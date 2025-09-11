V bezpečí není ani Česko, komentoval Pavel incident s nepřátelskými drony v Polsku

Incident s nepřátelskými drony v Polsku podle prezidenta Petra Pavla potvrzuje, že ani Česko není v bezpečí. Varšava kvůli události, která se stala v noci na středu, zažádala o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy. NATO žádosti vyhovělo.
"Ruské drony sestřelené nad polským územím jasně potvrzují, jak moc se nás stupňující se ruská agrese dotýká. Česko, naši sousedé ani Evropa nejsou v bezpečí. Nelze předstírat, že tato válka se nás netýká. Stojíme za Polskem, naším aliančním spojencem," napsal Pavel na sociální síti X.
Podle premiéra Petra Fialy (ODS) si Rusové otestovali obranyschopnost zemí NATO. "Těžko lze uvěřit, že šlo o pouhou náhodu. Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít. Je dobře, že polská protivzdušná obrana zafungovala. Je zřejmé, že Rusko se snaží poškodit obyvatele dalších evropských zemí," napsal na sociální síti X.
Česko podle premiéra stojí za Polskem, které se nachází v první linii. "Prosím, myslete na to, zejména v tyto dny, kdy se vás snaží řada extremistů přesvědčit, že Rusko není nepřítel a že řešením je nezbrojit," vzkázal lídr koalice Spolu voličům.
Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyjádřil Polsku plnou podporu. Sdílel také příspěvek exministra obrany Lubomíra Metnara, který označil noční narušení polského vzdušného prostoru za závažný bezpečnostní incident.
Varšavu podpořil i ministr zahraničí Jan Lipavský. "Bezohledné narušování polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny. NATO musí bezodkladně posílit protivzdušnou obranu na své východní hranici. Putin nepřestane, dokud ho nezastavíme – ruku v ruce s tvrdšími sankcemi," uvedl na síti X.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zmínila, že je v úzkém spojení s partnery. "Narušení vzdušného prostoru Polska ruskými drony a škody, které napáchaly, jsou jednoznačným důkazem, že válka rozpoutaná Ruskem se bezprostředně dotýká všech zemí v našem regionu," konstatovala.
Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nezastaví Putinovu drzost a rozpínavost nic jiného, než jasná odpověď NATO. "Proto nikdy nepřipustíme žádné zpochybňování našeho členství v Alianci," podotkl.
Související
Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům
Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil
Petr Pavel , Polsko , NATO , Petr Fiala (ODS) , Andrej Babiš , Jan Lipavský , Jana Černochová , Vít Rakušan (STAN)
Aktuálně se děje
před 10 minutami
V bezpečí není ani Česko, komentoval Pavel incident s nepřátelskými drony v Polsku
před 53 minutami
Nový iPhone spatřil světlo světa. Špičkový model stojí téměř 33 tisíc korun
před 1 hodinou
Darovali mu letadlo, přesto je neuchránil před Izraelem. Katar a arabské státy ztrácí po útoku důvěru v USA
před 2 hodinami
FBI: Atentát na Charlieho Kirka mohl spáchat student s vysoce výkonnou puškou
před 3 hodinami
Polsko a Lotyšsko po útoku dronů částečně uzavřely vzdušný prostor
před 4 hodinami
Trump měl po útoku v Kataru ostrý telefonát s Netanjahuem
před 5 hodinami
Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA
před 5 hodinami
CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle
před 6 hodinami
Kdo byl Charlie Kirk? Ovlivňoval myšlení milionů lidí, založil extrémně úspěšnou neziskovou organizaci
před 7 hodinami
"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech
před 8 hodinami
Přišli debatovat s Kirkem, o chvíli později utíkají v panice. Video z vraždy prominentního konzervativce
před 8 hodinami
Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici
před 9 hodinami
Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii
před 10 hodinami
Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka
před 11 hodinami
Počasí o víkendu: Přiženou se další deště, během dne se ochladí až na 16 stupňů
včera
Izrael den po útoku v Kataru zaútočil v Jemenu. Schůze RB OSN byla odložena
včera
EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová
včera
Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump
včera
Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim
včera
Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA
Ukrajinští představitelé oznámili, že ruská střela, která v neděli zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala desítky cizích součástek, včetně čipů a dalších elektronických komponent, vyrobených ve Spojených státech. Střela Iskander 9M727 pravděpodobně nevybuchla proto, že byla poškozena ukrajinskou protivzdušnou obranou.
Zdroj: Libor Novák