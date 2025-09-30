V debatě Kupky s Havlíčkem se ukázalo, co se před volbami jen tak nevidí

Tereza Marešová

30. září 2025 19:26

Karel Havlíček
Karel Havlíček Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pondělní debata Karla Havlíčka (ANO) a Martina Kupky (Spolu) na ČT24 ukázala nesouhlas v některých otázkách, ale i vzájemný respekt obou účastníků. 

Na úvod položila moderátorka oběma politikům tři rychlé otázky. První se týkala toho, kdo byl podle přítomných nejlepším premiérem, načež oba odpověděli podle očekávání – Havlíček zmínil svého spolustraníka Andreje Babiše, Kupka stávajícího premiéra Fialu.

Na otázku ohledně eura Havlíček odpověděl, že by ho Česká republika neměla přijímat vůbec. Kupka byl možnosti přijetí více nakloněn a uvedl, že bychom ho měli přijmout, až na to budeme připraveni.

Na poslední otázce, jestli je Donald Trump dobrým prezidentem, nastala částečná shoda – oba kandidáti se shodli, že je demokraticky zvolenou hlavou státu. Zatímco Karel Havlíček dále zmínil, že Trump dělá dobrá i špatná rozhodnutí, Kupka byl skeptičtější, Trumpovi vytkl jeho cla a jejich vliv na volný trh, zároveň zmínil, že by měl své síly směřovat k zastavení ruské agrese na Ukrajině.

Dále zástupce za koalici Spolu vyjádřil své obavy, že Česko nebude pod vlivem populistů prospívat, načež Havlíček namítal, že Česká republika neprosperuje hlavně kvůli korupci v současné vládě. Kupka Havlíčkovi na oplátku vyčetl, že Česko vykresluje jako neúspěšné lživě, což dokládal růstem čistých mezd i růstem HDP. Havlíček dále argumentoval, že reálná hodinová mzda rostla za vlády ANO více než za vlády Spolu.

Následně se moderátorka hostů zeptala, kdo by byl z jejich strany případným premiérem. Kupka jasně odpověděl, že o tuto funkci zájem nemá a kandidátem je někdo jiný. Havlíček ovšem připustil, že pokud by nebyl premiérem Andrej Babiš, rád by se jím stal právě on. Zároveň ale zopakoval, že lídrem je právě Babiš, který je podle něj zkušený v zahraniční politice a umí hrát „vysokou hru“.

Kupka ještě dodal, že Babiš už jednou vládl a svými slovy toto období popsal jako „chaos“. Babiš podle něj pokazil Green Deal, zatímco Fiala vyvedl zemi z krize změnami v energetice i politickou iniciativou ohledně války na Ukrajině. Zároveň ale uznal, že i nynější vláda udělala chyby a zmínil, že je stále potřeba dořešit otázky jaderné energie.

Následná otázka byla adresována Karlu Havlíčkovi a zněla, zda by šel dělat premiéra, pokud by prezident odmítl na tento post jmenovat Andreje Babiše. Havlíček přímo neodpověděl, pouze uvedl, že on by s jeho stranou pochybnosti by prezidentovi vyvrátili. Zároveň zmínil, že Petr Fiala (Spolu) je nejméně oblíbený premiér v evropském kontextu.

Moderátorka následně zmínila, že vládu nemusí nutně sestavovat vítěz voleb. V reakci na to Martin Kupka uvedl, že podle něj bude prezident sledovat bezpečnost země a dodržení platných zákonů. Karel Havlíček k tomuto dodal, že nechce koalici ani s SPD, ani se Spolu, čímž z možností vyřadil strany, kterým průzkumy často připisují druhé a třetí místo. Zároveň zmínil průnik mafie do státní sféry, osočování hnutí z proruského postoje, a také to, že NATO a EU jsou pro jeho stranu tenká červená linie a měly by se reformovat.

Následně Kupka uvedl, že hnutí ANO očerňuje všechny aktivity vlády, včetně například muniční iniciativy, která je v zahraničí vnímána kladně. Na to mu Havlíček vytkl netransparentnost v zakázkách, například na polní kuchyně nebo netransparentnost již zmíněné iniciativy, kdy podle něj dochází k okrádání Ukrajiny. Kupka to vyvrátil s tím, že jediná sankce za netransparentnost byla udělena právě, když bylo u moci hnutí ANO.

Následně se slova ujal Karel Havlíček a zavedl řeč na protivzdušnou obranu, kdy tvrdil, že vláda měla investovat právě do ní, a nikoliv do tanků nebo stíhaček.

Dále se téma přesunulo k možným povolebním koalicím, kdy Kupka uvedl, že doufá ve 101 demokratických poslanců, zároveň zmínil, že s hnutím Stačilo by nikdo neměl spolupracovat. Havlíček byl shovívavější, když zmínil, že Stačilo netvoří pouze komunisté, zmínil také, že by mu ve vládě nevadili. Kupku zároveň osočil, že jeho strana chce zrušit právo veta a zavést emisní povolenky. Jako důležité úkoly pro svou stranu uvedl zrušení emisních povolenek, snížení výdajů domácností, či zabezpečení příjmů z primárního sektoru. Kupka si dal za úkol zajistit bezpečnost a reformovat EU.

Kupka následně zmínil, že Babiš nic neudělal se závislostí České republiky na ruských energiích. Havlíček namítal, že privátní subjekty stále kupují plyn z Ruska. Havlíček taktéž osočil vládu, že rozpočet schvaluje před volbami schválně a že čísla v něm budou nereálná. Zároveň ovšem přiznal, že Kupka je dle něj ze současných ministrů ten lépe hodnocený, Kupka zase ocenil Havlíčka za rozběhnuté projekty v oblasti dopravy.

Havlíček také zmínil, že by znovu zavedli EET, tentokrát však v modernizovanější podobě, aby Česko nebylo v režimu „cash only“. Kupka proti tomuto argumentoval, že přínos EET se nedostavil, navíc vláda na něj vynaložila vysoké náklady.

Jako jedno z posledních témat se probíralo bezpečí. Martin Kupka jasně řekl, že bezpečnost je jednou z priorit jeho koalice, zároveň označil Rusko za hrozbu. Havlíček odsoudil provokace vůči členským zemím NATO, a uvedl, že reakce by měla být razantní, ale promyšlená. Vyzval také k utužení vztahů s Maďarskem a Polskem.

Na závěr debaty dostali oba účastníci prostor položit svému protějšku dvě otázky. Jako první se ptal Martin Kupka, zda hnutí ANO vydá Andreje Babiše k trestnímu stíhání. K tomu Havlíček uvedl, že si netroufá odhadovat, jak soudní kauzy dopadnou a že to s politikou není spojené.

Havlíčkova otázka zněla, zda si koalice spolu přeje zrušit právo veta, což Kupka vyvrátil.

Jako druhou otázku Kupka zvolil, zda ANO skutečně plánuje zestátnění ČT, kdy Havlíček argumentoval tím, že by nebyla ohrožena její nezávislost, pouze by se změnil systém financování.

