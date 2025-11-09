Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc

Nová data Ministerstva práce a sociálních věcí potvrzují, že pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině je nejen humanitárním, ale i ekonomicky přínosným krokem. Za třetí čtvrtletí letošního roku dosáhly modelované příjmy do státního rozpočtu z daní a odvodů osob s dočasnou ochranou 8,2 miliardy Kč, zatímco výdaje spojené s jejich podporou činily 3,9 miliardy Kč. Český rozpočet tak byl v „plusu“ o 4,3 miliardy korun.
"Ukrajinci, kteří u nás našli útočiště, jsou dnes pevnou součástí pracovního trhu. Většina z nich pracuje, odvádí daně i pojistné a podílí se tak na financování našeho sociálního systému. Přitom nemají nárok na mnoho podpor, které běžně čerpají čeští občané. To vše ukazuje, že jejich přínos pro naši ekonomiku je zcela jednoznačný," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v tiskové zprávě.
Z dat vyplývá dlouhodobý trend rostoucích příjmů a klesajících výdajů. Zatímco v roce 2023 výdaje převyšovaly příjmy, situace se postupně obrátila. Od začátku roku 2024 příjmy stabilně překonávají výdaje a nůžky mezi nimi se dál rozevírají. Ve třetím čtvrtletí 2025 dosáhly příjmy 8,2 miliardy Kč, zatímco výdaje činily 3,9 miliardy Kč. Rozdíl tedy představuje 4,3 miliardy korun ve prospěch státního rozpočtu.
Bilance státního rozpočtu spojená s příjmy a výdaji na uprchlíky z Ukrajiny se v roce 2024 poprvé dostala do kladných čísel. Za rok 2023 činil schodek 2,6 mld. Kč, zatímco v roce 2024 již rozpočet vykázal přebytek 9,7 mld. Kč. Letos dosahuje po třech čtvrtletích přebytek 11,7 mld. Kč.
Za růstem příjmů stojí především stabilně rostoucí zaměstnanost osob s dočasnou ochranou, které odvádějí daně i pojistné stejně jako čeští občané. Největší část příjmů tvoří sociální a zdravotní pojištění. Další příjmy pocházejí z DPH, daní z příjmů fyzických a právnických osob i ze spotřebních daní.
Naopak pokles výdajů odráží klesající počet osob závislých na přímé humanitární pomoci a rostoucí ekonomickou soběstačnost uprchlíků, kteří se stále více zapojují do pracovního trhu a běžného života v České republice.
Stát i nadále poskytuje humanitární dávku těm, kteří si vlastními silami zajistit obživu nemohou – typicky dětem, seniorům nebo osobám se zdravotním postižením. Dvě třetiny všech příjemců tvoří právě tyto zranitelné skupiny. Počet příjemců humanitární dávky přitom dlouhodobě klesá – zatímco v dubnu 2022 ji pobíralo přes 234 tisíc osob, v září 2025 už jen 83 tisíc.
"Pomáhat lidem, kteří museli opustit své domovy kvůli válce, je nejen morálně správné, ale i ekonomicky rozumné. Ukrajinci jsou pracovití, kulturně nám blízcí a pomáhají udržet v chodu profese, o které je mezi Čechy dlouhodobě malý zájem," dodal ministr Jurečka.
Související
Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti
SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi
uprchlíci , Marian Jurečka (KDU-ČSL) , Ministerstvo práce a soc. věcí , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 27 minutami
O odvetě si rozhodneme sami, reagují Rusové na zpřísnění unijní vízové politiky
před 1 hodinou
Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc
před 1 hodinou
Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění
před 2 hodinami
Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne
před 3 hodinami
Poprvé výrazněji sněžilo i mimo hory. Meteorologové varují řidiče
před 3 hodinami
Lékaři si opět zvolili Kubka. Komoru vede už téměř dvacet let
před 5 hodinami
Meteorologové nabídli první předpověď počasí na příští víkend
včera
Princ Harry se musel omlouvat Kanaďanům. Jako fanoušek stál na špatné straně
včera
Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce
včera
Slavný vítěz ve Sportce. Český europoslanec vyhrál téměř milion korun
včera
Rusové tvrdí, že Lavrova neodstavili. Západ obviňují z vedení hybridní války
včera
Karel III. dokončil nezbytné formality. Andrew už oficiálně není princem a vévodou
včera
Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi
včera
Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory
včera
Loučení Pekarové Adamové s vrcholnou politikou. TOP 09 označila za srdeční záležitost
včera
Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře
včera
Zelenskyj požaduje další protiruské sankce. Na Ukrajině zemřeli dva lidé
Aktualizováno včera
TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře
včera
Papež kondoloval české církvi. Duku ocenil za věrnost v časech nesvobody
včera
Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla
Po čase se opět do veřejného prostoru dostala debata o tom, kdo povede českou fotbalovou reprezentaci. Po říjnovém srazu byl totiž odvolán dosavadní trenér Ivan Hašek, aby ho pro zbytek kvalifikace na mistrovství světa nahradil jeho asistent Jaroslav Köstl. V úterý zasedal výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR), na kterém měl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přinést na projednání dvě jména možných Haškových nástupců. Ani nad jedním však ze strany členů výkonného výboru nepanovala nějaká velká spokojenost.
Zdroj: David Holub