Izraelem a arabskými státy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy